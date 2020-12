Rajuja syytöksiä Transformers-tähdestä: Shia LaBeouf pahoinpiteli toistuvasti naisystäväänsä ja tartutti tietoisesti sukupuolitaudin

Transformers-tähti Shia LaBeoufin ex-naisystävä, laulaja FKA Twigs on haastanut LaBeoufin oikeuteen.

Laulaja FKA Twigs, oikealta nimeltään Tahliah Debrett Barnett, 32, on haastanut muun muassa Transformers-elokuvista tunnetun ex-miesystävänsä Shia LaBeoufin, 34, oikeuteen. Syytteen mukaan LaBeouf pahoinpiteli Barnettia monin tavoin heidän reilun vuoden ajan kestäneen parisuhteensa aikana.

New York Times kertoo, että syytteen keskiössä on pariskunnan yhteisen matkan tapahtumat vuoden 2019 ystävänpäivän tienoilla. Henkisen väkivallan lisäksi LaBeoufin kerrotaan kohdistaneen Barnettiin myös fyysistä väkivaltaa.

Syytteen mukaan vihainen LaBeouf riisui turvavyönsä autoa ajaessaan ja uhkasi ajaa tahallisen kolarin. Barnett aneli pääsyä pois autosta, jonka jälkeen LaBeouf pysäköi huoltoasemalle, missä Barnett otti tavaransa autosta. LaBeouf kuitenkin seurasi häntä, paiskasi tämän autoa päin, huusi päin naamaa ja pakotti Barnettin takaisin autoon.

Syytteen mukaan LaBeouf oli raivonnut Barnettille koko matkan ajan, ja muun muassa herättänyt tämän keskellä yötä kuristamalla. Syytteessä kerrotaan myös, että LaBeouf olisi tietoisesti tartuttanut Barnettille sukupuolitaudin.

LaBeoufin entinen tyttöystävä, stylisti Karolin Pho kertoo New York Timesille, että hänellä on samankaltaisia kokemuksia. Pho, joka on myös mukana syytteessä, kertoo LaBeoufin muun muassa pidelleen häntä sängyssä ja iskeneen häntä päällään niin, että alkoi vuotaa verta.

Pho ja Barnett kertovat myös, että LaBeouf ei pitänyt, jos he puhuivat esimerkiksi miestarjoilijalle. He myös kertovat oppineensa pitämään katseen maassa haastattelutilanteissa, joissa miestoimittaja puhui heille. Heidän mukaansa LaBeoufilla oli sääntöjä, jotka määräsivät kuinka monta kertaa päivässä häntä täytyi suudella tai koskettaa.

– Se, mitä kävin läpi Shian kanssa, oli elämäni kamalinta aikaa, Barnett sanoo New York Timesille.

FKA Twigs, oikealta nimeltään Tahliah Debrett Barnett, esiintyi Flow Festivalissa Suomessa vuonna 2016.­

Barnett kertoo, että suunnittelee lahjoittavansa osan mahdollisista vahingonkorvauksista hyväntekeväisyys­järjestöille, jotka tekevät työtä lähisuhde­väkivaltaa kokeneiden hyväksi.

LaBeouf kommentoi syytteitä New York Timesille sähköpostitse. Hän kertoo häpeävänsä tekojaan ja olevan pahoillaan kaikkia satuttamiaan kohtaan.

– Minulla ei ole tekosyitä alkoholismilleni tai aggressiivisuudelleni. Olen käyttäytynyt vuosien ajan väärin itseäni ja ympärilläni olleita ihmisiä kohtaan. Olen satuttanut läheisiäni ja häpeän sitä. Muuta en oikein voi sanoa, LaBeouf sanoo vastauksessaan.

Myöhemmin LaBeouf lähetti lehdelle toisen sähköpostin, jossa totesi, ettei suurin osa syytteessä esitetyistä asioista ole totta. Hän kuitenkin myönsi käyttäytyneensä huonosti ja kertoi hoitavansa mielenterveysongelmiaan ja alkoholismiaan terapiassa.

– Olen heille velkaa mahdollisuuden tulla näiden lausuntojen kanssa julkisuuteen ja kannan vastuuni niistä asioista, jotka olen tehnyt, LaBeouf sanoo.

Myös laulaja Sia kertoi joutuneensa LaBeoufin uhriksi. Hänen mukaansa Beouf huijasi hänet suhteeseen väittäen olevansa sinkku.­

Barnett kertoo Instagramissa, että haluaa tulla asian kanssa julkisuuteen levittääkseen tietoisuutta parisuhteissa koetusta väkivallasta ja hyväksikäytöstä. Hän toteaa, ettei olisi ikinä uskonut, että tällaista voisi tapahtua hänelle itselleen.

– Toivon, että jakamalla kokemukseni voin auttaa muita saman kokeneita tuntemaan, etteivät he ole yksin, Barnett kirjoittaa.

Myös laulaja Sia kertoi sunnuntaina Twitterissä joutuneensa LaBeoufin uhriksi. Hän jakoi Barnettin syytettä käsittelevän New York Timesin artikkelin ja kertoi LaBeoufin huijanneen hänet suhteeseen väittämällä olevansa sinkku.

– Shia on satuttanut minuakin, hän on patologinen valehtelija. Uskon hänen olevan hyvin sairas ja tunnen myötätuntoa sekä häntä että hänen uhrejaan kohtaan, Sia sanoo twiitissään.

LaBeouf on ollut usein julkisuudessa runsaan juomisensa ja äkkipikaisuutensa vuoksi. Vuonna 2017 hän raivosi silmittömästi, kun ravintolan työntekijä kieltäytyi myymästä hänelle ranskanperunoita. Samana vuonna hänet kuvattiin Helsingissä laulamassa Sian Chandelier-kappaletta tuhdissa humalassa.