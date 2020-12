Hollywood-tähti teki poikkeuksellisen paljastuksen: ei ole koskaan omistanut kännykkää tai tietokonetta – taustalla yksiselitteinen syy

Legendaarinen näyttelijä Christopher Walken hämmästytti kertomalla, ettei hän ole koskaan lähettänyt sähköpostia tai käyttänyt kännykkää.

Näyttelijälegenda Christopher Walken on tehnyt mittavan uran elokuva-alalla ja esiintynyt yli sadassa elokuvassa. 77-vuotias näyttelijä kertoi äskettäin kuulumisiaan juontaja Stephen Colbertille The Late Show -ohjelmassa.

People-lehden mukaan Walken paljasti haastattelussa myös varsin harvinaisen seikan itsestään. Walken nimittäin myönsi, ettei hän käytä ollenkaan minkäänlaista nykyajan teknologiaa, kuten kännyköitä tai tietokoneita.

Asia tuli puheeksi, sillä haastattelu toteutettiin koronapandemian asettamien rajoitusten vuoksi videopuheluna tietokoneen välityksellä.

– Kyllä, tämäkin piti laittaa minulle valmiiksi, koska minulla ei ole kännykkää tai tietokonetta, Walken myönsi.

Näyttelijä perusteli valintaansa sillä, että hän on omasta mielestään tippunut jo auttamatta kelkasta.

– Olen vain liian myöhässä. Olen juuri siinä iässä, että nämä asiat ovat menneet minulta täysin ohi. Enkä koskaan alkanut opettelemaan näitä juttuja, koska olisi outoa, että kuka tahansa 10-vuotias olisi siinä minua parempi, Walken naurahti.

Häkeltynyt juontaja joutui vielä varmistamaan Walkenin väitteet ja ihmetteli, että eikö 77-vuotias näyttelijälegenda ole todella koskaan lähettänyt sähköpostia tai tekstiviestiä.

– Ei, en ikinä, Walken myönsi.

– Joskus elokuvan kuvauksissa minulle annetaan kännykkä, mutta se on enemmän sitä varten, että he löytävät tarvittaessa minut. Se on kuin jäljitin. Jos haluan käyttää sitä, jonkun täytyy auttaa minua, hän paljasti.

Walken aloitti uransa teatterissa, mutta vuonna 1977 julkaistu Woody Allenin elokuva Annie Hall nosti hänet supersuosioon. Myöhemmin hänet on nähty lukuisissa menestyselokuvissa, kuten Batman – paluu,Pulp Fiction – tarinoita väkivallasta, Ota kiinni jos saat ja Verikosto.

Walken on palkittu parhaan miessivuosan Oscar-palkinnolla roolisuorituksestaan elokuvassa Kauriinmetsästäjä (1978).