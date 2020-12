Cardi B julkaisi videon, jossa twerkkaa miehelleen ylösalaisin syntymäpäivän kunniaksi – perui juuri avioerohakemuksen

Cardi B ja Offset ovat olleet pitkään on–off-suhteessa. Offset on ollut toistuvasti pettämissyytösten keskellä.

Cardi B:n ja hänen räppäripuoliso Offsetin avioliitto ajautui tänä vuonna syvään kriisiin, ja syksyllä Cardi B jätti avioerohakemuksen.

WAP-hitillään kohauttanut Cardi B, oikealta nimeltään Belcalis Almanzar, haki eroa yksin kolmen vuoden liiton jälkeen.

Marraskuussa Cardi B tuli toisiin aatoksiin ja perui avioerohakemuksen. Nyt räppäri sekä Offset, oikealta nimeltään Kiari Kendrell Cephus, ovat jälleen yhdessä.

Sosiaalisesta mediasta päätellen parilla pyyhkii tällä hetkellä hetkellä hyvin. Maanantana Cardi B päätti ilahduttaa rakastaan tämän syntymäpäivänä twerkkaamalla. Hän julkaisi Twitterissä videon, jossa hän heiluttaa takapuoltaan miehensä edessä innokkaasti.

Räppäri jakoi videon myös Instagramin Stories-osiossa ja kirjoitti ”tänään on kultani syntymäpäivä”.

Päivitys on kerännyt lukuisia kommentteja. Osa on kehunut naisen tanssitaitoja, kun taas osan mielestä video on jokseenkin kiusallinen.

Parin yhteisellä taipaleella on riittänyt käänteitä.­

Cardi B perusteli taannoista avioerohakemusta sillä, että hänen liittonsa on ”peruuttamattomasti rikki” eikä mahdollisuuksia sopimiseen ole. Peoplen mukaan syynä avioparin tulehtuneisiin väleihin olisi se, että Migos-yhtyeestä tuttu Offset olisi pettänyt puolisoaan.

28-vuotias Offset on joutunut pettämissyytösten kohteeksi aiemminkin. Vuonna 2018 hän joutui kiusallisen seksivideoskandaalin keskelle ja hänellä väitettiin olleen suhde toisen naisen kanssa pian sen jälkeen, kun pari oli avioitunut.

Pari jatkoi tapaukseen jälkeen yhdessä, mutta erosi joulukuussa 2018. Kuukautta myöhemmin Cardi B paljasti parin selvittäneen välinsä ja palanneen yhteen. Viime tammikuussa räppäri kertoi Voguen haastattelussa, että hän oli päättänyt antaa anteeksi puolisolleen tämän töpeksinnät.

Pariskunnalla on yhteinen tytär, 2-vuotias Kulture.