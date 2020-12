Miss Helsinki Inna Tähtinen kohtasi kiusallisen ongelman parisuhteessaan – passitti puolisonsa rappukäytävään vessareissunsa ajaksi

Hallitseva Miss Helsinki kertoo poikaystävänsä Youtube-videolla avoimesti ongelmasta, jonka kanssa moni tuore pariskunta kamppailee.

Vuoden 2020 Miss Helsinki Inna Tähtinen teki tiistaina uuden aluevaltauksen, kun hän esiintyi ensimmäistä kertaa poikaystävänsä Youtube-videolla. Tähtinen on seurustellut sometähti Boheemin eli Max Blomfeltin kanssa vuoden ajan.

Tähtinen ja Blomfelt vastailevat ensimmäisellä yhteisvideollaan seuraajiensa kysymyksiin parisuhteestaan ja yhteisestä arjestaan. Pari paljastaa muun muassa, että he tapasivat vuosi sitten itsenäisyyspäivänä ja että he muuttivat yhteen vain kolmen kuukauden seurustelun jälkeen.

Eräs kaksikon seuraaja tiedusteli heiltä myös hyvin intiimiä asiaa, joka on monille tuoreille pareille ongelma.

– Käyttekö kakalla toistenne läsnä ollessa? kuului kysymys.

Blomfelt kertoo videollaan, ettei hän ole ujostellut asian kanssa missään vaiheessa, mutta Tähtiselle se on ollut ongelmallista. Tähtinen myöntääkin, ettei hän pysty käymään vessassa suuremmalla hädällä, mikäli Blomfelt on kotona.

– En käy vieläkään. Mä en vaan pysty, Tähtinen parahtaa.

– Toi on niin hullua! Kun me tunnetaan ja tiedetään toistemme vartaloiden kaikki kohdat, niin jotenkin niin kreisiä, että sä et pysty, Blomfelt hämmästelee.

Tähtisen mukaan hän voi mennä vessaan, mikäli pyykin- tai astianpesukone on päällä tai musiikki soi kovalla. Jos näin ei kuitenkaan ole, käy hän wc:ssä Blomfeltin lähtiessä viemään roskia tai kauppaan.

– Tiedätkö muuten, miksi käyt niin usein kaupassa hakemassa jotain saippuaa tai ihan mitä vaan? Tähtinen murjaisee poikaystävälleen.

Miss Helsinki -kaunotar myöntää, että joskus tilanne on mennyt niin tukalaksi, että hänen on ollut pakko passittaa poikaystävänsä rappukäytävään seisoskelemaan, jotta hän voi mennä tarpeilleen.

– Näitä on lukuisia kertomuksia, kun Max on mennyt Ullanlinnan kämpän rappukäytävään. Onks teillä vinkkejä, joilla pääsen tästä eroon? pienessä yksiössä aiemmin asunut Tähtinen nauraa.

Blomfelt suhtautuu asiaan tyynesti, mutta toivoo, ettei Tähtisen tarvitsi stressata asiasta.

– Mutta sekin oli jo kehitystä, että olit silleen, että ”Max, nyt on pakko päästä paskalle, voitko mennä käytävään?”. Olin, että jes, nyt voidaan puhua tästä jo, Blomfelt lohduttaa puolisoaan.

– Mieti miten hirveä hätä on pitänyt olla, että olen sanonut sulle? Tähtinen jatkaa.

Katso Blomfeltin ja Tähtisen video alta!

Tähtinen kertoo, että hän haluaisi tilanteesta eroon, sillä pari on viettänyt jo vuoden tiiviisti yhdessä. He viettivät aluksi jokaisen yön toistensa luona, kunnes he muuttivat yhteen aiemmin tänä vuonna.

Boheemina tunnettu Blomfelt on suosittu sometähti, jolla on Youtubessa yli 100 000 tilaajaa ja myös Instagramissa kymmeniä tuhansia seuraajia.

Inna Tähtinen puolestaan valittiin Miss Helsingiksi marraskuussa 2019. Kisa peruttiin tältä vuodelta koronapandemian vuoksi, joten Tähtisen missivuosi jatkuu edelleen. Vuosi on kuitenkin ollut hyvin erilainen, kun hän etukäteen ajatteli, sillä koronapandemia perui lähes kaikki suunnitellut työkeikat.

– Se oli kova kolaus. Yksi päivä päätin kuitenkin lopettaa asiasta murehtimisen, ja nyt suhtaudun positiivisesti siihen, että minulla on vielä kokonainen vuosi jäljellä, kun tänä vuonna ei kruunata uutta Miss Helsinkiä, Tähtinen kertoi IS:lle kesällä.

Tähtinen myönsi, että hän on saanut Miss Helsinki -kisan jälkeen todistella misseihin kohdistuvia ennakkoluuloja vääriksi. Hän kertoi kesällä olevansa maanläheinen maalaistyttö ja pitävänsä tarkkaan huolen siitä, mitä julkaisee somessa.

Tähtinen on puhunut julkisuudessa avoimesti myös kauneusoperaatioistaan, sillä hän ei halua antaa vääristynyttä kuvaa nuorille seuraajilleen.

– Olen päättänyt kertoa avoimesti siitä, että olen täyttänyt huuliani. Koen vastuun kertoa siitä, etten lisää ulkonäköpaineita etenkin nuorille seuraajilleni. Jos joku ihailee huuliani, voin sanoa, etteivät ne olleet tällaiset luonnostaan, Tähtinen sanoi IS:lle.