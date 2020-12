Arvi Lind täyttää 80 vuotta – nämä olivat rakastetun uutisankkurin uran vaikein hetki ja suurin sokki

Arvi Lind äänestettiin Suomen luotettavimmaksi uutisankkuriksi, vaikka hän oli ollut eläkkeellä jo kymmenen vuotta. Maanantaina hän täyttää 80.

Arvi Lind on ehkä Yleisradion tv-uutisten historian suurin tähti.

Viimeiset uutisensa Lind luki 15. lokakuuta 2003 ja jäi eläkkeelle työskenneltyään televisiouutisissa 38 vuotta. Noin puolitoista miljoonaa katsojaa seurasi Lindin viimeistä lähetystä.

Ainakin sen verran onnitteluja lähtee maanantaina 21. joulukuuta, kun hän täyttää 80 vuotta.

Televisiovuosinaan Arvi Lind sai kansalta arvonimen Suomen luotetuin mies.

Hänen nimensä yhdistettiin luotettavuuteen ja säntillisyyteen.

Arvi Lind on ollut iso julkkis, jonka sanomiset on tarkkaan kirjattu, ja katsotaanpa, miten hän on vuosien mittaan vastaillut, kun ”luotetuimman miehen” mielipiteitä on kyselty.

Nuori ylioppilas Arvi Lind.­

Lööppejä hänestä ei koskaan saatu aikaan, sillä töiden, perheen ja urheiluharrastusten ohella hänellä ei ollut aikaa yöelämässä bailaamiseen.

– Sanonkin joskus, että olen näytellyt 40 vuotta television uutistenlukijaa. Se on työroolini. En olisi koskaan voinut kuvitellakaan hölmöileväni humalassa jossain, Lind sanoi IS:lle 2007.

Jo lastentarhassa Arvi Lind esiintyi ruunana, kun kello löi ja viisi. Prinsessa Ruususessa hänet nähtiin linnanmuurina.

Lauritsalan kauppalassa Lappeenrannassa varttunut Arvi Lind päätyi televisioon sattumalta.

Kun hän muutti pääkaupunkiin 1962 opiskelemaan suomen kieltä ja kotimaista kirjallisuutta, ei televisio näkynyt vielä Lauritsalassa.

2017 Arvi Lind sai elämäntyöpalkinnon Venla-gaalassa.­

Viihdeohjelmiin otettiin silloin avustajia Helsingin yliopiston viipurilaisesta osakunnasta.

Lind ehti keikkailla muun muassa juontajana, imitaattorina ja mallina.

– Esitimme milloin puuta, milloin seepraa, Lind muisteli IS:lle elokuussa 2009.

Komea ja reipas suomen kielen opiskelija huomattiin. Hänet palkattiin Ylen uutistoimitukseen 1965.

Lind aloitti tekstittäjänä ja käänsi aluksi englanninkielisiä uutiskatsauksia suomeksi. Seuraavaksi hänet nähtiin kotimaan uutisten reportterina, kunnes 1967 hän pääsi uutisankkuriksi.

– Olin paniikissa kuin metso soitimella. Suu oli kuiva kuin huopatossu. En oikein tajunnut, mitä ympärillä tapahtuu, Lind kertoi IS:lle 2003.

Varsinkin aluksi ohjelmapäivystykseen tuli ankaraa kritiikkiä. Uutisenlukijat olivat katsojien mielestä surkeita, huuliaan lipovia risupartoja.

Pikkuhiljaa Arvi Lindistä kasvoi uskottavuuden tukipilari, johon kansa tottui luottamaan.

– Uskottavuuteni syntyi Yleisradion ansiosta, Arvi Lind on kertonut.

Urheilumies on pelannut Zoomissa vuosikymmeniä.­

60-luvulla uutiset olivat Ylessä äärimmäisen vakavaa touhua. Linja oli hyvin asiallinen ja jäykkä.

– Leikillään voisi sanoa, että uutiset olivat niin vakava asia, että niitä piti katsoakin tumma puku päällä. Ei saanut hymyillä eikä toivotella mitään. Ajat ovat muuttuneet sen jälkeen, Arvi Lind kertoi Ilta-Sanomissa 2010.

Työ imaisi mukanaan ja maisterin paperit jäivät saamatta. Opintojen keskeyttäminen oli Arvi Lindille pitkään trauma.

Myös hänen vanhempiaan se harmitti. He toivoivat pojastaan filosofian maisteria enemmän kuin uutistenlukijaa.

– Mutta katuminen on ajanhukkaa. Olen saanut pelata ykkösketjussa, Arvi Lind on sanonut.

Suosionsa hän uskoo perustuvan tavallisen miehen imagoon. Kenenkään ei tarvitse kadehtia häntä.

Jo koulussa Arvi Lind oli kasin oppilas ja approbaturin ylioppilas.

Koko uransa suurimpana uutisena Arvi Lind on pitänyt Neuvostoliiton sortumista.

Arvi Lind eri vuosikymmeninä.­

Järkyttävimpiä ovat olleet koko Suomen kansaa koskettaneet suru-uutiset, kuten Lapuan patruunatehtaan räjähdys 1976 ja Rissalan lento-onnettomuus 1978. Ne koskettivat häntä syvästi.

Olympiavoittaja Tapio Rautavaaran kuoleman uutisointi oli suorassa lähetyksessä vaikea hetki.

Hän oli Arvi Lindin hyvä tuttava.

– Uutisessa oli mukana pätkä Rautavaarasta laulamassa Kulkuria ja joutsenta. Sen insertin aikana jouduin nieleskelemään ja kokoamaan itseäni, jotta pystyin jatkamaan lukeista. Se on ainoa kerta, jolloin olen liikuttunut, Arvi Lind on kertonut.

Suuria kommelluksia ei yli kymmenentuhannen suoran lähetyksen aikana juuri ilmaantunut.

Kerran palohälytin laukesi, ja palokunta hyökkäsi studioon kesken lähetyksen. Joskus Arvi Lind aloitti lähetyksen pontevasti: ”Hyvää ilmaa!”

”Arvi Lind yllätti joukon esiintymällä mitä hilpeimpänä huuli- ja lauluveikkona”, kertoi IS:n kuvateksti 7. joulukuuta 1971.­

Uutisankkuri oli ajatuksissaan jo säätiedotuksessa.

Vaimonsa Mirja Lindin kanssa Arvi Lind on ollut naimisissa jo yli 50 vuotta.

He tapasivat 60-luvun alussa yliopistoympyröissä. Syksyllä 1967 mentiin kihloihin ja joulukuussa naimisiin.

– Vaimo on pitänyt minusta hyvää huolta kaikki nämä vuodet. Olen hänelle paljosta kiitollinen, Arvi Lind on kertonut.

Arvi Lind tunnetaan perhekeskeisenä miehenä.

Vaikein asia on ollut oman nelivuotiaan esikoispojan Tuomaksen kuolema 1972.

2001 Arvi Lind kertoi IS:n haastattelussa, että hänen rakkain tavaransa on sängyn yläpuolella oleva käpytaulu.

Tuomas ehti tehdä taulun vähän ennen kuolemaansa auto-onnettomuudessa.

– Tuomaan taulu on ylitse kaikkien muiden tavaroiden, ei mikään ole yhtä arvokas, Arvi Lind kertoi.

Taulussa on kolme vihreäksi värjättyä männynkäpyä.

Perheessä on säästetty kaikki Tuomaan leikkikalut ja vaatteet. Ne ovat pienessä laatikossa. Laatikon päällä lukee: Tuomaan aarteet.

Tosiasian kanssa oli elettävä.

Helppoa ei ole ollut, mutta suru on lieventynyt helläksi kaipaukseksi.

Lähes kaksi vuotta tragedian jälkeen syntyi Juha. Isosisko Minna oli tuolloin nelivuotias.

NHL-jääkiekkoilijana tunnettu Juha Lind on päässyt omalla alallaan niin huipulle kuin voi päästä. Tytär Minna asuu perheensä kanssa maatilalla Savossa.

– Voin olla onnellinen molemmista lapsistani, jotka ovat sivistyneitä, rehellisiä ja ahkeria. Myös pojanpojat pelaavat jääkiekkoa, Arvi Lind on kertonut.

Kielenhuolto on Arvi Lindin intohimo. Hän on tunnettu oikeakielisyyden puolestapuhuja.

Äidinkieli on hänen mielestään toimittajan työkalu ja sitä on huollettava, aivan kuin kirvesmies pitää huolen työkaluistaan.

Työskennellessään vielä Ylessä Lind opetti 20 vuoden ajan kesätoimittajakurssilla uutissähkeiden kirjoittamista.

Eläkkeelle jäätyään Arvi Lind toimi Yleisradion tv-uutisten kieliavustajana ja kirjoitti kielipalautepalstaa. Niiden seurauksena syntyi kirja Arvin kieliopas.

Kun Kari Väänänen ohjasi valkokankaalle Kari Hotakaisen kirjan Klassikko, Arvi Lind esitti elokuvassa itseään.

Eläkkeelle päästyään Arvi hankki purjelentolupakirjan. Lentäminen oli ollut suuri unelma. Lindin kolme serkkua olivat sodassa lentäjiä.

Lupakirjan saatuaan hän lensi kymmenen yksinlentoa ja lopetti siihen.

– Halusin näyttää itselleni, että opin vielä jotain uutta, Arvi Lind on kertonut.

Pään alueella Arvi Lindillä on 15 jääkiekon aiheuttamaa tikkiä. Hän on pelannut jääkiekkoa raittius- ja urheiluseura Zoomissa vuodesta 1968. Zoom on hänelle kuin toinen koti.

Nuoremmat sukupolvet eivät enää kadulla Arvi Lindiä tunne. Se on ollut valtakunnan julkkiksesta ainoastaan helpottavaa.

Jo hänen isoisänsä ja isänsä olivat oman aikansa julkkiksia. Arvi Lindin isoisä oli poliisi Savitaipaleella ja isä palomestari Lauritsalassa.

Omasta pojasta Juha Lindistä tuli vielä suurempi julkkis NHL:ssä.

Arvi Lindin suosiosta kertoo jotakin se, että Valittujen Palojen 2013 tutkimuksessa hän oli luotettavin uutisankkuri, vaikka oli tuolloin ollut eläkkeellä jo lähes kymmenen vuotta.

Lind kuvattuna Sanomatalossa 2019.­

Viimeisen uutislähetyksensä lopussa hän päätti jäähyväisiin: ”Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu.”

Suomen kansan rakastama uutistenlukija ei ajatellut olevansa korvaamaton.

Omasta mielestään Arvi Lind on arka ihminen, jonka luonteenpiirteisiin ei kuulu rohkeus.

– Se, että uskalsin lähteä toimittajan vaativaan ja raskaaseen työhön, tuntuu nyt jälkikäteen aika hienolta, hän on sanonut.

Eläkeläisenä Arvi Lind on jo vuosia esitellyt itsensä yleisötilaisuuksissa:

– Arvi Lind, Ylen elävästä arkistosta!