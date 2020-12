Halle Berry, 54, julkaisi videon, jossa hän kävelee rannalla bikineissä kuin Bondissa aikoinaan – ei ole seuraajien mielestä vanhentunut päivääkään

Halle Berry on Bond-tyttö vuosimallia 2002.

Ikinuori Halle Berry, 54, on innokas kuntoilija. Hän harrastaa kuntosalin lisäksi myös nyrkkeilyä.­

Kuka muistaa, miltä näyttelijä Halle Berry näytti vuoden 2002 James Bond -elokuvassa Kuolema saa odottaa? Berryn näyttelijänuran kenties tunnetuin kohtaus on replika vuoden 1962 elokuvasta Salainen agentti 007 ja tohtori No, jossa Ursula Andress nousee merestä simpukoita etsimästä bikinit yllään ja puukko lanteillaan. Kohtausta on kuvailtu yhdeksi elokuvamaailman kaikkien aikojen seksikkäimmistä.

Halle Berry elokuvassa 007 – Kuolema saa odottaa.­

Nyt Berry on julkaissut Instagramissaan videon, jossa hän kävelee rannalla samaan tyyliin kuin aikoinaan Bond-tyttönä. Ainoana erona se, että puukkovyö puuttuu lanteilta ja Berry on 18 vuotta vanhempi. Someseuraajien mukaan ikääntymisestä ei kuitenkaan ole merkkiäkään.

– Halle, näytät todella nuorelta tällä videolla, joku kommentoi.

– Halle, näytät upealta. Näytät parikymppiseltä, sanoo toinen.

Berry on nyt 54-vuotias. Kun hän näytteli Jinxiä Bond-elokuvassa, hän oli 36-vuotias.

Kohtaus, jossa Andressin roolihahmo Honey Rider nousee vedestä, on yksi Bond-historian tunnetuimpia. Berry on kommentoinut aiemmin, että Andressiin verratuksi tuleminen jännitti häntä etukäteen.

– Alun perin se oli hyvin pelottavaa. Koska kuka haluaa, että itseään verrataan suoraan toiseen näyttelijään tai ihmiseen? Berry on pohtinut Daily Mailin mukaan.

Ursula Andress ja kuuluisat simpukat.­

Berryn ja Pierce Brosnanin tähdittämä Kuolema saa odottaa on yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä Bond-elokuvia. Bondin lisäksi Berry on nähty myös esimerkiksi X-Men-, Catwoman- ja Pilvikartasto-elokuvissa.