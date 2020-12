Dolly Parton, 74, paljastaa yksityiskohtia erikoisesta elämäntyylistään: Nukkuu yössä vain muutaman tunnin, työpäivä alkaa aina aamukolmelta...

Dolly Partonin, 74, poikkeuksellinen päivärytmi ihmetyttää.

Kantrimusiikin legenda Dolly Parton täyttää tammikuussa 75 vuotta, jonka vuoksi hän on viime aikoina antanut ulkomaisille lehdille maistiaisia elämästään.

Tuoreessa kansihaastattelussa Parton kertoi Marie Clairelle erikoisesta päivärytmistään, joka ei toden totta sovi aamu-unisille. Supertähti käynnistää nimittäin päivänsä jo kolmelta aamulla.

Partonin aamu alkaa rukoushetkellä, jonka jälkeen hän käy töihin. Hän vertaa itseään maanviljelijöihin, joiden työpäivä alkaa, kun muu maailma vielä vetää unta.

– Saan eniten työtä tehtyä silloin, kun maailma on rauhallinen ja energiatasot ovat alhaalla, ja tunnen itseni maanviljelijäksi, Parton kommentoi aamurutiinejaan Marie Clairelle.

– Sanotaan, että aikainen lintu madon nappaa. Sen lisäksi ne saavat myös paljon hyviä ideoita, Parton summaa.

Sen jälkeen kun työpäivä on potkaistu käyntiin, Parton valmistaa itselleen ja miehelleen terveellisen aamiaisen. Mutta siinä missä muut käyttävät aamutossuja, Parton kopistelee keittiössä korkokengissä.

– Käytän aina korkokenkiä. Eivätkö muut muka?

Päivän aikana Parton saattaa ottaa pienet torkut, mutta kertoo jaksavansa hyvin lyhyilläkin yöunilla. Kantritähti kertoo nukkuvansa yleensä vain kolmesta viiteen tuntia yössä.

Parton on myös kertonut menevänsä nukkumaan täydessä meikissä, ihan varmuuden vuoksi. Laulajan mukaan koskaan ei voi olla varma, milloin hän joutuu kameran eteen.

– Ikinä ei voi tietää jos bussi menee rikki, tai hotellissa syttyy tulipalo. Niinpä jätän meikit kasvoilleni yöksi ja pesen naamani aamulla, Parton järkeili The New York Timesin haastattelussa kesällä 2019.

Merkkipäiväänsä lähestyvä Dolly Parton paljasti aiemmin syksyllä, että hän harkitsee syntymäpäivänsä kunniaksi riisuutuvansa Playboy-lehdelle – aivan kuten ikonisessa kuvaussessiossa vuonna 1978.

Hän on kertonut uskovansa, että voisi yhä mahtua samaan asuun kuin 42 vuotta sitten. Partonilla ei ole omien sanojensa mukaan vielä mitään aikeita rauhoittua eläkeläisen elämään.

Tennesseessä syntynyt Parton tunnetaan pitkän linjan kantritähtenä, joka on tehnyt yli 50 vuotta kestäneen uran laulajana. Parton julkaisi ensimmäisen albuminsa vuonna 1967 ja nousi kantrimaailman huipulle 1970-luvulla. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat muun muassa Jolene, Joshua ja Coat of Many Colors.