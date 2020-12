Korona vei muusikko Ilpo Kaikkosen tulot ja nyt hän syö pakastinta tyhjäksi – ”Tammikuun vielä jotenkin selviää”

– Ostin vuosi sitten luomutilalta kokonaisen naudan. Se on vanhempieni luona pakastimessa, Kaikkonen sanoo.

Ilpo Kaikkonen on tehnyt musiikkia ammatikseen kymmenen vuotta. Lahtelainen poppari tuli tunnetuksi, kun hän sijoittui Idols-laulukilpailussa neljänneksi 2011. Vuotta myöhemmin hän julkaisi esikoisalbuminsa Vol. 1. Vuonna 2016 Kaikkonen julkaisi toisen albuminsa Hei elämä!.

Viime keväänä alkanut koronaepidemia löi lapun artistin luukulle.

– Uskon ja toivon, että tämä on väliaikainen juttu. Minulla on sentään katto pään päällä, Kaikkonen huokaa puhelimessa.

16. maaliskuuta hallitus julisti Suomeen poikkeustilan epidemian vuoksi. Samalla otettiin käyttöön valmiuslaki. Suomi laitettiin säppiin. Ravintolat suljettiin ja yleisötapahtumat kiellettiin.

Rajoitukset iskivät lujaa kulttuuri- ja tapahtuma-alaan.

Kesällä saatiin kuitenkin hengähtää hetki.

– Kesä oli mulle ihan hyvä. Koska keikkailen pääsääntöisesti yksin tai duona, pystyin tekemään terassikeikkoja ja pienempiä juttuja. Sain täytettyä kevään tekemää kuoppaa lompakossa. Kesän puskurilla makselen nykyisiä laskuja. Tarkoitus oli valmistella uutta albumia, nyt ne rahat menevät elämiseen.

Vaikka koronan toinen aalto roihahti vasta loppusyksystä, Kaikkosen työt hiipuivat jo elokuussa muutamaa yksittäistä keikkaa lukuun ottamatta.

– Kaiken joutuu laskemaan todella tarkkaan. Olen saanut Kelalta yrittäjille erikoistapauksessa myönnettävää työttömyyskorvausta. Verojen jälkeen siitä jää käteen 500 euroa kuukaudessa. Asuntolaina on onneksi saatu hetkeksi jäähylle.

” Kelan tuki menee auton lyhennyksiin. Auton myynnissä ei olisi mitään järkeä, koska en saisi siitä edes sitä, mitä on lainaa jäljellä.

Yksi Kaikkosen ongelmista on omaisuus, jota ei ole järkeä muuttaa rahaksi.

– Yksi iso ongelma on siinä, että ostin viime jouluna auton lainarahalla. Se on hankittu työkaluksi. Kelan tuki menee kokonaan ja vähän päälle sen lainan lyhennyksiin. Auton myynnissä ei olisi mitään järkeä, koska en saisi siitä edes sitä, mitä on lainaa jäljellä. Uuden auton hinta laskee alussa eniten ja arvo tasaantuu vasta myöhemmin lainan kanssa.

Ruokaa perheen kaapissa on riittänyt.

– Ostin vuosi sitten luomutilalta kokonaisen naudan. Se on vanhempieni luona pakastimessa. Kalastan paljon ja kerään sieniä. Nyt on syöty pakastinta tyhjäksi. Yritän olla omavarainen niissä asioissa, joissa pystyn.

Kaikkonen on lainannut puolisoltaan rahaa, jolla hän on maksanut firmansa arvonlisäverot.

– En ole halunnut hakea niihin lisää maksuaikaa, koska ne tulevat joka tapauksessa joskus maksettaviksi. En halua kaivaa hamaan tulevaisuuteen kuoppaa, josta en tule selviämään.

Moni artisti on saanut korona-aikana tuloja radiosoitosta tai rojalteista. Kaikkosen tilillä moisia rahoja ei ole näkynyt.

– Nykyään on aika heikosti muita ansaintamahdollisuuksia. Muutama vuosi sitten kaupallisetkin radiokanavat soittivat vielä pienten toimijoiden musiikkia, mutta nyt ollaan oltu aika heikoilla kantimilla. No, bisnes on bisnestä ja olen itse tieni valinnut. Haluan toimia yksin.

Kun levymyynti ja striimaustulo on pientä eikä radiosoittoa juurikaan ole, keikkojen tärkeys korostuu. Kun keikkoja ei ole, mieli muuttuu mustaksi.

” Olen käynyt sienestämässä ja keksinyt kaikenlaista tekemistä, jolla saisi aivot narikkaan.

– Tilanne on ollut hyvin ahdistava. On aika lamaantunut fiilis. Olen yrittänyt pitää itseäni rytmeissä kiinni. Olen käynyt sienestämässä ja keksinyt kaikenlaista tekemistä, jolla saisi aivot narikkaan. Tuntuu, ettei kynästäkään irtoa mitään. Keskittymiskyky on aika lailla nolla, kun maksamattomat laskut pyörivät mielessä.

Fiilikset tuskin paranevat hetkessä, sillä vuosi 2021 on Kaikkosella vielä hämärän peitossa.

– Yrittäjien tuki päättynee vuodenvaihteessa. Sen jälkeen käytännössä mistään ei tule enää rahaa.

– Symppaan ravintola-alaa todella paljon, koska me muusikot olemme heidän kanssaan aikamoisessa symbioosissa. Niiden tilanne on tosi haikea. Vaikka kaikki rajoitukset purettaisiin, mikä on heidän varallisuustilanteensa siinä kohtaa? Toivon etteivät artistit joudu tekemään keikkoja lippuriskillä, sillä sellaisella esiintymissopimuksella on aika kurjaa lähteä ajamaan vaikka Kokkolaan asti. Saisiko edes bensarahoja kuitattua? muusikko pohtii.

Kaikkonen ei ole kuitenkaan jäänyt rantakaislikkoon makaamaan, vaan verkkoja on heitetty veteen moneen paikkaan.

– Olen tehnyt aiemminkin mainospuolelle äänitöitä, spiikkejä ja musiikkia. Niitä toivoisin nyt työpöydälle lisää. Kannattaa kysyä rohkeasti vaikka somen kautta, jos tarvetta on. Juuri tein yhdelle yritykselle tarjouksen ja demon. Toivotaan parasta.

Jollei laulamalla ja äänitöillä elätä itseään, Kaikkonen on päättänyt tarttua mihin tahansa työtarjoukseen.

– Tammikuun vielä jotenkin selviää. Sen jälkeen pitää katsoa. Mulla on ystäviä rakennusalalla ja sieltä on lupailtu jotain hommia, jos vaan suorittaa tietyt työturvallisuuskortit. Menen sitten vaikka lapion varteen. En ole koskaan karsastanut mitään työtä.

