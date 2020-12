Jukka-puoliso ikuisti kameralle raskaana olevan Anna Puun – herkkä otos kerää ylistystä somessa

Anna Puu kertoi alkuviikosta odottavansa toista lastaan.

Laulaja Anna Puu, 38, paljasti alkuviikosta odottavansa lasta. Hän jakoi ilouutisen kuvan kautta Instagramissa.

Nyt laulaja on julkaissut uuden kuvan, jossa hän kertoo suorastaan hukkuneensa onnittelujen tulvaan kuluneen viikon aikana.

– Mikä sydämien ja onnittelujen vyöry! Kiitos kaikille, ootte aivan ihania, Anna Puu kirjoittaa herkän kuvan yhteydessä.

Mustavalkoisessa kuvassa laulaja hymyilee onnellisen oloisena ja pitelee käsillään vatsaansa. Kuvan on ottanut laulajan puoliso ja tuleva isä, tuottaja Jukka Immonen, 42. Herkkään otokseen on satanut ihastuneita kommentteja ja onnentoivotuksia.

– Ihanan onnellinen kuva!

– Onni – se välittyy tästä kuvasta.

Syntyvä lapsi on Anna Puulle toinen. Hänellä on entuudestaan vuonna 2010 syntynyt tytär, joka sai alkunsa aiemmassa liitossa. Anna Puu ja Jukka Immonen ovat olleet yhdessä viiden vuoden ajan.

Anna Puun puoliso Jukka Immonen palkittiin Emma-patsaalla vuoden tuottajana 2019.­

Anna Puu tuli alun perin tunnetuksi vuonan 2008, kun hän sijoittui Idols-laulukisassa toiseksi. Hän on julkaissut viisi albumia ja hänet on palkittu seitsemällä Emma-pystillä. Puu on nähty televisiossa muun muassa The Voice of Finland- kilpailun tähtivalmentajana sekä Vain elämää -ohjelmassa.