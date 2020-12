Huhut vahvistuvat: Melania Trump bongattiin etsimässä uutta koulua pojalleen – maineikas oppilaitos maksaa vuodessa kymppitonneja

Pine Crestin yksityiskoulussa ovat opiskelleet muiden muassa laulaja Ariana Grande, näyttelijä Kelsey Grammer ja reality-tähti Bethenny Frankel.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja hänen puolisonsa Melania Trumpin on huhuttu aikovan muuttaa Floridaan Mar-a-Lago-klubille sen jälkeen, kun Trumpin kausi presidenttinä päättyy.

Huhut ovat nyt saaneet lisää vettä myllyynsä. Page Six kertoo Melania Trumpin käyneen tutustumassa Pine Crestin yksityiskouluun, joka sijaitsee vain noin 40 minuutin matkan päässä Mar-a-Lagosta.

Koulun lukukausimaksu on 35 150 dollaria (28 900 euroa). Pine Crestissä ovat opiskelleet muiden muassa laulaja Ariana Grande, näyttelijä Kelsey Grammer ja reality-tähti Bethenny Frankel.

Trumpien uskotaan muuttavan Mar-a-lagon golfklubille presidenttikauden jälkeen.­

Aiemmin joulukuussa People-lehti kertoi Melanian etsivän Barron-pojalleen parasta mahdollista koulua Floridasta.

– He ovat etsineet juuri oikeaa paikkaa kaikkialta Palm Beachin ja Browardin piirikunnista. Heillä on muutama vaihtoehto, ja he päättävät asiasta pian, Trumpien sisäpiiristä kerrotaan Peoplelle.

Uusi koulu toisella puolella maata tietäisi Barronille valtavaa elämänmuutosta, sillä toistaiseksi hän on opiskellut yksityiskoulussa Washingtonissa.

Trumpin virkakausi päättyy 20. tammikuuta, kun uusi presidentti Joe Biden vannoo virkavalansa ja muuttaa Valkoiseen taloon.

Myös Trumpin tytär Ivanka suunnittelee muuttoa Floridaan yhdessä puolisonsa Jared Kushnerin kanssa.­

Myös Trumpin tytär Ivanka on aikeissa muuttaa miehensä Jared Kushnerin kanssa Floridaan. Heidän kerrottiin viime viikolla ostaneen yli 30 miljoonan tontin miljardöörien suosimalta Indian Creekin luksussaarelta Miamin edustalta. Indian Creek sijaitsee vain noin tunnin matkan päässä Mar-a-Lagosta.

Ivanka Trump ja Kushner ovat jo pidemmän aikaa suunnitelleet tulevaisuuttaan isänsä ja appensa Donald Trumpin presidenttikauden jälkeen. Page Sixin mukaan pariskunta on käynyt katsomassa useita kiinteistöjä ja tontteja Floridassa Palm Beachin ja Miamin alueilla.