Näin Kapasten kiekkoperhe viettää poikkeuksellista joulua – suurperhe tuo juhlapyhään omat haasteensa

Kapasen perheessä joulu on nautiskelua ja fiilistelyä lähipiirin parissa.

Kapasen kiekkosuvussa joulua vietetään perinteisin menoin Savon sydämessä Kuopiossa.

Suomalainen kiekkolegenda, nykyinen pelaaja-agentti Sami Kapanen ja hänen Satu-puolisonsa ovat joulun aikaan yleensä kiireisiä, sillä uusperheen juhlapyhäjärjestelyt vaativat etukäteissuunnittelua.

– Kun meillä on uusioperhettä, käymme ja kierrämme joulun aikana yleensä vähän eri paikoissa eri päivinä. Nyt koetamme tietysti ottaa nykyisen tilanteen huomioon ja olla liikkumatta kaupungin ulkopuolella isommin, Sami Kapanen kertoi IS:lle.

Kapaset muuttivat aiemmin tänä vuonna Kuopion Kanavarannasta maaseudun rauhaan Syväniemelle, joka on noin 40 minuutin ajomatkan päässä Kuopion keskustasta.

– Saamme siellä omaa rauhaa eikä ole sellaista tarvetta paeta mökille. Saamme kotona joulufiiliksen ja -maiseman, Kapanen kertoi.

Joulua vietetään Kapasten huushollissa lähipiirin voimin. Usein joulunvietossa on mukana myös kiekkosuvun pääarkkitehdit eli Samin vanhemmat Hannu ja Sinikka Kapanen, mutta tämä vuosi tuonee poikkeuksen.

– Luulen, että nyt emme kokoonnu yhdessä. Joku joulu mennään aina vähän tapauskohtaisesti ja missä on lasten pääjoulu. Yritämme saada lapset istumaan saman pöydän äärelle joulun alla, ja katsomme sitten, mikä päivä ollaan kenenkin luona.

Satu ja Sami Kapanen viettävät intiimiä joulua perhepiirissä.­

Kapasen mukaan tämänvuotinen joulunvietto ei eroa radikaalisti aiemmista vuosista, vaikka koronatilanne aiheuttaakin pientä päänvaivaa.

– Joka jouluun kuuluu se ainainen sumpliminen ja aikatauluttaminen siitä, kuka on missäkin ja milloin. Lähtökohtaisesti olemme Sadun kanssa aina tykäneet siitä, että joulu on intiimi ja pieni. Se on lähimmäisten kanssa vietettävä juhla. Emme kutsu silloin ystäviä koolle tai vieraile heidän luonaan.

– Korona ei siinä mielessä muuta meidän jouluamme tai sen rytmiä. Joulukirkossa vierailu on sellainen juttu, joka on ehkä vielä liipasimella, mutta muuten on tulossa perinteinen joulu, sanoi Kapanen.

Jouluun Kapasilla kuuluvat tutut suomalaiset traditiot.

– Kinkku ja lanttulaatikko pitää olla aina. Paljon ollaan myös ulkona. Aikainen saunominen ja ajoissa paikoilleen asettuminen aattona kuuluvat myös asiaan. Joulu on nautiskelua ja fiilistelyä. Kynttilät ja hämäryys pehmeässä valossa, takan äärellä luovat jouluisen tunnelman.