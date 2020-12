ET-lehti: Sakari Kuosmanen on puhunut isänsä kanssa vain kerran – esittää nyt tälle koskettavan pyynnön

Näyttelijä ja laulaja Sakari Kuosmanen sai 15-vuotiaana tietää, kuka hänen isänsä oli. Ensimmäisen kerran hän puhui tämän kanssa vasta muutama vuosi sitten.

Laulaja ja näyttelijä Sakari Kuosmanen kertoo tuoreessa ET-lehdessä suhteestaan isäänsä. 64-vuotias Kuosmanen kasvoi ilman biologista isäänsä ja otti tähän yhteyttä vasta aikuisena.

Kuosmasen äiti ja isä tapasivat Helsingissä 1956 ja saivat lapsen. Äiti kuitenkin muutti pienen Kuosmasen kanssa Savoon ja kasvatti hänet siellä.

– Siihen aikaan äpärälapsi oli tabu. Se oli häpeällistä. Äitini on ollut rohkea nainen, Kuosmanen kertoo ET-lehden haastattelussa.

Lehden mukaan Kuosmanen sai myöhemmin isäpuolen, kun hänen äitinsä meni naimisiin. Kun hän oli 15-vuotias, päätti äiti paljastaa hänelle biologisen isän henkilöllisyyden.

Kuosmanen kertoo ET:ssä, että hän otti biologiseen isäänsä yhteyttä vasta viisi vuotta sitten, kun hänen isäpuolensa kuoli. Hän ei kuitenkaan ole vielä tänä päivänäkään tavannut isäänsä.

– Isäni kanssa olen puhunut vain kerran. Elämäni ei vaikuttanut kiinnostavan häntä, Kuosmanen sanoo.

ET-lehden mukaan Kuosmasen isä ei ole tunnustanut häntä koskaan virallisesti, eikä dna-testiä ole tehty. Nyt hänellä on toive isälleen.

– Lapsenikin haluaisivat tietää toisesta isoisästään, ja heillä on siihen oikeus. Niin että isä, jos luet tämän jutun, soita minulle, Kuosmanen vetoaa isäänsä ET-lehden jutussa.

Sakari Kuosmanen poseerasi Jussi-gaalassa maaliskuussa 2017 yhdessä Tommi Korpelan kanssa.­

Sakari Kuosmanen on pitkän linjan näyttelijä ja laulaja. Hän on tunnustautunut kuitenkin ennen kaikkea perheihmiseksi. Kuosmasella on neljä lasta ja hän on ollut vaimonsa kanssa naimissa yli 30 vuotta. Perhe on asunut jo vuosia Kuopion lähellä Siilinjärvellä.

– Perhe on uraa tärkeämpi asia. Työuralla pidän tärkeimpänä asiana yksinkertaisesti sitä, että olen saanut laulaa ja näytellä koko urani, Kuosmanen sanoi IS:lle vuonna 2016.

Kuosmanen tunnetaan muun muassa Aki Kaurismäen menestyselokuvista ohjaajan luottonäyttelijänä. Hän on myös tehnyt artistina lukuisista sooloalbumeita sekä tehnyt yhteistyötä Leningrad Cowboysin ja Sleepy Sleepersin kanssa.

Kokkikoulun käynyt Kuosmanen on toiminut myös ravintoloitsijana ja kehitellyt hitiksi nousseen grillikastikkeen.