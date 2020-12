Radio Aalto pistää pillit pussiin – muistatko kaikki nämä radiotähdet vuosien varrelta

Vuonna 2007 toimintansa aloittanut Radio Aalto lopettaa vuoden vaihteessa. Tilalle tulee uusi kanava Me Naiset Radio.

Radio Aallon taajuuksilla on vuosien varrella kuultu monien tunnettujen juontajien ääntä.­

Suosittu radiokanava Radio Aalto lopettaa toimintansa vuodenvaihteessa, ja tilalle tulee naisille suunnattu Me Naiset Radio.

Sanoma Media Finlandin tiedotteen mukaan uuden kanavan tavoitteena on tuoda radioon kahvipöytäkeskustelua, joka pitää sisällään suoraa ja rohkeaa puhetta naisten kesken. Kanavan musiikki on energistä pop-musiikkia modernilla painotuksella.

– Se on hyvän mielen musaa, joka on varmasti myös monen miehen mieleen, Me Naiset Radion ohjelmapäällikkö Paula Niska sanoo tiedotteessa.

Milla Mattila juonsi Radio Aallolla vuosina 2007–2009. Sittemmin häntä on kuultu myös muilla Nelonen Median radiokanavilla.­

Me Naisten päätoimittaja Iina Artima-Kyrki kertoo tiedotteessa, että uusi radiokanava käsittelee naisia kiinnostavia aiheita Me Naisten äänellä ja näkökulmilla.

– Teemme sisältöä, joka on oivaltavaa, terävää, informatiivista ja hauskaa. Kyseessä on ainutlaatuinen brändikokonaisuus, jolle ei taida löytyä verrokkia edes maailmalta. Kokonaisuus on todella mielenkiintoinen niin kuluttajille, sisällöntekijöille, brändille kuin mainostajille, Artima-Kyrki sanoo.

Mia Halonen juonsi Radio Aallolla vuosina 2007–2009. Nykyään hän asuu Kanadassa.­

Radio Aalto aloitti toimintansa vuonna 2007. Sen juontajina ovat vuosien varrella toimineet monet tutut radioäänet, kuten Olga K, Harri Moisio, Mia Halonen, Milla Mattila, Tiina Uusiniitty, Sami Kuronen, Kristiina Komulainen, Heidi Suomi, Jarkko Valtee, Lauri Saarilehto, Ellen Jokikunnas, Ari Hursti, Anna Perho ja Joonas Vuorela.

Kristiina Komulainen juonsi Radio Aallolla vuosina 2011–2012. Nykyään hän opiskelee poliisiksi.­

Nelonen Median radiokanavilla on käynyt viime aikoina kova myllerrys, jonka taustat avautuvat nyt osittain. Viime viikolla Helmiradion juontajat Ari Hursti ja Ellen Jokikunnas ilmoittivat lopettavansa kanavan palveluksessa. Marraskuussa myös HitMix-kanavan juontaja Kimmo Sainio kertoi saaneensa potkut.

Heidi Suomi toimi kanavan juontajana vuoteen 2014 asti. Nykyään häntä kuullaan Radio Novan taajuuksilla.­

Myös suosikkijuontaja Sami Kuronen kertoi viikko sitten, että hänen ja juontajakollegoidensa Jenni Alexandrovan sekä Jarkko Valteen luotsaama Radio Aallon aamuohjelma loppuu.

Kuronen kertoi tuolloin IS:lle, että muutokset ovat osa suurempaa kuviota, jota hän ei kuitenkaan sen enempää avannut.

– Se on normaali kuvio radiotaloissa, että muutoksia tehdään, ja nyt tulee vähän isompi muutos, Kuronen avasi tilannetta

Pitkän linjan radioääni Olga K, oikealta nimeltään Tuula Ketonen, juonsi Aallolla vuosina 2007–2011.­

Uuden radiokanavan aamussa aloittavat 20-30-40-podcastista tutut Alina Kangasluoma ja Ida-Liina Huurtela. Me Naiset Radion iltapäivää juontaa Radio Aallon entinen aamujuontaja Jenni Alexandrova.

Alexandrovan juontajaparina kuullaan kuukausittain vaihtuvia persoonia, tammikuussa tämän tontin täyttää Helmiradiossa vastikään lopettanut Ellen Jokikunnas.

Anna Perho juonsi Radio Aallon aamuohjelma Dynastiaa viiden vuoden ajan vuoteen 2017 asti. Nykyään hän toimii kirjailijana ja kolumnistina, ja keskittyy yritys- ja uravalmennukseen.­

Kanavalla kuullaan myös Radio Aallon iltapäiväjuontajaa Elli Collania. Kanavan ohjelmat aloittavat 11. tammikuuta 2021.

Ilta-Sanomat, Me Naiset ja Nelonen Media kuuluvat kaikki samaan Sanoma-konserniin.