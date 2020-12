Korona vei Esko Salmiselta ja Aino Sepolta työt, nyt myös joulun perheen kesken: ”Ei vietetä joulua hinnalla millä hyvänsä”

Esko Salminen ja Aino Seppo harkitsevat tarkkaan joulun tapaamiset.

Näyttelijät Esko Salminen ja Aino Seppo ovat lähteneet usein joululomalla etelään valokylpyyn, mutta nyt he eivät ole edes harkinneet matkustamista. Kotijoulukin on heille tuttua, siihen on liittynyt aiempina vuosina rentoa yhdessäoloa lasten ja heidän perheidensä kanssa.

– Nyt vielä pohditaan, mitä uskalletaan tehdä perhepiirissä. Ehkä joidenkin turvajärjestelyiden avulla tavataan lapsia ja lastenlapsia, Aino kertoo.

Esko Salminen täytti syksyllä 80 vuotta, joten hän on ikänsä puolesta riskiryhmässä.

Itsenäisyyspäivänä Salminen esitti vaikuttavasti Seela Sellan kanssa rouva Jenni Haukion itsenäisyyspäivän juhlaan laatiman tekstikollaasin eri kirjoittajien teksteistä. Kollaasi ei ole mukana hänen aiemmin julkaistussa teoksessaan.

Muut Salmisen työt korona on jäädyttänyt.

Aino Seppokin on ollut viime aikoina vapaana, sillä Helsingin Kaupunginteatteri joutui sulkemaan ovensa. Joulua olisi nyt aikaa valmistella, mutta siihen liittyy vielä varsin paljon kysymysmerkkejä.

– Jos tämä ihan hulluksi menee, täytyy olla kaksin, Aino toteaa, sillä koronatilanne voi vielä ennen joulua keikahtaa entistä huonommaksi.

Näyttelijäparin uusioperheeseen kuuluu yhteensä neljä lasta. Lastenlapsia on neljä. Jos kaikki ovat samaan aikaan paikalla, ruokapöydässä istuu 12 henkeä.

– Jos olemme olleet joulun kotona, aina on ollut jokin hetki, kun kaikki ovat paikalla, Aino kertoo.

Yksi vaihtoehto on sekin, että he tapaavat lapsia, mutta eivät kaikkia samaan aikaa, jotta turvavälejä on helpompi pitää.

– Mietimme varmasti lasten kanssa, miten mahdollisesti pystymme näkemään toisiamme, Aino tuumaa.

Salminen esiintyi itsenäisyyspäivänä Presidentinlinnassa.­

Turhia riskejä Aino ja Esko Salminen eivät ota, sillä joulu ei ole sentään koko elämä, vaikka ihan kiva juhla onkin.

– Ei joulua aleta hinnalla millä hyvänsä viettää, Aino toteaa.

– Itse ajattelen niin, että pitää vain olla kärsivällinen, kunnes rokotukset alkavat ja voidaan taas tavata rennommin.

Mikäli Esko Salminen ja Aino Seppo päätyvät viettämään joulupyhät kaksin, ihan mukavaa heillä on niinkin.

– Syödään, juodaan, luetaan ja katsotaan telkkaria, Aino kuvailee leppoisaa joulunviettoa.