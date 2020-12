Kotiliesi: Peurakolari jätti uutisankkuri Piia Pasaselle pitkäkestoisen pelkotilan – ”Säpsähdin pelkän hirvivaaramerkin näkemistä”

Pasanen kertoo Kotiliedelle selvinneensä kolarista vähin vammoin, mutta henkiset arvet olivat paljon fyysisiä syvemmät.

Piia Pasanen on kaikkien tuntema tv-kasvo jo yli 20 vuoden ajalta.­

Ylen uutisankkuri Piia Pasanen, 47, kertoo Kotiliesi-lehdelle peurakolarista, johon joutui nuoruudessaan. Parikymppinen Pasanen oli silloisen poikaystävänsä kyydissä matkalla Turusta Siilinjärvelle. Pasanen torkkui etupenkillä.

– Havahduin siihen, että automme kynti tienpenkkaa, tuulilasi oli sylissäni palasina ja kasvoistani tuli verta. Luulin, että poikaystäväni oli kuollut, koska hän ei reagoinut heti mitenkään, Pasanen kertoo Kotiliedelle.

Pasanen sanoo heidän selvinneen lopulta kolarista vähällä. Hänelle jäi poskeen lasinsirujen arvet ja yksi siru tuli vuosia myöhemmin leuasta ihon läpi ulos. Onnettomuus jätti pelon, jota hän pyrki tietoisesti hoitamaan jatkamalla ajamista.

– Silti säpsähdin pitkään pelkän hirvivaaramerkin näkemistä. En ajatellut olevani turvassa tien päällä, Pasanen sanoo.

Vuosi 2018 oli Piia Pasasen ensimmäinen 2000-luvulla, kun hän ei ollut Linnan juhlissa töissä. Tuolloin hän osallistui juhliin kutsuvieraana puolisonsa Tomi Einosen kanssa.­

Nykyisin uutisankkurina työskentelevästä Pasasesta on tullut vuosien varrella kaikkien tuntema ruutukasvo. Hän aloitti Ylen palkkalistoilla vuonna 1996 urheilutoimittajana. Sittemmin hänet on nähty muun muassa juontamassa Poliisi-tv:tä, Aamu-tv:tä, Tangomarkkinoita, Linnan juhlia ja Nenäpäivää.

– Olen tosi onnellinen, että olen saanut tehdä monenlaista. Se on oman motivaation ja ammattitaidon kannalta tosi kiva, Pasanen kertoi IS:lle vuonna 2016.

Vuonna 2018 Pasanen sai puolisonsa, MTV Uutisten päätoimittajan Tomi Einosen kanssa kutsun Linnan juhliin. Pasanen kertoi tuolloin IS:lle odottavansa juhlia innolla, sillä hän oli ollut Presidentinlinnassa töissä jokaisena itsenäisyyspäivänä, jos äitiyslomia ei lasketa.

– Minulla on kuudentoista Linna-reissun jälkeen suorastaan vapautunut olo, kun ei ole mitään työvelvollisuuksia. Me olemme Tomin kanssa molemmat olleet useamman kerran Linnassa. Paikka on tuttu, mutta rooli uusi, Pasanen kertoi IS:lle.