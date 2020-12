Näin suosikkinäyttelijöille kävi Miehen puolikkaat -sarjan jälkeen: menehtyi sairastamisen seurauksena, velkaantui, katosi kokonaan julkisuudesta....

Miehen puolikkaat teki näyttelijöistään supertähtiä, mutta osa ajautui sarjan päätyttyä keskelle skandaaleja. Tänä syksynä yksi sarjan tähdistä menehtyi.

Kukapa voisi unohtaa hulvattoman menestyskomedian Miehen puolikkaat? Alkuperäiseltä nimeltään Two and a Half Men alkoi Yhdysvalloissa vuonna 2003. Supersuosioon noussutta sarjaa tehtiin 12 tuotantokautta. Viimeinen jakso esitettiin vuonna 2015, mutta sarjaa on esitetty sittemmin ahkerasti uusintoina Suomessakin.

Osa sarjan tähdistä on sittemmin ajautunut keskelle skandaaleja, osa vetäytynyt kokonaan parrasvaloista ja jotkut puolestaan ovat luoneet itselleen menestyneen uran.

Miehen puolikkaat -sarja toi monelle sarjan tähdelle muhkean tilipussin.­

Sarjan tunnetuin tähti oli kiistatta Charlie Sheen, jonka oma elämä on ollut vähintään yhtä skandaalinkäryistä kuin hänen näyttelemänsä Charlie Harperin. Sheenin elämä oli päihteiden ja bileiden täyttämää jo pitkään, mutta lopulliseen syöksykierteeseen hän ajautui saatuaan potkut sarjasta vuonna 2011.

Hänen miljoonaomaisuutensa oli huvennut tyystin, eikä tilille kilahdellut enää 1,5 miljoonaa euroa jokaisesta suosikkisarjan jaksosta.

Lisäksi Sheenillä oli takanaan kaksi avioeroa ja hän joutui taistelemaan molemmista liitoista syntyneiden lasten huoltajuudesta oikeudessa. Talousvaikeudet paisuivat vuonna 2018, jolloin paljastui, että Sheeniltä karhuttiin liki viittä miljoonaa euroa maksamattomia veroja.

Charlie Sheen vuonna 2019. Sheen on noudattanut tiukkaa raittiutta viime vuodet.­

Villit biletysvuodet vaikuttavat kuitenkin olevan nyt historiaa. Näyttelijä kertoi joulukuussa 2019 Loose Women -talk show’ssa raitistuneensa ja eläneen ilman päihteitä kahden vuoden ajan. Hän on myös usein myöntänyt katuvansa syvästi tylyä käytöstään Miehen puolikkaat -sarjan tuotantoa kohtaan.

Pientä Jake-poikaa näytellyt Angus T. Jones, 27, oli vain 10-vuotias aloittaessaan sarjassa näyttelemisen, ja kasvoi nuoreksi aikuiseksi sarjan edetessä. Vuonna 2010 Jonesista tuli television parhaiten palkattu lapsinäyttelijä: hän nettosi liki 7 miljoonaa euroa kahdesta Miehen puolikkaiden kaudesta.

Angus T. Jones on kasvattanut parran ja pysytellyt tiukasti poissa parrasvaloista. Kuva vuodelta 2014.­

Hänen hahmonsa kirjoitettiin ulos sarjasta loppuvuodesta 2012, jolloin hän esiintyi YouTubessa julkaistulla kohua aiheuttaneella videolla. Hän haukkui sarjaa roskaksi ja kertoi uudesta uskonnollisesta maailmankatsomuksestaan. Hän pyysi myöhemmin anteeksi sanomisiaan.

Muhkean parran kasvattaneen Jonesin liikkeistä tiedetään varsin vähän. Hän opiskeli yliopistossa ympäristötieteitä, mutta vaihtoi lopulta judaistiikkaan eli tieteenalaan, joka tutkii juutalaisuutta. Parrasvaloista hän sai tarpeekseen, eikä häntä ei ole nähty viime vuosina julkisuudessa ollenkaan.

Sarjan keskeisimpiä hahmoja näyttelivät Angus T. Jones, Charlie Sheen ja Jon Cryer.­

Charlien kovan onnen pikkuveljeä Alan Harperia näytelleen Jon Cryerin kohdalla Miehen puolikkaat ovat olleet hänen uransa suurin menestys. Sarjan päättymisen jälkeen hänet on nähty pienissä rooleissa muun muassa suosikkisarjoissa NCIS ja Will & Grace.

Suosion ollessa huipussaan Cryer tapasi unelmiensa naisen, viihdetoimittaja Lisa Joynerin. Muutamaa vuotta myöhemmin he adoptoivat tytön ja elävät edelleen onnellista perhe-elämää.

Jon Cryer on muistellut suosikkisarjaa lämmöllä.­

Pisteliästä ja sarkastista taloudenhoitajaa Bertaa näytellyt Conchata Ferrell, 77, aloitti uransa näyttelijänä jo 70-luvun alussa. Miehen puolikkaiden jälkeen hän teki enää vain muutamia pieniä tv-sarjarooleja.

Ferrell menehtyi lokakuussa 77-vuotiaana kärsittyään vakavista terveysongelmista. The Sunin mukaan hänet kiidätettiin vuosi sitten joulukuussa sairaalaan munuaistulehduksen ja verenmyrkytyksen takia. Heinäkuussa hän taisteli elämästään hengityskoneessa saatuaan sydämenpysähdyksen.

Pitkään terveysongelmista kärsinyt Conchata Ferrell menehtyi lokakuussa 2020.­

Lokakuussa hänen sydämensä pysähtyi jälleen, eikä häntä voitu enää pelastaa. Häntä jäivät kaipaamaan fanien lisäksi aviomies ja yksi lapsi.

Suorasukaista Evelyn-äitiä näytellyt Holland Taylor muistetaan Miehen puolikkaiden lisäksi muun muassa Oikeus ja kohtuus -draamasarjasta ja Truman Show -elokuvasta. Tällä hetkellä hän on 77-vuotias ja tehnyt aivan viime vuosiin asti aktiivisesti töitä niin elokuvissa kuin sarjoissakin.

Holland Taylor muistetaan Miehen puolikkaat -sarjan topakkana äitinä.­

Taylor paljasti vuonna 2015, että hän on seurustellut koko ikänsä naisten kanssa ja on tällä hetkellä vakavassa suhteessa nuoremman naisen kanssa. Myöhemmin paljastui, että kyseessä oli näyttelijä Sarah Paulson, 45.

Osalle tähdistä Miehen puolikkaat on toiminut vain yhtenä virstanpylväänä pitkän uran varrella. Psykologia Linda Freemania esittänyt Jane Lynch, 59, on Emmy-palkittu näyttelijälahjakkuus, joka on nähty useissa sarjoissa, kuten Glee, L-koodi, Täydelliset naiset ja Criminal Minds.

Jane Lynchin näyttelemä psykologi auttoi parhaansa mukaan Charlie Sheenin roolihahmoa.­

Alanin tiukkaa ex-vaimoa Judith Harper-Melnickia näytellyt Marin Hinkle, 55, puolestaan on näytellyt 2000-luvulla muutamissa kauhuelokuvissa ja Jumanji: Welcome to the Jungle -kaltaisissa koko perheen elokuvissa.

Sarjan tähdet Melanie Lynskey, Angus T. Jones ja Marin Hinkle punaisella matolla vuonna 2004.­

Samoin pakkomielteisesti Charlieen rakastunutta Rosea näytellyt uusiseelantilainen Melanie Lynskey, 43, on palkittu elämäntyöstään niin Yhdysvalloissa kuin Uudessa-Seelannissa.