Jare Tiihonen ensimmäisessä tv-haastattelussa yli kahteen vuoteen: avautui suorasukaisesti musiikkialan sietämättömästä tilanteesta

Musiikkialan ahdinko sai Jare Tiihosen antamaan ensimmäisen tv-haastattelun artistiuransa lopettamisen jälkeen.

Jare Tiihonen, 38, antoi keskiviikkona ensimmäisen tv-haastattelunsa artistiuransa lopettamisen jälkeen. Tiihonen lopetti artistiuransa Cheekinä elokuussa 2018.

Tiihosen harvinainen haastattelu MTV3:n Viiden jälkeen -ohjelmassa käsitteli musiikkialan ahdinkoa. Musiikkiala on tällä viikolla tehnyt väkevän ulostulon sosiaalisessa mediassa Oikeus musiikkiin -kampanjallaan.

– Ei ole ollut tarvetta haastatteluja tehdä, mutta tämä oli aihe ja kampanja, johon halusin tuoda oman osani, Tiihonen totesi.

Tiihonen julkaisi maanantaina Twitterissä pitkän kirjoituksen kampanjaan liittyen. Tiihonen halusikin muistuttaa Viiden jälkeen -ohjelmassa, ettei hän tai muutkaan eturivin artistit ole vaatimassa kampanjan osalta mitään itselleen.

– Täytyy korostaa sitä, mitä tahallaan ymmärrettiin väärin eilisistä twiiteistäni, etten ole itselleni vaatimassa tai haluamassa mitään. Haluan tuoda heidän äänensä kuuluviin, jotka tuntevat, ettei heitä kuulla. Siitä tässä on kysymys. Niistä 30 000 ihmisestä musiikkialalla, jotka kokevat, ettei heitä kuulla, Tiihonen korosti ohjelmassa.

– Ei muista eturivin artisteistakaan kukaan ole itselleen mitään haluamassa, vaan heidän porukoilleen. Roudareille, teknikoille, bussikuskeille, koko ekosysteemille, Tiihonen totesi ohjelmassa.

Tiihonen kertoi MTV3:lla seuranneensa musiikkialan tilannetta koko vuoden ajan huolestuneissa tunnelmissa. Koronapandemia ajoi tapahtuma-alan kriisiin, ja esimerkiksi ravintola-alan rajoitukset ovat tuoneet jatkuvasti huonoja uutisia myös artisteille. Jo kevään aikana keikkamäärät kutistuivat olemattomiin, eikä syksy tuonut tilanteeseen helpotusta.

– Olen kohta yhdeksän kuukautta seurannut tilannetta. Olin todella huolissani jo kevään aikana. Artistit ja kaikki muut musiikkialan tekijät alkoivat jo valmistella syksyä. Sitten syksykin peruuntui, ja se on ymmärrettävää, mutta ahdinko on hurja. Nyt se on jopa tuplasti pahempi kuin keväällä, Tiihonen muistutti Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Erityisesti ministerien Annika Saarikon, Krista Kiurun ja pääministeri Sanna Marinin toiminta kirvoitti Tiihoselta kritiikkiä. Tiihonen twiittasi jo alkuviikosta, että keskusteluun tarvitaan myös pääministeriä.

– Saarikko, Kiuru ja Marin työntävät pään pensaaseen edelleen. Kaikki kertoo haavoittuvia tarinoita itsestään, mikä tilanne on, ja kukaan ei edelleenkään kommentoi mitään. Se on mun mielestä melko sivistymätöntä toimintaa, Tiihonen totesi ja kertoi toivovansa, että musiikkiala saisi edes jonkinlaista huomiota päättäviltä tahoilta.

Oikeus musiikkiin -kampanja on aiheuttanut runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Monien suomalaismuusikoiden ja suomalaisten eturivin tähtiartistien sosiaalisen median tilit täyttyivät maanantaina kuvilla ja tarinoilla, joissa jaettiin kokemuksia koronan vaikutuksesta työhön.

Muun muassa Paula Vesala, Robin Packalen, Erika Vikman, Chisu, Irina, Laura Närhi ja Anssi Kela ovat ilmaisseet tukensa kampanjalle.

Esimerkiksi Anssi Kela muistutti kirjoituksessaan, että artistit eivät ole ainoita, joita korona on koetellut.

– Tätä ei pidä lukea niin, että tässä menestynyt artisti ulisee keikkojen vähyyttä. Me, jotka olemme mikrofonin ääressä, olemme ainoastaan keulakuvia. Varsinainen toimiala on taustallamme: soittajat, äänimiehet, valomiehet, keikkatekniikan toimittajat, keikkamyyjät, keikkajärjestäjät/promoottorit, tapahtumatuottajat, toimistotyöläiset, visuaalisen materiaalin tekijät, lippukauppiaat, oheistuotteiden myyjät... Kela listasi Instagramissa.