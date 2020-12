Lola Odusoga istuu öisin Temptation Islandin kulisseissa ja vahtii huvilan jokaista liikettä – joutuu ojentamaan juhlijoita lähes aina samasta seikasta

Lola Odusoga työskentelee Temptation Island Suomen tuotannossa robo-ohjaajana. Se tarkoittaa, että hänen työtään on raportoida kosteiden bileiden mehukkaimmista käänteistä.

Keskellä Levin purevaa pakkasta ja lumen peittämää maisemaa kohoaa valtava hirsihuvila. Sinisin ulkovaloin valaistu hulppea rakennus on vaikuttava näky. Huvilan sisältä kuuluu vaimea musiikin jytke. Se ei ole ihme, sillä jykevien seinien sisäpuolella on käynnissä Tempation Island Suomen yhdeksännen kauden toiseksi viimeiset bileet.

Huvilan yläkerrassa on kuitenkin täysin erilainen tunnelma. Pienessä, erillisessä huoneessa on iso pöytä, jonka ääressä istuu julkisuudesta tuttu juontaja ja malli Lola Odusoga, 43. Odusoga ei suinkaan ole lähtenyt mukaan Temptation Islandiin viettelijäsinkkuna tai varattuna, vaan hän on töissä tuotannossa kolme viikkoa kestävien kuvausten ajan.

Lola Odusogan työtä on raportoida kaikesta kiinnostavasta, mitä Temptation Island Suomen bileissä tapahtuu.­

Odusogan työ on toimia robo-ohjaajana, mikä tarkoittaa, että hän seuraa illan bileiden tapahtumia kameroiden kautta. Odusogan katse onkin kiinnittynyt tiukasti näyttöihin, joissa varattujen miesten ja heitä viettelevien sinkkunaisten bileiden tapahtumat vilahtelevat reaaliaikaisesti.

Odusoga kuuntelee nousuhumalassa hihkuvien osallistujien ilonpitoa herkeämättä kuulokkeistaan.

– Kuuntelen, missä on juonen kannalta mielenkiintoinen keskustelu menossa ja otan kaiken ylös, jotta leikkaajien työ sujuisi mahdollisimman kivuttomasti, Odusoga kuvailee ja kirjoittaa kynä sauhuten.

Töissä Odusoga on aina, kun huvilalla on bileitä, eli käytännössä joka toinen yö. Odusogan kanssa ohjaamossa työskentelee Petri Heikkilä, joka vastaa kameroiden ohjaamisesta. Häntä kutsutaan robo-operaattoriksi eli leikkisämmin robokuskiksi.

Kello on kahdeksan illalla, ja bileet ovat vasta pääsemässä vauhtiin. Odusogan työpäivä on alkanut muutama tunti sitten, ja jatkuu sinne asti, kunnes bileet ovat ohi ja viimeinenkin bilettäjä nukkumassa – joskus siis aamuyön tunneille asti. Aamulla Odusogalla on kasassa yöstä riippuen 13–17 sivua käsin kirjoitettuja sitaatteja ja tapahtumia bileiden kulusta.

– Bileiden jälkeen kirjoitan raportit. Ne täytyy tehdä heti vuoron päätteeksi, jotta ne ovat valmiina heille, jotka heräävät aamuvuoroon. Pisimmillään vuoro on tainnut venyä aamuseitsemään asti.

Odusogaa ei haittaa ollenkaan työskennellä öisin.

– Ei tämä yötyö ole sen rankempaa kuin muukaan työ, Odusoga toteaa.

Petri Heikkilä ja Lola Odusoga ovat työpari. Pitkien työpäivien aikana toisen työtavat tulevat hyvinkin tutuksi. –Luemme välillä jo toistemme ajatuksia, Odusoga naurahtaa.­

Haastavinta työssä sen sijaan on se, että seurattavia kameroita on reilusti yli kymmenen.

– Joskus on vaikeaa seurata neljän ihmisen keskustelua eri paikoissa, kun on vain kaksi korvaa. Millään ei voi nähdä ja kuulla ihan kaikkea, mutta toivon, että olen aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

– Pitkiä taukoja ei kuitenkaan pidetä, jotta mitään tärkeää ei mene ohi, Odusoga muistuttaa.

Tuntikaupalla juhlivien nuorten seuraaminen voi kuulostaa alkuun rankalta, mutta Odusoga näkee asian toisin.

– Olen 25 vuotta juontanut pikkujouluja ja katsonut selvin päin muiden bilettämistä. Tämä ei poikkea siitä muuten kuin sillä, että saan istua, Odusoga nauraa.

– Se on ihan tuttu kuvio, että muut juhlii ja minä olen selvinpäin. Se on oma valintani usein myös vapaalla, Odusoga toteaa.

Lisäksi aamuyön tunteina kuulee keskusteluja, joita muualla tuskin kuulisi.

– Täällä eletään sellaisessa kuplassa, että jokaisella on ne omat jutut. Sen huomaa kyllä, että jaahas, nyt alkaa tällä henkilöllä taas tämä vaihe, Odusoga kuvailee.

Työssä pääsee kurkistamaan Suomen suosituimpiin ohjelmiin kuuluvan Temptation Island Suomen tapahtumiin ennen ketään muuta. Odusoga myöntää, että osallistujien sielunelämä tuleekin melko tutuksi kolmen viikon aikana.

– Kyllä meillä on aika hyvä käsitys heistä, Odusoga nauraa.

– Henkilöt ovat tällä kaudella muutenkin todella mielenkiintoisia. En

voi tietenkään paljastaa mitään, mutta nyt on todella kiinnostavia tyyppejä mukana, Odusoga vinkkaa.

Odusoga ei ole Tempparit-osallistujille mikään näkymätön hahmo, vaan häneltä pyydetään esimerkiksi musiikkikappaleita.­

Alunperin Odusoga päätyi mukaan Temptation Islandin työryhmään niin kuin mihin tahansa työhön päädytään – hakemalla mukaan. Odusoga on tehnyt töitä erilaisissa tv-tuotannoissa jo muutaman vuoden ajan.

Odusoga oli töissä Temptation Islandilla myös viime kesänä. Silloin kausi kuvattiin Kainuussa.

– Silloin työskentelin tuotannossa toimittajana, eli olin mukana esimerkiksi treffeillä. Se oli päiväpainotteista hommaa, tämä työ taas on hyvin erilaista.

Varattujen miesten bileissä on tunnelma korkealla. Kuulokkeista kaikuu ohjaamoon bilekansan hoilaamana Petri Nygårdin tunnettu juomalaulu: Selvästi hyvä päivä! Hyvä päivä! Siis hyvästi selvä päivä!

Ruutujen ja äänilaitteiden lisäksi Odusogalla on edessään tabletti, jossa on auki musiikkipalvelu Spotify. Odusoga selailee huolettomasti listaa, johon on koottu lukematon määrä bilebiisejä. Hän valitsee yhden kappaleen ja lisää sen jonoon.

Ohjelmaan osallistujilta on kysytty etukäteen heidän lempibiisejään, mutta ohjaamoon esitetään toiveita pitkin iltaa.

– He saattavat joskus huudella kameroiden kautta meille biisitoiveitaan. Pyrin noudattamaan toiveita aina kun kuulen ne ja se on mahdollista, Odusoga kertoo.

Joskus Odusoga käy myös bileiden puolella, jos tarve vaatii.

– Käyn silloin tällöin heidän luonaan. Olemme täällä myös vähän varmistamassa, ettei mitään satu ja tapahdu.

– Varsinainen työni on kuitenkin tietysti täällä ohjaamossa. En ole millään lailla heidän kaverinsa, ja muutenkin osallistujat pitävät ensisijaisesti huolen toisistaan, Odusoga muistuttaa.

Joskus Odusogan tai hänen työparinsa on kuitenkin tartuttava mikkiin ja kuulutettava osallistujille muistutus esimerkiksi mikrofonin riisumisesta ennen porealtaaseen pulahtamista.

– Melkein jokaisissa bileissä joku unohtaa mikin ja yrittää mennä sen kanssa pulikoimaan, Odusoga sanoo.

Odusoga on innoissaan siitä, että uusi kausi kuvataan Levin upeissa maisemissa. Mäkeen Odusoga ei ole itse mennyt, mutta sen sijaan hän on ehtinyt käydä muun muassa ratsastamassa islanninhevosilla.­

Ohjelman tuotannossa työskenteleminen ei edellytä formaatin fanittamista. Odusoga on siitä elävä esimerkki.

– En ole nähnyt yhtäkään Temptation Island Suomi -kautta. Töihin mennään töiden takia. En hakeudu yleensäkään tuotantoon töihin sen takia, että olisin ohjelman fani, Odusoga korostaa.

Viettelysten saarta tuottaa Banijay Finland. Odusogalla on pelkkää hyvää sanottavaa tuotantoyhtiöstä.

– Tämä on todella miellyttävä tuotanto tehdä töitä. Porukka on hyvä ja vaikka ohjelmassa käsitellään vakavia ja isoja asioita, niin fiilis on kaikilla iloinen ja ammattimainen.

Tänä keväänä Odusoga aikoo tehdä poikkeuksen ja katsoa ohjelmaa ihan vain jo Lapin upeiden maisemien takia.

– Haluan nähdä miltä kaikki tämä näyttää Lapin upeissa puitteissa. On kiinnostavaa nähdä niitä asioita, mitä emme ole täältä ohjaamosta jo nähneet. Haluan myös oman työni kannalta nähdä, mitä olemme saaneet irti, hän hymyilee.

Ohjelman juontaja Sami Kuronen esittelee Levin lumisia maisemia.­

Temptation Island Suomen yhdeksäs kausi alkaa helmikuussa Nelosella ja Ruudussa.