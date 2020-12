IL: Jethro Rostedt kärähti auton ratista ilman ajokorttia – uusi ajokielto ja mojovat sakot

Iltalehden mukaan Rostedt joutuu maksamaan päiväsakkoja yhteensä 2924 euroa rangaistuksena ajokieltonsa rikkomisesta.

Iltalehti uutisoi, että Suomen tunnetuimpiin kiinteistövälittäjiin lukeutuva Jethro Rostedt on syyskuun 28. päivä jäänyt kiinni ajokieltonsa rikkomisesta.

Rangaistusmääräyksen teonkuvauksen mukaan Rostedt on kuljettanut ajoneuvoa yleisellä tiellä ilman ajo-oikeutta. Rostedt oli tapahtumahetkellä poliisin määräämässä ajokiellossa. Tämä on toinen kerta, kun Rostedt rikkoo ajokieltoaan vuoden aikana.

Rostedtille määrättiin 34 päiväsakkoa ja yhden päiväsakon hinta oli Rostedtin tuloilla 86 euroa. Maksettavaa Rostedtille kertyi siis yhteensä 2924 euroa. Rostedt kertoi Iltalehdelle menettäneensä ajokorttinsa ylinopeuden takia ja olevansa ajokiellossa joulukuun 28. päivään asti.

– Paska juttu ja reippaat sakot, Rostedt tiivisti tuntemuksensa Iltalehdelle.

Jethro Rostedt jäi kiinni ajokieltonsa rikkomisesta.­

Kiinteistönvälittäjänä, liikemiehenä ja tv-persoonana tutuksi tullut Rostedt, 44, on useita vuosia putkeen ollut kiinteistönvälittäjien tulokuningas. Vuonna 2019 Rostedtin ansiotulot olivat 48 819 euroa. Pääomatuloja Rostedtille karttui 342 344 euroa. Mätkyjä Rostedt joutuu pulittamaan verottajalle 112 420 euroa.

Rostedt ei perinteisesti ole arkaillut puhua rahasta julkisuudessa. Hän on vuosittain kertonut avoimesti niin hurjista tuloistaan kuin myös jäännösveroista, joita hän saa maksettavakseen sievoisen summan lähes joka vuosi. Esimerkiksi viime vuonna Rostedt arvioi ennakkoon saavansa mätkyjä noin 150 000 euroa.

Kiinteistöbisneksensä ohella Rostedt on tullut tutuksi myös lukuisista realityohjelmista. Hänet on nähty kilpailijana muun muassa ohjelmissa Diili sekä Tanssii tähtien kanssa. Rostedt on myös juontanut Onnenpyörä-ohjelmaa yhdessä Sara Siepin kanssa.

Rostedt on vuosien varrella myös laajentanut yritystoimintaansa ja nykyään hänellä on kotikaupungissaan Turussa myös oma yökerho. Television puolella Rostedt luotsaa parhaillaan omaa keskusteluohjelmaa, Lisää löylyä Hjallis ja Jethro, yhdessä ystävänsä Hjallis Harkimon kanssa.