Rosanna Kuljun kuvapari näyttää, miten erilainen joulu tänä vuonna on – seksikäs alusasu vaihtui aivan muuhun

Joulu 2020 tulee olemaan hyvin erilainen kuin joulu 2019. Sen on huomannut myös Rosanna Kulju.

Vuosi 2020 on ollut kaikkea muuta kuin kukaan osasi odottaa. Valtaosa vuodesta on kulunut maailmanlaajuisen pandemian kourissa koronavirusta varoen. Suomalaiset ovat viettäneet poikkeuksellisen paljon aikaa kotona ja monen arki on muuttunut valtavasti.

Myös joulu 2020 tulee olemaan poikkeuksellinen. Yrittäjä, sometähti ja missikaunotar Rosanna Kulju havainnollistaa tämän vuoden joulun eroja viime vuoteen verrattuna hilpeällä kuvaparilla.

Kulju julkaisi Instagram-tilillään kaksi kuvaa, joista ensimmäinen on otettu viime jouluna. Siinä Kulju loikoilee sensuellisti taljan päällä takkatulta sytyttäen. Hän on pukeutunut idylliseen ja talviseen hetkeen seksikkääseen alusasuun ja talvibootseihin.

Kuljun toinen kuva puolestaan on tältä vuodelta. Siinä hän poseeraa peilin edessä vaatteiden alle piiloutuneena. Kulju on pukeutunut kuvaan pitkään toppatakkiin, heijastintakkiin, pipoon ja otsalamppuun.

– Mä joululomalla 2019 vs mä joululomalla 2020. Oli rankka vuosi, Kulju toteaa kuvatekstissä naureskellen.

Voit katsoa toisen kuvan klikkaamalla oikeassa laidassa olevaa nuolta!

Kuljun kuluneeseen vuoteen on mahtunut paljon. Marraskuun lopussa hän joutui sydänoperaatioon, jossa hänelle tehtiin sydämen katetriablaatio.

– Oon viimeiset puoli vuotta huomannut korkeita sykkeitä ja muljahteluja rinnassa, hakeuduin kesällä lääkäriin koska treeneissä syke nousi helposti 220. Menin yksityisen kautta ja monien sydänfilmien ja kokeiden jälkeen pääsin odotuslistalle tähän toimenpiteeseen, Kulju kertoi marraskuussa.

Terveysongelmien lisäksi Kulju on monien muiden tapaan joutunut ahdinkoon koronapandemian vuoksi. Hän pyörittää henkilöstövuokrausyritystä, jonka erityisalaa ovat erilaiset tapahtumat, jotka peruuntuivat kaikki koronan vuoksi.

– Nyt tapahtumahenkilökunta on tehnyt esimerkiksi lastenhoito- ja kauppakassikeikkoja ja siivousta. Oli pakko keksiä jotain, Kulju kertoi IS:lle kesällä.

Myös Kuljun luotsaama Miss Helsinki -kisa jouduttiin perumaan tältä vuodelta.