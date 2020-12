Li Anderssonin kolumni: Kirjallisuus on keino irtautua omasta arjesta

Tarvitsemme kansalliseen lukutaidon edistämistyöhön kaikkia tubettajista ja BB-osallistujista poliitikkoihin ja urheilijoihin, kirjoittaa opetusministeri Li Andersson.

Olen aina ihmetellyt, miksi kirjat eivät ole pääroolissa niissä lifestyle-henkisissä jutuissa, joissa käsitellään uupumusta, levon tarvetta ja läsnäoloa; teemoja, jotka ovat niin vahvasti läsnä meidän informaation täyteisessä ja kiireisessä maailmassamme.

Mitä tiukemmiksi omat työaikatauluni ovat muuttuneet, sitä suuremman roolin kaunokirjallisuus on nimittäin saanut omassa elämässäni. Mikään ei ole päihittänyt kirjallisuutta keinona irtaantua omasta arjesta ja uppoutua täysin keskittyneesti edessäni olevaan asiaan.

Työssäni opetusministerinä olen ymmärtänyt entistä syvemmin, kuinka merkittävässä roolissa lukeminen on lasten oppimiselle. Oppimistuloksia ja osaamiseroja koskevissa tutkimuksissa ja selvityksissä se nousee esille kerta toisensa jälkeen. Lukeminen on esimerkiksi vahvemmin yhteydessä hyviin oppimistuloksiin kuin vanhempien tulotaso. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että panostamme entistä enemmän lukutaidon edistämiseen jo varhaiskasvatuksesta lähtien.

” Lukeminen on vahvemmin yhteydessä hyviin oppimistuloksiin kuin vanhempien tulotaso.

Kirjastot ovat tärkeitä lukemisen vauhdittajia, ja niissä voidaan myös neuvoa vanhempia tarjolla olevasta lasten ja nuortenkirjallisuudesta. Samalla tarvitsemme myös julkisuudessa yhä enemmän kannustavia ja innostavia esimerkkejä lukemisesta. Tarvitsemme kaikkia tubettajista ja BB-osallistujista poliitikkoihin ja urheilijoihin mukaan suureen kansalliseen lukutaidon edistämistyöhön.

Hyvää kirjaa lukija kantaa mukanaan lukukokemuksen jälkeen.

Yksi vaikuttavimmista lukukokemuksista minulle on ollut kirja, joka ei opeta yksinkertaistettuja moraaliopetuksia, vaan myös kuvaa, kuinka monimutkaisia me ihmiset olemme ja kuinka tunteemme ovat monesti ristiriitaisia. En ole koskaan lukenut toista kirjaa, joka samalla tavoin kuvastaisi, mitä tarkoittaa vanha iskulause “henkilökohtainen on poliittista”.

Märta Tikkasen Vuosisadan rakkaustarina on alun perin julkaistu vuonna 1978, mutta se ei ole menettänyt ajankohtaisuuttaan millään tavalla. Tikkanen kirjoittaa haasteistaan yhdistää oma taiteellinen työ perhe-elämän pyörittämiseen ja siitä, miten hänen taiteellista työtä tekevä miehensä Henrik Tikkanen ei joudu samanlaisten ristikkäisten paineiden keskelle.

Mutta se on myös kirja alkoholismista ja väkivallasta parisuhteesta sekä siitä, mitä tapahtuu kun rakkauden rinnalle kasvaa syvä turhautuminen ja epätoivo. Se on kirja naisten asemasta, taistelusta omasta tilasta ja hyväksynnästä omalle työlle.

Tekstit ovat runoja, ja Tikkanen osoittaa kuinka oikein valituilla sanoilla voi ilmaista niin paljon, vaikka niitä olisikin vain muutamia.

Pidä ruususi

raivaa sen sijaan

ruokapöytä

pidä ruususi

valehtele sen sijaan

hiukan vähemmän

pidä ruususi

kuuntele sen sijaan

mitä minä sanon

rakasta minua vähemmän

usko minua enemmän

Pidä ruususi!

Kirjoittaja on opetusministeri ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja.