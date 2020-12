Kim Kardashian pyyhälsi perheineen uskomattomalle luksuslomalle – fanit tekivät erikoisen huomion bikinikuvasta

Kim Kardashianin ja hänen siskonsa nauttivat joulukuussa Tahoejärven maisemista.

Koronapandemia on pakottanut monet perheet jättämään joulukuussa vietetyt perinteiset lomareissut kokonaan tekemättä. Kardashianien perhe päätti kuitenkin rentoutua joulukuussa Tahoejärven upeissa maisemissa.

Tahoejärvi sijaitsee Sierra Nevadan vuorilla Yhdysvalloissa. Perheen majoituspaikkana toimi 17 makuuhuoneen kokoinen ylellinen luksushuvila.

Lomamatkalla oli The Sunin mukaan lähes koko perhe: Kim Kardashian, 40, Kourtney Kardashian, 41, Khloé Kardashian, 36, Kendall Jenner, 25, Kylie Jenner, 23 sekä perheen äiti Kris Jenner, 65.

Kyseessä ei ollut mikään vaatimaton lomareissu. Kardashianit esittelivätkin ahkerasti sosiaalisessa mediassa lomansa hulppeita puitteita ja ilonpitoaan.

Esimerkiksi Kim Kardashian julkaisi liki 200 miljoonalle Instagram-seuraajalleen kuvia majoituspaikan ulkoporealtaasta ja auringosta.

Monen seuraajan huomio kiinnittyi siihen, että Kimin bikinialaosa näytti erehdyttävästi joltain, mikä on tullut monelle tutuksi koronapandemian myötä.

– Kim näyttää upealta, mutta voimmeko nyt myöntää, että nuo bikinien alaosat näyttävät aivan kasvomaskilta?

– Rouva, te pidätte kasvomaskia väärin, toinen vitsaili.

Perhe ehti The Sunin mukaan palata reissusta kotiinsa Los Angelesiin juuri ennen isoja koronarajoituksia. Los Angelesin pormestari Eric Garcetti julisti, että ihmisten on pysyttävä nyt kotonaan ja vältettävä matkustamista.

Hintaa perheen lomapaikkana toimineella luksuslukaalilla on kiitettävästi, sillä se kustantaa noin 6 000 dollaria eli noin 4 900 euroa yöltä.

Tällä hinnalla pääsee nauttimaan huvilan kaikista aktiviteeteista. Sen sisälle on kätketty lukuisia ajanvietteitä, muun muassa oma yksityinen elokuvateatteri.

Huvilan sisätiloista löytyy myös sisäuima-allas, porealtaita, pöytätennis, baaritiski ja sauna.

Kokonaisuuden kruunaa kuuden hehtaarin kokoinen massiivinen piha-alue, josta avautuvat näkymät järvelle.

Upeat tilukset ovat aiemminkin näkyneet tv:ssä, sillä sitä on käytetty kuvauspaikkana muun muassa The Bachelor -sarjassa vuonna 2018. Silloin tiluksia kuvailtiin ”taivaalliseksi laskettelupaikaksi”.

The Sunin mukaan huvilalla tehtiin myös töitä, sillä kameraryhmät seurasivat perheen elämää ja tallensivat kaiken Keepung Up With the Kardashians -tosi-tv-sarjaa varten. Tällä hetkellä kuvataan sarjan 20. kautta. Tuleva kausi on sarjan viimeinen.

Kardashianien perheen elämäntyyliin ovat pitkään kuuluneet luksuslomat maailman eri kolkissa.

Sisarusten vanhin, Kourtney Kardashian, häkellytti äskettäin fanejaan julkaisemalla kuvia Suomesta. Innokkaimmat ehtivät jo epäillä hänen lentäneen jälleen Lappiin lomailemaan. Lopulta paljastui, että Kourtney tunnelmoi kuvilla vuoden takaista lomaansa Suomen lumisissa maisemissa.