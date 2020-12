Steve Jobs hylkäsi esikoisensa ja kiisti olevansa tämän isä – myöhemmin paljastui, miten karusti hän kohteli tytärtään: näin miljardöörin lapsilla menee nyt

Steve Jobs kuoli yhdeksän vuotta sitten ja jätti lapsilleen vain murto-osan miljardiomaisuudestaan. Osa Jobsin lapsista on pitänyt matalaa profiilia, kun taas osa on laukonut julkisuudessa suorat sanat ihaillusta isästään.

Apple-yhtiön perustaja Steve Jobs tunnettiin it-guruna, joka loi ilmiöksi nousseen brändin ja nousi maailmankuuluksi miljardööriksi. Samaan aikaan hän oli kuitenkin hyvin kiistelty hahmo, jota pidettiin ailahtelevana työnarkomaanina ja kylmänä ihmisenä. Elämäkertateosten mukaan Jobs oli myös kaukana täydellisestä isästä ja jopa kielsi aluksi yhden lapsistaan.

Jobs kuoli 56-vuotiaana lokakuussa 2011 haimasyöpään, ja häntä jäivät kaipaamaan puoliso Laurene Powell ja parin kolme lasta Reed, Erin ja Eve sekä Jobsin ja tämän nuoruudenrakkauden Chrisann Brennanin Lisa-tytär.

Siinä missä Jobsin ja Powellin kolme lasta ovat eläneet yltäkylläisen elämän luksuskartanoissa, on Lisa Brennan-Jobsin elämä ollut hieman erilainen.

Isänsä hylkäämä

Steve Jobs sai esikoistyttärensä Lisa Brennan-Jobsin ollessaan vasta aloitteleva Apple-pomo. Lisan äidin Chrisann Brennanin kanssa Jobs seurusteli viiden vuoden ajan. Parin suhde päättyi, kun 23-vuotias Jobs jätti Brennanin tämän ollessa raskaana.

Steve Jobs ja Laurene Powell menivät naimisiin vuonna 1991 ja saivat kolme lasta. Perheeseen kuului myös Jobsin tytär tämän aiemmasta suhteesta.­

Jobs kiisti vuosia olevansa keväällä 1978 syntyneen Lisan isä ja väitti olevansa steriili. Hän kieltäytyi maksamasta elatusmaksuja, joten ahdinkoon ajautunut Brennan yritti elättää itsensä ja tyttärensä työskentelemällä siivoojana ja tarjoilijana.

Vuonna 1980 Jobsin isyys todistettiin DNA-testillä ja hän suostui 500 euron kuukausittaiseen elatusmaksuun. Neljä päivää myöhemmin Apple listautui pörssiin ja Jobsista tuli yhdessä yössä multimiljonääri. Vielä tämän jälkeenkin hän kiisti isyytensä.

Lisa Brennan-Jobs on puhunut isästään julkisuudessa hyvin suorasanaisesti tämän kuoleman jälkeen. Vaikka Jobs ei ollut täydellinen isä, rakasti Brennan tätä silti. Kuva vuodelta 2018.­

Lisa Brennan-Jobs kertoi vaikeasta isäsuhteestaan vuonna 2018 ilmestyneessä Pikkusintti-kirjassaan (eng. Small Fry). Teos aiheutti valtavan kohun, sillä se maalasi Jobsista tunteettoman ja häijyn kuvan.

Lisan mukaan hänen syntymänsä oli Jobsille valtava häpeä, eikä hän siksi tavannut isäänsä juurikaan ensimmäisinä elinvuosinaan. Kun Lisa oli kouluikäinen, Jobs pyysi anteeksi ja alkoi tavata tytärtään säännöllisemmin.

Tapaamiset eivät kuitenkaan olleet aina rakkaudentäyteisiä. Lisa kuvaili kirjassaan, miten hän nukkui Jobsin suuressa talossa erillään muista makuuhuoneessa, jonka lämmitys ei toiminut. Jobs kieltäytyi korjaamasta sitä, samoin kuin hajonnutta tiskikonetta. Sen sijaan hän pisti Lisan pesemään perheen tiskit joka ilta. Lisäksi Lisan piti toimia lapsenvahtina sisaruksilleen, eikä isä koskaan suostunut peittelemään häntä nukkumaan.

Powellin mukaan Jobs oli rakastava aviomies ja isä, vaikka tämän Lisa-tytär on väittänyt aivan muuta. Lisan mukaan hänen isänsä ei ollut erityisen tunteikas, vaan lähinnä kylmä. Kuvassa Jobs ja Powell vuonna 2007.­

Vaikka Lisa tunsi olevansa hylkiö, ihaili hän isäänsä, joka tuli hakemaan häntä upealla Porschellaan. Hänen mukaansa Jobs oli silti kylmä ja saattoi puhua hänelle pisteliäästi. Kun pieni Lisa kysyi isältään, saisiko hän tämän Porschen sitten, kun isällä ei enää olisi käyttöä sille, oli vastaus tyly.

– Et tule saamaan mitään. Ymmärrätkö? Et mitään, Lisa muistaa isänsä sanoneen.

Vielä kuolinvuoteellaankin Jobs sivalsi tytärtään.

– Haiset aivan vessalta, hän totesi Lisan mukaan.

Uhkailuistaan huolimatta Jobs testamenttasi Lisalle kuoltuaan miljoonia. Hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta isänsä miljardiomaisuuteen, jota hallinnoi Jobsin leski Laurene Powell.

Lapsuuden kokemukset ovat piinanneet Lisaa pitkään. Silti hän on korostanut rakastaneensa isäänsä suuresti ja antaneensa tälle anteeksi.

Nykyään 42-vuotias Lisa tunnetaan kirjailijana ja toimittajana. Hän on valmistunut Harvardista ja kirjoittanut muun muassa Vogueen. Hän asuu New Yorkissa yhdessä Bill-puolisonsa ja parivuotiaan poikansa kanssa. Parin perheeseen kuuluu myös it-alalla työskentelevän Billin kaksi tytärtä.

Lisa kertoi kertoi aiemmin, että hänen puolisonsa on kaikkea sitä, mistä hän uskoo oman isänsä haaveilleen.

– Näen millainen puolisoni on ja miten hän on tyttäriensä kanssa – vastuullinen, eloisa ja herkkä tavalla, jota isäni olisi halunnut olla. Isäni olisi rakastanut olla sellainen mies, ja hän ympäröi itsensä sellaisilla miehillä, muttei itse pystynyt olemaan sellainen, Lisa sanoi New York Timesille.

Ylellistä urheilijan elämää

Jobsin nuorimman tyttären, 22-vuotiaan Even lapsuus oli hyvin erilainen kuin hänen isosiskonsa. Perheensä vahvatahtoiseksi sähikäiseksi kuvailtu Eve kasvoi ydinperheessä luksuskartanoissa ja nautti isänsä miljardeista.

Eve Jobs on menestynyt esteratsastaja, joka on kilpaillut lajin kisoissa ympäri maailmaa.­

Eve on on ollut esillä julkisuudessa menestyneen ratsastusuransa ansiosta. Jobsin kuopus nousi hevosen selkään jo taaperona ja alkoi 6-vuotiaana treenata tosissaan. Nykyään hän kilpailee esteratsastuksessa ja on alle 25-vuotiaiden ratsastajien maailmanlistan sijalla viisi.

Ratsastuksen ohella Eve opiskelee tieteen ja teknologian tutkimusta Stanfordin yliopistossa, jossa hänen vanhempansa tapasivat vuonna 1989. Joulukuussa Eve debytoi myös mallina, kun hän poseerasi kauneusyritys Glossierin kampanjassa.

Eve on myös suosittu somepersoona, jota seuraa Instagramissa liki 200 000 ihmistä. Viime vuonna hän paljasti Horse Sportille, että löysi palvelun kautta poikaystävänsä. Hänen on huhuttu seurustelevan poolopelaaja Aidan Reillyn kanssa.

Somessa Eve Jobs näyttäytyy designvaatteisiin pukeutuvana miljonäärinä. Hän viettää lomansa perheensä reilun 100 miljoonan euron Venus-jahdilla ja ratsastaa huippupuitteissa. Even äiti on tukenut tyttärensä uraa ja hankki neljä vuotta sitten Floridasta noin 12 miljoonan euron tilan, jolla on 20 hevosen talli ja ilmastoitu harjoitushalli.

Vaikka Eve elää ylellisesti, ei hänkään ole oikeutettu isänsä miljardiomaisuuteen. Jobs testamenttasi lapsilleen miljoonia, mutta suurin osa hänen omaisuudestaan päätyi Laurene Powellin hallintaan.

Eve Jobsia kuvaillaan perheensä vahvatahtoiseksi sähikäiseksi. Hän on luonut uran paitsi ratsastajana ja mallina ja ensi vuonna hänen on määrä valmistua Stanfordin huippuyliopistosta.­

Jobsin kuolinpesän arvioidaan olevan yli 17 miljardin euron arvoinen. Powellin mukaan Jobs ”ei uskonut vaurauden kasaantumiseen”, vaan halusi lastensa ansaitsevan menestyksensä itse. Powell onkin tehnyt selväksi, etteivät lapset saa isänsä miljardeja tulevaisuudessakaan.

– En ole kiinnostunut perinnöllä varallisuuden rakentamisesta, ja lapseni tietävät sen. Steve ei myöskään ollut kiinnostunut siitä. Se päättyy minuun, Powell totesi aiemmin.

Suosikkilapsi ja varautunut introvertti

Jobsin ja Powellin kaksi muuta lasta ovat eläneet visusti piilossa julkisuudelta. Parin Reed-poika syntyi vuonna 1991. Hänen on kerrottu olleen Jobsin suosikki, mutta juuri muuta isän ja pojan väleistä ei tiedetä.

Laurene Powell hallitsee Jobsin miljardiomaisuutta, eikä aio testamentata sitä lapsilleen.­

Lehtitietojen mukaan Jobsin syöpä oli valtava kolaus juuri Reedille, joka päätti isänsä kohtalon takia opiskella lääketiedettä ja ryhtyä syöpätutkijaksi. 29-vuotias Reed onkin opiskellut Stanfordissa onkologiaa.

Myös Jobsin ja Powellin keskimmäinen tytär, vuonna 1995 syntynyt Erin, välttelee julkisuutta. Erinin kerrotaan olevan lapsista hiljaisin ja varautunein. Hänen suhdettaan isäänsä on kuvailtu etäiseksi, osittain molempien epäsosiaalisuuden vuoksi.

Erinin yksityiselämästä tiedetään hyvin vähän, mutta hänen kerrotaan olevan lahjakas arkkitehtuurissa.

Lähteet: New York Times, Guardian, Horse Sport, Harper’s Bazaar ja IS Arkisto