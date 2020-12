Radiokanava HitMixille isoja muutoksia – Oku Luukkainen aloittaa uutena juontajatähtenä

HitMix-radiokanava uudistuu vuodenvaihteen jälkeen ja saa riveihinsä joukon uusia radionimiä.

Nelonen Media on uudistanut radiokanaviaan isolla kädellä, ja myös HitMix-kanava uudistuu vuodenvaihteen jälkeen. 90- ja 2000-luvun hitteihin keskittyvällä HitMix-radiokanavalla kuullaan vuodenvaihteesta alkaen lukuisia uusia ohjelmia.

Yksi näkyvimmistä muutoksista on se, että Ysäri-kanavalla aiemmin juontanut Oku Luukkainen aloittaa HitMixin iltapäivässä ja perjantai-iltojen isäntänä helmikuun alussa.

– Oku on noussut suursuosioon ja yhdistänyt kuuntelijat ympärilleen heimoksi Retroperjantai-ohjelmassa. Nyt hän lisää löylyä entisestään uudessa HitMixin Retroradio-ohjelmassa, jota kuullaan niin ikään perjantaisin, Nelonen Median radioiden ohjelmajohtaja René Mäkinen sanoo tuoreessa mediatiedotteessa.

Retroradio käynnistyy 5. helmikuuta.

– Perjantai-illoista on tullut osa mun identiteettiä, ja mä tiedän mitä ihmiset haluaa kuulla perjantaisin. Ja sitä myös tarjoan HitMixillä! Sytyn ajatuksesta, että saan viihdyttää samalla, kun ympäri Suomen saunat ja paljut syttyy. Jengillä on asiaankuuluvat juomat ja meininki on iloinen. Mä soitan parhaat biisit ja sä saat toivoa! Luukkainen lupaa tiedotteessa.

HitMixin iltapäivän osalta luvassa on vielä lisääkin jymyuutisia alkuvuoden aikana, tuoreessa tiedotteessa luvataan.

Oku Luukkainen aloittaa helmikuussa HitMixillä.­

Myös HitMixin aamuohjelma uusiutuu. Radiokonkari Tuomas Rajala tekee paluun radioon, ja aloittaa Alma Hätösen kanssa HitMixin aamuissa heti loppiaisviikon jälkeen 11.1.2021.

Keskipäivän ohjelmaa vetää puolestaan Joonas Vuorela.

HitMixin uutena ohjelmapäällikkönä on Petra Piipari. Piipari on radioammattilainen, joka on työskennellyt pitkään Bauer Medialla, viimeksi Radio Novan vastaavana tuottajana.