Heikki Hietanen oppi lukemaan Aku Ankkojen avulla – nyt hän kirjoitti sarjakuvan, jollaista harva on ennen nähnyt

Kymmen-vuotias boheemikissa sähisee joulukuun kotimaisessa sarjakuvassa.

Vesa-Heikki Hietasella ja Bedia Karalla on valmiina nelisenkymmentä strippiä Mikiä. Tekijät kertovat miettivänsä, miten edetään.­

– Olen eläinrakas ihminen, hymähtää tamperelainen käsikirjoittaja Vesa-Heikki Hietanen (s. 1980) kertoessaan joulukuun kotimaisen sarjakuvan taustasta.

Bailaavasta kissaeläinporukasta kertovan Miki-sarjan idea oli tullut Hietaselle jo tammikuussa 2011 ja kypsynyt sitten vajaat kymmenen vuotta.

– Hedonistinen, boheemi, saavuttamaton kissa on toki viihdekulttuurista tuttu, kertoo Hietanen, jonka omalla taustalla on ennen muuta elokuva ja elokuvateatteritekniikka, joka on hänen suuri kiinnostuksen kohteensa.

Työkseen Hietanen toimittaa Tampereella verkkolehteä.

Hietanen kertoo rakentaneensa Mikin sekoituksena taiteilijuutta, sarjakuvaa ja goottien maailmaa.

Myös musiikki oli sarjan synnyssä tärkeänä tekijänä mukana.

Vesa-Heikki Hietanen käsikirjoitti ja piirsi 2013 meren elämästä kertovan Kuukauden kotimaisen sarjan Kupliva elämä, mutta nyt hän toimii yksinomaan käsikirjoittajana.

Yhteistyö tamperelaisen maalauksia tekevän Bedia Karan (s. 1991) kanssa alkoi Hietasella 2017.

– Oli ihan alusta asti selvää, etten nähnyt itseäni piirtämässä tätä sarjaa, mutta Bedialla oli paljon omia projekteja ja me pääsimme palaveriin tämän sarjan suhteen vasta 2018. Bedian maalaukset ovat mielettömän hienoja, mutta sarjakuvan alueella hän purjehtii kartoittamattomilla vesillä.

– Minun ja Bedian omituinen kombinaatio tekee yhteistyöllemme hyvää; minä olen sydämeltäni taiteilijapersoona ja hänen taustallaan vaikuttavat muun muassa videopelit eli meillä on hyvin erilaisia vaikutteita, mikä synnyttää omituisia komboja ja on hyväksi Mikille.

– Meistä tuntuu, että Mikin hahmot elävät itse omaa elämäänsä emmekä niinkään käsikirjoita tai piirrä heitä, vaikka olemmekin pallotelleet ideoita boheemielämästä.

Hietasella ja Karalla on nyt valmiina nelisenkymmentä strippiä Mikiä ja tekijät kertovat miettivänsä, miten edetään.

Hietasen sarjakuvahisto­riassa toistuu tuttu suomalainen tarina.

– Opin lukemaan Aku Ankalla. Rakastin Aku Ankan Taskukirjoja.

Sitten aikuisena tulivat suomalaiset: Maria Björklundin Planeetta Z, JP Ahosen ja KP Alaren Perkeros, P.A. Mannisen Kapteeni Kuolio, Ahosen veljesten maailmallakin palkittu Pikku Närhi, Emmi Nieminen ja Tuuli Hypénin Nanna.

Bedia Karan maalaustaidetta.­

Bedia Karan taustalla innostivat ennen muuta manga ja anime ja Milla Paloniemen Kiroileva siili ja maalaustaide.

– Ja videopelit ruokkivat visuaalista puolta.

Hietasen oma sarja Kupliva elämä elää omaa elämäänsä: sitä on tehty jo lähes 300 strippiä, joten voisi hyvin uskoa, että baaritiskin äärellä kupliva Miki pääsee myös juhlimaan samalla tavalla.

– Senkään takia Mikistä ei voi päästää irti, sillä haluamme Bedian kanssa tietää, miten meidän hahmoillemme elämässä käy.