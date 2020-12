Olga Temosen ”piparkakkutalo” sai seuraajat hieraisemaan silmiään – uskomaton rakennelma vaati näyttelijältä viikon työn

Näyttelijä Olga Temonen esitteli kuvapalvelu Instagramissa tekemäänsä piparkakkujunaa.

Joulun lähestyessä monet julkisuudesta tutut suomalaiset ovat innostuneet esittelemään sosiaalisessa mediassa muun muassa koristeltuja talojaan sekä joululeipomuksiaan, kuten piparkakkutaloja.

Myös näyttelijänä ja bloggaajana tunnettu Olga Temonen jakoi hiljattain omalla Instagram-tilillään kuvan rakentamastaan piparkakkutalosta. Temosen kohdalla kyseessä ei kuitenkaan ollut perinteinen piparkakkutalo, vaan piparitaikinasta rakennettu juna.

– Mulla meni viikko miettiessä, että minkälaisen piparkakkutalon mä tänä vuonna teen, koska kaikki ideat on jo edellisinä vuosina käytetty. Ja sit melkeen toinen viikko meni näitä tehdessä, Temonen kertoi Instagramissa.

– Nyt sit täällä lyödään vetoa että montako päivää tää juna saa puksuttaa pianon päällä ennen kun Tippa-koira syö sen, hän jatkoi.

Temosen julkaisema kuva on kerännyt Instagramissa yli 10 000 tykkäystä ja lukuisia kommentteja. Kuvaa ovat rientäneet kommentoimaan muun muassa Radio Novalta tuttu radiojuontaja Minna Kuukka, näyttelijä Peter Franzén sekä Temosen entinen kollega Kirsi Ståhlberg. Monet kehuivat kommenteissaan vuolaasti Temosen luomusta.

– IHANA, Kuukka kommentoi.

– Ihan mieletön, hehkutti puolestaan eräs Temosen seuraajista.

– Olga, en tunne sinua, mutta olet superäiti. Lapsesi voivat olla tosi onnellisia. Läsnäolosi näkyy kaikesta tekemisestä ja se on lapsille asia jonka he muistavat aina, kuului yksi kuvaan jätetty kommentti.

Temonen ei kuitenkaan ole ainoa julkisuudesta tuttu suomalainen, joka on esitellyt leipurintaitojaan sosiaalisessa mediassa. Myös Temosen piparkakkujunaa ihastellut Kuukka on esitellyt Instagramissa omia piparkakkutalojaan.

Suosikkisarja Salatuista elämistä julkisuuteen noussut Temonen on tullut tunnetuksi paitsi näyttelijänä ja bloggaajana, myös yrittäjänä. Temonen ja hänen puolisonsa, elokuvaohjaaja Tuukka Temonen pyörittävät kotieläinpihaa Iitissä, jonka lisäksi Temonen on aktiivisesti mukana aviomiehensä elokuvaprojekteissa. Pariskunnalla on myös kolme lasta.