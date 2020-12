Poliisit-sarjasta tuttu Olli Korpi avautuu KSML:ssä masennuksestaan – raju reaktio kesken työvuoron pysäytti: ”Murenin tyystin”

Suositusta tv-sarjasta tuttu vanhempi konstaapeli Olli Korpi avautuu Keskisuomalaisessa kaksi vuotta kestäneestä taistelustaan masennusta vastaan.

Suositusta Poliisit-tv-sarjasta tuttu vanhempi konstaapeli Olli Korpi, 36, kertoo Keskisuomalaisessa sairastuneensa masennukseen.

Korpi kertoo haastattelussa, että kuluneen kahden vuoden aikana hän on elänyt enemmän tai vähemmän masennuksen eri vaiheiden syövereissä. Pitkään poliisina työskennellyt Korpi paljastaa Keskisuomalaiselle havahtuneensa väsymykseensä ensimmäistä kertaa kesken työvuoron, kun hän ”raivostui työtilanteessa niin, että itsekin sitä jo säikähti”.

– Siinä hetkessä ihminen menee ihan palasiksi. Murenin tyystin. Ilman sitä kokemusta ei kuitenkaan pystyisi aloittamaan uuden rakentamista, pala palalta. Ensimmäiseksi nukuin viikon putkeen. Siitä alkoi toipuminen, jota ennen piti kuitenkin romahtaa, Korpi kuvailee lehden haastattelussa.

Korpi ei halua puhua haastattelussa työuupumuksesta, koska rakastaa työtään. Epäsäännöllinen ja raskas vuorotyö oli yksi tekijä, mutta Korpi korostaa tilanteen ajautuneen vaikeaksi monen eri seikan vuoksi.

– Minulla on 5- ja 7-vuotiaat lapset, jotka juuri nyt ovat aika helpossa iässä, mutta vielä muutama vuosi sitten vaativat paljon enemmän huomiota. Eli vaativa arki, vaativa työ ja kyvyttömyys palautua kaikesta tästä aiheuttivat minun jaksamattomuuteni, Korpi analysoi Keskisuomalaisessa.

Korpi huomauttaa lehden haastattelussa, että poliisin työhön ei kuulu säännöllisiä psykologien tapaamisia, mikä on hänen mielestään suuri puutos.

– Hakeuduin ensin työterveyshuoltoon, josta sain lähetteitä psykologille ja psykiatrille, ja tällä hetkellä käyn psykoterapiassa keskimäärin viikon tai kahden välein. Lisäksi otan tarvittaessa nukahtamislääkettä, minkä lisäksi minulla on myös unilääkettä vielä pahemman päivän varalle. Lisäksi syön mielialalääkettä. Lääke ja psykoterapia ovat selvästi auttaneet. Toki yhä on välillä huonompia päiviä, mutta yhä enemmän on kuitenkin niitä hyviä päiviä, hän kertoo.

Poliisit-sarjaa on tehty vuodesta 2009 alkaen. Valtavan suosion saavuttaneessa ohjelmassa seurataan poliisipartioiden työvuoroja Suomen suurimmissa kaupungeissa. Kausia on tehty jo 12.

Korpi on ollut mukana ohjelman kausilla 7–11. Hän työskentelee Joensuussa.