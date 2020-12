Super-Marjon perheen elämä pysähtyi tappouhkauksiin – tehopakkauksena tunnettu julkkisäiti muistelee nyt julkisuudesta seurannutta painajaista

Kuvassa perhe vuonna 2012. Marjon koko perhe harrastaa urheilua intohimoisesti. Sara on kilpahiihtäjä, Rosa on aloittanut triathlonin ja kilpatanssin, ja taas Kevin on innostunut juoksusta ja näyttelemisestä. Lisäksi kaikki lapset soittavat haitaria ja pianoa.­