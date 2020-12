Pamela Anderson lätkäisi Twitteriin hekumallisia uimapukukuvia – kalastelee presidentti Trumpin huomiota nokkelalla tavalla

Pamela Anderson yrittää saada presidentin huomion vähäpukeisilla kuvilla.

Pamela Anderson on ollut viime aikoina näyttävästi esillä Twitterissä, sillä ikoninen mallikaunotar on keksinyt nokkelan tavan kalastella presidentti Donald Trumpin huomiota.

53-vuotias Anderson on kampanjoinut ahkerasti Wikileaks-sivuston perustajana tunnetun Julian Assangen puolesta ja vaatinut Trumpia armahtamaan tämän. New York Postin mukaan Assangea uhkaa luovutus Yhdysvaltoihin vakoilusyytteiden vuoksi, joista hänet saatettaisiin tuomita jopa 175 vuoden vankeusrangaistuksen.

Anderson on julkaissut viime viikkoina näyttäviä twiittejä saadakseen asiansa perille presidentille. Hän toivoo Trumpin armahtavan Assangen kaikista syytteitä, ja on lätkäissyt kannanottoihinsa mukaan erilaisia uimapukukuvia herättämään huomiota.

Maanantaina Anderson julkaisi tilillään kuvaparin, jossa hän kirmaa rannalla vaaleanpunaisessa, syvään uurretussa uimapuvussa. Hän merkitsi twiittinsä presidentti Trumpin ja kehui tämän tekevän fiksun siirron sekä totesi, että presidentti voisi olla sankari viitaten Assangen mahdolliseen armahdukseen.

Inquisitrin mukaan Andersonin tuore twiitti viittaa luultavasti huhuihin, joiden mukaan Trump todella suunnittelisi Assangen armahtamista. Väitteiden on kuitenkin todettu olevan perättömiä.

Viime viikolla Baywatch-tähti puolestaan julkaisi bikinikuvan, jossa hän pitelee ”Tuokaa Julian Assange kotiin Australiaan” -kylttiä viitaten tämän kotimaahan.

New York Postin mukaan Anderson on ollut Assangen pitkäaikainen tukija. Hän on jopa vieraillut tämän luona vankilassa ja kampanjoinut tämän puolesta aiemminkin. Lehden mukaan on myös huhuttu, että Andersonilla olisi ollut suhde Assangen kanssa.

Anderson kommentoi aiemmin Britannian tv:ssä olevansa ystävä Assangen kanssa ja paljasti Piers Morganille, että on vaikea olla parisuhteessa vangin kanssa.

Anderson ei ole ainoa, joka on vedonnut julkisesti presidentti Trumpiin, jotta tämä armahtaisi rikoksesta epäiltyjä tai tuomittuja.

Netflixin hittisarja Tiger Kingin tähti Joe Exotic vetosi marraskuussa Trumpiin, jotta tämä armahtaisi hänet vielä ennen virkakautensa päättymistä.

Joe Exotic eli Joseph Maldonado-Passage istuu parhaillaan 22 vuoden tuomiota kahdesta murhan yrityksestä ja 17 eläimiin kohdistuneesta rikoksesta.