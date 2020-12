Tunnistaisitko? Anna Puu julkaisi kuvan, jolla haki Idolsiin 13 vuotta sitten

Kuvassa 25-vuotias Anna Puu poseeraa Tiibetin vuoristomaisemassa sininen pipo päässä.

Laulaja Anna Puu julkaisi Instagram-tilillään 13 vuotta vanhan kuvan, jonka kertoi liittäneensä Idols-hakemukseensa kuvanottohetkeä seuraavana vuonna. Kuvassa 25-vuotias Anna Puu poseeraa vuoristomaisemassa sininen pipo päässä. Laulaja kertoo, että kuva on otettu Kiinan ja Tiibetin matkalta.

Saateviestissä hän muistelee matkaansa, josta hänelle jäi erityisesti mieleen muun muassa polttava aurinko, vuoristotautiin tarkoitetun lääkkeen sivuvaikutukset sekä komea tähtitaivas.

– Aina valmiina seikkailuun, Anna Puu toteaa julkaisussaan.

Anna Puu osallistui Idols-laulukilpailuun vuonna 2008 ja sijoittui kilpailussa toiseksi. Voiton vei Koop Arponen, joka sai finaalin yleisöäänistä yli 70 prosenttia. Sittemmin Anna Puu on julkaissut viisi studioalbumia ja esiintynyt televisiossa Vain elämää -ohjelmassa sekä The Voice of Finlandin tähtivalmentajana.

Seitsemän Emma-palkintoa urallaan voittanut laulaja kertoi viikko sitten odottavansa toista lastaan tuottajapuolisonsa Jukka Immosen kanssa.

Anna Puu edusti vuonna 2018 Linnan juhlissa puolisonsa Jukka Immosen kanssa.­

Myöhemmin hän julkaisi uuden kuvan, jossa hän kertoi suorastaan hukkuneensa onnittelujen tulvaan kuluneen viikon aikana.

– Mikä sydämien ja onnittelujen vyöry! Kiitos kaikille, ootte aivan ihania, Anna Puu kirjoittaa herkän kuvan yhteydessä.

Syntyvä lapsi on Anna Puulle toinen. Hänellä on entuudestaan vuonna 2010 syntynyt tytär, joka sai alkunsa aiemmassa liitossa. Anna Puu ja Jukka Immonen ovat olleet yhdessä viiden vuoden ajan. He edustivat ensimmäisen kerran julkisesti yhdessä vuoden 2018 Linnan juhlissa.