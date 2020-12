Super-Marjosta tuli ensimmäistä kertaa mummi – Marjo Niittyviita, 46, paljastaa haaveilevansa vielä neljännestä omasta lapsesta

Super-Marjona tunnetun Marjo Niittyviidan elämää varjostivat viime vuonna perheen vakavat terveyshuolet. Nyt katse suuntautuu kirkkaasti tulevaan.

Tv-ohjelmien Super-Marjona ja tanssiryhmä Lamourettesin vetäjänä tunnettu Marjo Niittyviita, 46,sai viime marraskuussa kuulla ilouutisia. Kesken hiihtolenkin hänen tyttärensä Sara soitti ja paljasti odottavansa esikoistaan.

– Oli mennä sukset ristiin, vaikka täysin yllätyksenä vauvauutinen ei tullut, Marjo naurahtaa.

19-vuotiaan Saran Lilian-tytär syntyi heinäkuussa. Marjon ja hänen puolisonsa Ari Niittyviitan kotona on siitä lähtien riittänyt vilskettä. Hollolassa saman katon alla on tällä hetkellä Marjon nuoremmat lapset Kevin, 9, ja Rosa, 15, sekä Sara ja hänen kumppaninsa Turo – ja tietenkin perheen uusin tulokas.

– Meillä on tällainen vanhan ajan yhteisö, kun vietämme kaikki paljon aikaa saman katon alla, kun nuoripari asuu aivan parin sadan metrin päässä, Marjo kuvailee.

Vanhempien apu on ollut tarpeen, nimittäin Sara aloitti tänä syksynä psykologian opinnot Jyväskylän yliopistossa ja palasi kilpahiihdon pariin.

– Kahdet treenit päivässä, opiskelu ja siihen pieni vauva päälle, niin onhan se rankkaa. Sara ei voi koko ajan olla univeloissa, ilman muuta hän on autettava. Lilian on ollut vähän huono nukkumaan, niin me vuorotellen valvotaan vauvan kanssa öisin, tuore isoäiti kertoo.

Perheen uusi tulokas on pitänyt Marjon kiireisenä.­

Pienokaisen syntymä toi kaivatun valonpilkahduksen perheen elämään. Marjon mukaan viime vuoteen mahtui paljon suurta huolta.

– Sara sairasti sydänlihastulehduksen ja lähipiirissämme todettiin syöpä, Marjo vakavoituu.

Myös Marjo itse kamppaili terveysongelmien takia. Hänellä epäiltiin vakavaa suolistosairautta, mutta hoitojen ansiosta hän selvisi säikähdyksellä.

– Minulla on kaikki hyvin tällä hetkellä, hän sanoo.

Kolmen lapsen äiti paljastaa myös haaveilevansa omasta iltatähdestä. Marjo sanoo kokeneensa elämänsä aikana useita keskenmenoja ja muistuttaa, että raskaaksi tuleminen ei ole koskaan mikään itsestäänselvyys.

– Toivon sydämeni pohjasta, että saisin vielä yhden lapsen, Marjo toteaa toiveikkaana.