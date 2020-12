Ruotsin Vain elämää -ohjelmassa ennennäkemätön tilanne – laulajan esitys meni täysin penkin alle

Ruotsalaislaulaja Jakob Hellmanin esitys ei mennyt aivan nappiin.

Ruotsin Vain elämää -sarjan, eli Så mycket bättren, tapahtumat ovat nousseet otsikoihin Ruotsissa. Aftonbladet-lehti kertoo, että ohjelmassa koettiin ennennäkemätön tilanne, kun yksi ohjelman tähdistä, laulaja Jakob Hellman nousi lavalle.

Hellmanin, 55, piti laulaa Helen Sjöholmin päivänä kappale Gabriellas sång, mutta esitys tyssäsi heti alkuunsa. Hellman keskeytti kappaleen esittämisen vain muutaman sekunnin jälkeen ja ilmoitti, ettei voi esittää laulua loppuun.

Muut tähtiartistit seurasivat hämmästyneinä, kun Hellman levitti kätensä ja poistui lavalta.

Kuten arvata saattaa, Hellmanin jäätyminen on herättänyt paljon keskustelua tv-katsojien parissa. Laulaja sanoo Aftonbladetin haastattelussa olleensa alamaissa tilanteen jälkeen.

Hellmanin mukaan Gabriellas sång sujui harjoituksissa hyvin, mutta hermot veivät voiton, kun tuli aika esittää se hänen suuresti ihailemansa Helen Sjöholmin edessä.

– Se oli hyvin haastava päivä, laulaja huokaa Aftonbladetille.

– Halusin vain lähteä kotiin. Koko ilta oli mätä.

Hellman sai lopulta laulettua kappaleen läpi muiden artistien kannustamana, mutta mies itse ei ole esitykseensä lainkaan tyytyväinen. Hän sanoo pohtineensa jopa kotiinlähtöä.

– Olen ylpeä itsestäni, että jäin. Lähtö olisi ollut radikaali ratkaisu, eikä kukaan ole lähtenyt aiemmin ohjelmasta kesken kauden, Hellman sanoo.

Katso alla olevalta videolta näyte Hellmanin onnistuneesta Gabriellas sång -kappaleen tulkinnasta:

Jakob Hellman palasi Så mycket bättre -ohjelmassa parrasvaloihin pitkän tauon jälkeen. Hellman julkaisi debyyttialbuminsa ...och stora havet jo vuonna 1989, mutta uutta levyä on saatu odottaa nyt 32 vuotta.

Musiikintekoa laulaja ei ole kuitenkaan lopettanut, sillä vuosien saatossa hänet on nähty esiintymässä huippusuositussa Ållsång på Skansen -ohjelmassa. Hellman julkaisee vihdoin uuden albuminsa Äntligen Borta tammikuussa.

Hellman on kertonut Så mycket bättre -ohjelmassa, että uutta albumia on jouduttu odottamaan pitkään, sillä hän on hyvin itsekriittinen ja kärsii eräänlaisesta kirjoittajan blokista.

– Olen yrittänyt kirjoittaa kappaleita. Kun istun alas kirjoittamaan, niin tuntuu, ettei minulla ole mitään sanottavaa. Se rupeaa ahdistamaan, Hellman on sanonut.

Hellmanin mukaan hän saa yleensä kirjoitettua kertosäkeen ja kappaleen alun. Sen jälkeen hän turhautuu.

– Rupean vihaamaan kappaleitani, koska ne ovat keskeneräisiä.