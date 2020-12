Nyt on kuusella kokoa! Laulajatähden massiivinen joulukuusi hakee vertaistaan

Katon rajaa hipovan joulukuusen koristelu tuottaa haasteita laulaja Tim McGrawlle.

Laulajapari Tim McGraw’n ja Faith Hillin olohuoneessa komeilee joulukuusi, joka hakee vertaistaan. McGraw on julkaissut Instagramissa useita kuvia perheen joulukuusesta, jolla on kokoa ja näköä. Kuvissa tikapuilla keikkuva kantritähti koristelee katon rajaan kohoavaa kuusta.

– Vaimo yrittää päästä minusta eroon ennen joulua, McGraw vitsailee Instagramissaan ja viittaa vaarallisen näköiseen temppuiluunsa tikapuilla.

Laulajapariskunnan muhkea joulupuu on herättänyt ihastusta kollegoiden ja fanien keskuudessa, jotka hämmästelevät mistä pari ylipäätänsä on saanut ostettua niin suuren kuusen.

– Varovasti siellä ylhäällä! laulaja Rita Wilson kommentoi.

– Sinun pitää ottaa kohta ennen ja jälkeen -kuvat, kun joudut ensiapuun.. kantritähti Brad Paisley vitsailee.

– Jestas, nostettiinko kuusi pystyyn nosturilla? kommenteissa kummastellaan.

– Tuo ei ole ollenkaan turvallista, mutta kuusi on kaunis. Teinä palkkaisin jonkun koristelemaan kuusen.

McGraw ja Hill ovat koristelleet kotinsa pihan myös viimeisen päälle ja pari on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia valoköynnöksin koristelluista puista.

Kantritähtien kuusi on tuonut monille mieleen New Yorkin Rockefeller Centerin aukion perinteisen joulukuusen. Rockefeller Centerin aukiolle pystytettävä kuusi on tuttu lukuisista elokuvista ja tv-sarjoista. Sitä pidetään Yhdysvalloissa joulunajan symbolina.

– Kuusihan on komeampi kuin Rockefeller Centerin kuusi! fanit ihastelevat.

Rockefeller Centerin kuusi on ollut tänä vuonna pettymys amerikkalaisille. Kuusen on kuvailtu näyttävän surulliselta ja symboloivan osuvasti vuotta 2020.

Koristeltuna kuusi näyttää kuitenkin yhtä mahtipontiselta, kuin aina ennenkin. Somessa on tosin epäilty, että Rockefeller Center on vaivihkaa vaihtanut parjatun kuusen uuteen.