Ismo Leikola paukautti Instagramiin tuotteita, joille ihmiset nauravat vedet silmissä – koomikon ”peppuvoiteen” käyttöohje on häkellyttävää luettavaa

Koomikko Ismo Leikola esittelee Instagram-tilillään omaleimaisia tuotteittaan.

Ismo Leikola on soveltanut stand up -komediaansa vitsikkäisiin tuotteisiin, joita hän esitteli keskiviikkona Instagramissa. Leikola on nasevaan ja suorasukaiseen tyyliinsä luonut useita erilaisia tuotteita, joita hän nyt myy ihmisten iloksi.

Leikola esittelee Instagramissa muun muassa koronapandemiaan oivallisesti sopivaa, ”Haista sinä korona vittu” -tekstillä varustettua käsidesiä, kasvomaskia, jota koristaa ”Köh”-sana sekä pientä valkeaa purnukkaa, joka etiketin perusteella sisältää ”perserasvaa”.

Leikolan tuotteet ovat herättäneet Instagramissa runsaasti hilpeyttä ja kuvaan on kerääntynyt kymmeniä huvittuneita kommentteja itkunauravien emojien kera.

– Paras nimi käsidesille ikinä... eräs kommentoija ihastelee nauraen.

– Nään niin jonkun raivouskovaisen vit***aisen sukulaistädin avaamassa joululahjaansa,kun paketista paljastuu Perserasva. Hei hei perintö, toinen hihittelee.

Koomikko on myös yrittänyt selittää tuotteiden vitsiä ulkomaisille seuraajilleen, mutta myönsi lopulta, etteivät ne taivu englannin kieleen kovin hyvin.

Nettisivuillaan Leikola kertoo lisää tuotteistaan. Sivustolta löytyy muun muassa mystisen ”peppuvoiteen” käyttöohje, jonka mukaan voidetta levitetään juuri sinne, mihin sen nimikin antaa ymmärtää.

– Onko tullut taas syötyä tulista ruokaa, juotua alkoholia useita päiviä, ripuloitua tai muulla tavoin kiusattua omaa persettä – ja nyt sattuu, hiertää, kutittaa, verestää, raavituttaa, juilii, suilii tai jomottaa, tai kaikkia edellä mainittuja? rasvan käyttöohjeessa kysellään.

Ohjetekstin mukaan miesten on tapana hoitaa ikävää vaivaa ainoastaan kärvistelyllä ja tuskailulla tai vaihtoehtoisesti vaimon kosmetiikkakaapilla.

– Toinen vaihtoehto on perinteisesti ollut mennä kaivamaan vaimon kaapista jotain huippukallista silmänympärysvoidetta – koska periaatteessa silmä se on persesilmäkin – ja sanomista tulee varmasti, Leikolan kaupan teksti kertoo.

Koomikko kuitenkin lupaa, että ”pöntön vieressä” säilytettävä perserasva tarjoaa paljon tehokkaamman helpotuksen kiusalliseen vaivaan. Voiteen seikkaperäisissä käyttöohjeissa kehotetaan käyttämään rasvan levitykseen sormea ja muistutetaan, ettei kyseessä ole liukuvoide.

– Ismon PerseRasva toimii perseen lisäksi myös muualle kehoon, kuten käsiin tai naamaan. Huom! Älä kuitenkaan ihmeessä levitä naamaan samalla sormella jolla juuri survoit sitä perseeseen, Leikola toteaa.

Myös Leikolan Instagram-seuraajat ovat panneet merkille voiteen hulvattoman käyttöohjeen.

– Mies joutui lukemaan mulle perserasvan käyttöohjeet loppuun, hirnuin niin maan perkeleesti vedet silmissä, eräs nainen kommentoi.

Kaikkia Leikolan huumori ei kuitenkaan ole naurattanut aivan yhtä paljon.

– Sorry, mautonta, eräs kommentoija toteaa.

Leikola on tullut Yhdysvalloissa tunnetuksi juuri ”perse-vitseistään”. Hän on nimittäin tehnyt komiikkaa englannin kielen ass-sanasta ja sen moninaisista käyttötarkoituksista. Suomalaiskoomikko on vitsaillut myös shit-sanan käytöstä (suom. paska).

Leikolan kyseiset vitsit ovat nousseet nettihiteiksi ja nykyään hän on yksi Los Angelesin koomikkoskenen vakiokasvoista. Leikola kertoi IS:lle syksyllä elämästään Yhdysvalloissa ja siitä, mikä siellä on yllättänyt hänet.