Suomen-vierailullaan kokkikolmikko muun muassa sukelsi jään alla, nautiskeli nuotiolla valmistettuja erikoiskahveja ja tapasi joulupukin.

Kokkikaverusten Gordon Ramsayn, Gino D’Acampon ja Fred Sirieixin Lapissa kuvaama jouluinen erikoisjakso Gordon, Gino and Fred: Desperately Seeking Santa esitettiin tiistai-iltana brittiläisellä ITV-televisiokanavalla.

Marraskuun lopulla Suomessa vieraillut kolmikko kuvasi jaksoa Jerisjärvellä, Luostolla, Levillä ja Rovaniemellä. Paikasta toiseen he liikkuivat jouluvaloin koristellulla asuntoautolla pitkin Lapin autioita ja lumisia maanteitä.

Tunnin mittaisessa jaksossa he muun muassa ajavat koiravaljakolla, uivat avannossa ja sukeltavat jään alla, hoitavat poroja, ruokailevat saamelaisperheen kanssa kodassa, maistelevat perinteisiä suomalaisia alkoholijuomia, yöpyvät lasi-igluissa revontulia ihaillen, paistavat makkaraa saunan kiukaalla ja tapaavat joulupukin.

Visit Finlandin toimitusjohtaja Paavo Virkkunen kertoo ilahtuneensa seurueen Suomen-vierailusta.

– Tällaisena vuonna, jolloin lomamatkailu on niin rajoitettua, olemme ilahtuneita siitä että Gordon, Gino ja Fred voivat tämän jakson myötä välittää hitusen Suomen Lappia katsojilleen, Virkkunen sanoo Visit Rovaniemen tiedotteessa.

Kolmikko aloitti vierailunsa Luoteis-Lapin Jerisjärveltä, ja päätyivät lopulta joulupukin luo Rovaniemelle.­

Kolmikko valittaa useaan otteeseen kylmyyttä, mutta ylistää Lapin puhdasta luontoa ja rauhallisuutta. Ramsay heittelee kohtausten väleihin knoppitietoja Suomesta, kuten ”Suomessa juodaan eniten kahvia maailmassa” ja ”Suomen pinta-alasta 75 prosenttia on metsää”.

– Suomi on yksi maailman puhtaimmista paikoista ja heidän ruokavalionsa on maailman terveellisimpiä, mutta äärimmäisten sääolosuhteiden ja haastavan maaston vuoksi tämä ei ole oikea paikka vanhoille miehille, Ramsay toteaa.

Huumoria hersyvä kolmikko nauttii silmin nähden olostaan Suomessa eikä erilaisilta kommelluksilta vältytä. Asuntoautossaan aamupalaa laittavat huippukokit onnistuvat esimerkiksi melkein sytyttämään koko matkailuauton tuleen, kun kaasulieden tuli tarttuu hellan ympärille aseteltuihin joulukoristeisiin.

Kolmikko tutustuu muun muassa avantouintiin ja jään alla sukeltamiseen lajin maailmanmestarin Johanna Nordbladin johdolla.

Kauhistuneet D’Acambo ja Sirieix kyseenalaistavat Ramsayn järjestämän riskialttiin aktiviteetin.

– Olisit voinut viedä meidät vaikka hierontaan tai iltapäiväteelle, D’Acampo sanoo.

– Tämä on suomalaisen joulunautinnon ymmärtämistä. Ajatelkaa lihaksianne ja luitanne, Ramsay kuittaa.

– Minä ajattelen sitä, että saatan kohta kuolla tuonne (avantoon), D’Acampo toteaa.

Ramsay, D’Acampo ja Sirieix viettivät yönsä jääigluissa revontulia ihastellen.­

Kuvausryhmä vieraili Levillä muun muassa perheyritys HaliPuussa. Nuotiolla maisteltiin kahvireestään tunnetun Campfire Barista Steffan Wunderinkin erikoiskahveja ja muita tarjottavia, ja paahdettiin kotona tehtyjä puolukkavaahtokarkkeja ja laulettiin joululauluja kitaran säestyksellä.

– Oli huikeaa nähdä iso tuotanto ja osaavat ihmiset työssä. Tiimin jäsenet kävivät ennen ja jälkeen kuvauksien halailemassa puita ja rauhoittumassa metsässä, upeaa nähdä miten universaalisti metsä yhdistää ihmisiä erilaisista taustoista huolimatta, kertoo HaliPuun Riitta Raekallio-Wunderink Visit Levin tiedotteessa.

Huippukokit maistelivat nuotiolla valmistettuja erikoiskahveja ja innostuivat esittämään joululauluja kitaran säestyksellä.­

Erityisesti Sirieix haltioitui puiden halaamisesta ja suomalaisesta mestästä.

– En ole lainkaan yllättänyt, että Suomi on maailman onnellisin maa, Sirioux hehkuttaa.

Ennen kuin ryhmä suuntasi joulupukin luokse Rovaniemelle, he viettivät iltaa Levillä Bar Alakerrassa. Siellä heille tarjoiltiin suomalaisia perinnejuomia kuten tervashotteja, salmiakkikossua ja jaloviinaa. Toisin kuin ystävänsä, Ramsay ei tervan makua arvostanut, vaan kuvaili sitä tyylilleen uskollisesti.

– Kuin nuolisin mummoni kainaloita, Ramsay toteaa irvistellen ja säntää tiskille pyytämään nenäliinaa.

Sirieix puolestaan jakoi baaripöydän ääressä tietouttaan Suomen alkoholilaista. Hän kertoo muulle seurueelle, ettei ”Lapissa saa tarjoilla alkoholia päihtymistarkoitukseen”.

Seurueen viimeinen etappi on Rovaniemellä. D’Acampo on innoissaan, sillä hän on luvannut tyttärelleen Mialle, että toimittaa tämän kirjoittaman kirjeen joulupukille henkilökohtaisesti. D’Acampo soittaakin Mialle videopuhelun, kun ojentaa kirjeen joulupukille. Myös muut ovat kohtaamisesta riemuissaan.

– Olen niin innoissani! Tapasin juuri joulupukin! Tiedän, että olen 49-vuotias eikä minun kuuluisi innoissani, mutta minä olen. Olemme onnekkaita ja kiitollisia, että saimme matkustaa tänne ja kokea suomalaisen ja lappilaisen kulttuurin, Sirieix hehkuttaa.

Jouluisiin villapaitoihin sonnustautunut kolmikko laulaa joulupukin kanssa joululauluja ja ottaa selvää, ovatko he olleet kilttejä. Ramsayta joulupukki nuhtelee tämän tavaramerkiksi nousseesta karkeasta kielenkäytöstä.

– Täällä on maininta sinun kiroilustasi. Olet vähän liian rääväsuinen, joulupukki ojentaa Ramsayta, joka hautaa kasvonsa kämmeniin ja ottaa nuhteet vastaan kiroillen.