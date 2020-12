Tankki täyteen teki Tuire Saleniuksesta, 70, koko kansan tunteman tähden – yksinkertainen seikka sai ihmiset tunnistamaan näyttelijän jopa kaupan kassalla

Legendaarisen Tankki täyteen -sarjan Ulla eli näyttelijä Tuire Salenius täyttää 70 vuotta. – Silloin olin nuori ja hehkeä. Nyt olen vanha ja hehkeä.

–Ei se ole mikään huono ikä, mutta kyllähän se on enemmän kuin 60, pohtii Tuire Salenius.­

– Oli koronaa tai ei, en juhli synttäreitä ikinä. Arki on kaikkein parasta, keskiviikkona 70 vuotta täyttävä Tuire Salenius sanoo.

IS tavoitti Saleniuksen kävelyretkeltä pohjoisen paikkakunnan maisemista, salaisesta paikasta, jossa hän kertoo viettävänsä merkkipäivää lähipiirissä.

Muutama kesä sitten Salenius näytteli Tampereen Komediateatterin Tankissa kolmekymppistä Ullaa. Nyt tulee 70 täyteen. Miltäs moinen tuntuu?

– Ei se ole mikään huono ikä, mutta kyllähän se on enemmän kuin 60. Kuusikymppisenä ollaan vielä still going strong, mutta sitten alkaa olla eläkeikä. Kuusikymppisenä ollaan vielä työn touhussa.

Tuire Salenius on tehnyt teatterissa 99 roolia. Yksi vielä puuttuu.

– Sadannen voisin tehdä vaikka kasikymppisenä. Se olisi komeeta.

Tuire Salenius näytteli yli 40 vuotta Tampereen Työväen Teatterissa, maailman parhaassa työpaikassa niin kuin hän sanoo. Mutta Tankki täyteen teki hänestä koko kansalle tutun.

– Äänen perusteella ihmiset tunnistivat minut kaupan kassajonossa. Vaikka ulkonäkö muuttuu ja rypyt lisääntyy, ääni pysyy aika samanlaisena.

Tuire Salenius ja Ilmari Saarelainen ovat Tankki täyteen -sarjan pääroolien esittäjistä ainoat jotka vielä ovat elossa. Muutama kesä sitten he näyttelivät kolmekymppisiä roolihahmojaan, vaikka kumpikin lähenteli seitsemää kymmentä. Täydestä meni. -Yleisö oli hienosti leikissä mukana, Tuire Salenius kertoo.­

Tankkia tehtiin 11 jaksoa vuosina 1978–80. Siihen aikaan tv-kanavia oli vähän. Katsojakunta ei pirstaloitunut monelle kanavalle. Tankki keräsi parhaimmillaan 2,2 miljoonaa katsojaa.

– Lapsetkin katsoivat sitä ja toistelivat sarjan repliikkejä. Se oli siisti, kunnollinen sarja, jossa ei kiroiltu. Ne jotka katsoivat sitä lapsena, ovat nyt aikuisia.

Joillain on töissä ollut hauskaa. Ullan poikaystävää näytellyt Ilmari ”Immu” Saarelainen, 76, muistelee, että naurusta ei meinannut tulla loppua, kun Tankin rooleja harjoiteltiin.

– Sanoin ohjaajalle (Neil Hardwick), että näyttele itse kun olet itse tuollaista kirjoittanutkin, Saarelainen kertoo.

– Olemme molemmat kovia nauramaan. Aina ei pokka pitänyt, eikä se pitänyt näyttämölläkään. Joskus kävi hassusti sielläkin, Tuire Salenius muistelee.

TTT:n Juhannustansseissa kaksikko oli yhdessä, ja nauruksi meni sielläkin. Ohjaaja Eija-Elina Bergholm sai suorastaan hepulin.

– Saimme pyyhkeitä, että tuollainen ei ole kauhean professionaalista, siinä tärväytyy työaikaa. Sitten me naurettiin kahta kauheammin, Saarelainen kertoo.

Tuire Salenius ei leimautunut Ullaksi samalla tavalla kuin Tenho Saurén leimautui Reinikaiseksi. Saurén kiersi keikoilla kieli vyön alla. Teatterilippuja tilatessaan yleisö kyseli, onko siinä varmasti se Reinikainen mukana.

– Näyttämöllä minua ei sekoitettu Ullaan. Tankki täyteen oli aika nopea pyrähdys, ja olen kuitenkin teatterissa tehnyt suurimman osan töistäni. Se on ollut päätyöni.

Jotkut näyttelijät kertovat, että kun työ on tehty, se pyyhkiytyy saman tien pois muistista. Saleniuskaan ei Tankin teosta paljoa muista.

– Jotkut, kuten Immu, muistavat omat ja kavereitten repliikit. Minulla taas kaikki pyyhkiytyy nopeasti muistista pois, Salenius kertoo.

Tuire Salenius näytteli Tankissa Vilenin baarin apulaista. Sarjalla oli katsojia miljoonittain. Salenius tuli koko kansalle tutuksi. -Äänen perusteella ihmiset tunnistivat minut kaupan kassajonossa, Tuire Salenius muistelee.­

Erään kommelluksen hän muistaa. Sarjan loppuvaiheessa Ulla ja Juhana ryhtyvät kasvattamaan lampaita. Se oli pelottava kokemus.

– Olen aina pelännyt eläimiä. Kun sinne lammaskarsinaan piti mennä ja pitää sylissä lammasta, se oli vaikeeta ja pelottavaa. En uskaltanut sanoa, että en ole tottunut pitämään eläimiä sylissäni.

Elokuvassakin Tuire Salenius on nähty, kuten Kari Väänäsen Havukka-ahon ajattelijassa ja Rauni Mollbergin Ystavät ja toverit -elokuvassa. Parikymppisenä teatterikoululaisena hän näytteli Matti Kassilan ohjamassa leffassa Aatamin puvussa ja vähän Eevankin.

– Silloin olin nuori ja hehkeä. Nyt olen vanha ja hehkeä.

Kassilan leffassa Salenius joutui nakuna uimaan. Tämä rooli ei ollut helpoimmasta päästä.

– Sanoin, että parasta onnistua ensimmäisellä otolla. Minä en nimittäin osaa uida.

– Olen kotoisin Porvoosta ja vietin kesät saaristossa. Ihmiset ihmettelevät kun en osaa uida, mutta ei saaristossa opi uimaan, kun siellä on jääkylmää vettä.

On Salenius lämpimänkin veden äärelle päässyt. Hänellä ja miehellään ohjaaja Mikko Viherjuurella on lomapaikka Mallorcalla. Paljon hän on oleskellut myös miniänsä kotimaassa Thaimaassa, missä lämpöä piisaa. Mutta ei auta.

– En osaa uida vieläkään, Salenius sanoo.