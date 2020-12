Koronaan sairastunut Kata Kämäräinen, 22, ei kyennyt kuin makaamaan lattialla – sometähti kertoo nyt, miksi jokaisen nuoren tulisi ottaa virus vakavasti

Somepersoona ja liikunta-alan ammattilainen Kata Kämäräinen luuli saaneensa flunssan, mutta sairastuikin koronaan. Nyt hän toivoo, että nuoretkin ottaisivat sairauden tosissaan.

Somevaikuttaja ja personal trainer Kata Kämäräinen, 22, alkoi viime viikonloppuna saada flunssan oireita ja luuli olevansa vilustunut. Hieman myöhemmin hänen maku- ja hajuaistinsa katosivat kokonaan. Koronavirukselle tyypillinen oire sai Kämäräisen hälytyskellot soimaan ja hän hakeutui koronatestiin.

– Sain kymmenessä tunnissa tulokset, ja kun siinä luki, että testi on positiivinen, oli se tosi iso shokki, Kämäräinen kertoo IS:lle.

– Olen riskiryhmää, joten pieni pelko heräsi heti, että entä jos tauti yltyisikin jotenkin? Olin kuitenkin päässyt siihen mennessä aika vähällä ja koska en asu yksi, ajattelin, että ei minulla ole hätää.

Bikini fitneksessä kilpaillut Kämäräinen on nuori ja hyväkuntoinen, mutta korona iski häneen kuitenkin yllättävän lujaa.­

Bikini fitneksessä kilpaillut Kämäräinen on nuori ja hyväkuntoinen, mutta koska hän sairastaa Crohnin tautia, kertoo hän kuuluvansa koronaviruksen riskiryhmään. Crohnin tauti on krooninen tulehduksellinen suolistosairaus, joka voi esiintyä missä tahansa ruoansulatuskanavan alueella.

Kämäräinen kertoo, että hänet kutsuttiin heti tartunnan selvittyä Laakson sairaalaan tarkempiin tutkimuksiin, joissa selvitettiin, millainen hänen tilanteensa riskiryhmäläisenä on.

– Kun minulta otettiin sydänfilmejä ja verikokeita, iski ensimmäistä kertaa se fiilis, että okei, tässä on oikeasti vaara. Kaikki näytti onneksi hyvältä ja sain kuulla, että pärjään hyvin kotona.

Aaltoilevia oireita

Toistaiseksi Kämäräisen koronaoireet ovat vaihdelleet paljon päivittäin. Korkeimmillaan kuumemittari on näyttänyt 38,9 asteen kuumetta.

– Tämä on ollut todella aaltoilevaa. Yhtenä päivänä oli aivan hullu migreeni ja päätä särki järkyttävän paljon. Tuntui, että kuumetta oli ainakin 41 astetta, mutta en pystynyt edes mittaamaan sitä, koska olin niin rikki. Makasin vain lattialla ja nukuin, Kämäräinen kertoo.

– Seuraavana päivänä ei ollut mitään tuollaisia oloja, mutta jokaista lihasta kolotti ja joka paikka kramppasi. Tänään taas ei ole muita oireita kuin maku- ja hajuaistin puuttuminen ja tukkoisuus.

Tällä hetkellä Kämäräinen joutuu pistämään vatsaansa napapiikkejä ehkäistäkseen laskimotukoksia, joita on esiintynyt koronapotilailla. Piikkikammoiselle Kämäräiselle se vaikeaa.

– Se on tässä ikävin juttu. Eilen kun oli ensimmäinen pistos, pyörryin, mutta ehkä siihen tottuu, hän kertoo.

Myös Kämäräisen miehellä todettiin koronatartunta, mutta tämä on ollut täysin oireeton. Koska pariskunnalla on molemmilla tartunta, ovat he yrittäneet pohtia, kumpi sairastui ensin. Tartunnan alkuperää ei kuitenkaan ole saatu selville.

– Emme ole saaneet selville, että olisimme altistuneet missään. Minä olen käynyt lähinnä töissä, kaupassa ja liikkunut julkisilla. En ole onneksi viime viikolla käynyt ravintolassa tai muuta sellaista. Ei ole siis tiedossa mitään tiettyä paikka, mistä voisi epäillä tartunnan tulleen, vaan se on voinut tulla mistä vain.

Kämäräinen työskentelee personal trainerina, joten hän on käynyt töissä kuntosalilla. Vaikka hän on pyrkinyt hoitamaan mahdollisimman paljon tapaamisia etänä, on hänen täytynyt mennä yksilövalmennuksiin paikan päälle. Julkisilla paikoilla ja liikennevälineissä Kämäräinen on käyttänyt kasvomaskia, mutta töissä maskin käyttö ja turvavälien pitäminen eivät aina onnistu.

Kämäräisen tartunnan vuoksi asetettiin noin viisi ihmistä karanteeniin. Hänelle itselleen iski heti syyllinen olo ja pelko siitä, oliko hän tartuttanut tietämättään jonkun.

– Se oli ensimmäinen ajatus, kun kuulin tartunnasta, että osa valmennettavistani joutuu karanteeniin samoin kuin oma valmentajani. Se tuntui tosi ikävältä. Onneksi kukaan ei ole saanut oireita.

Kämäräisen sairastumisen takia karanteeniin joutui viisi ihmistä.­

22-vuotias Kämäräinen harmittelee sitä, etteivät kaikki hänen ikäisensä ota koronatilannetta tosissaan.

– Puolet ikäisistäni on ihan extravarovaisia ja elää rajoitusten mukaan, mutta toinen puoli ihmettelee, miksi metrossa pitäisi käyttää maskia, kun ei se auta mitään ja vähättelee tilannetta todeten, ettei tauti ole nuorille vaarallinen.

– Jo sen yhden päivän migreeni- ja kuumehorkan perusteella toivoisin, että nuoret tajuaisivat, että sairaus voi olla paha myös heillä. Ei tarvitse ylireagoida, koska elämää on pakko jatkaa, mutta kyllähän viime aikojen luvut näyttävät sen, että on pakko tehdä asialle jotain, Kämäräinen toteaa napakasti.