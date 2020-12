Kelly Clarksonin avioero sai yllättävän käänteen – laulajatähti syyttää ex-miehensä huijanneen häneltä miljoonia

Laulaja Kelly Clarkson haastoi ex-miehensä oikeuteen.

Kelly Clarkson ja Brandon Blackstock käyvät parhaillaan oikeustaistelua elatusavuista ja lastensa huoltajuudesta. Nyt Clarkscon on haastanut ex-miehensä oikeuteen myös palkkioista, joita Blackstockille maksettiin hänen managerina toimimisestaan.­

Kelly Clarkson, 38, ilmoitti kesäkuussa hänen ja Brandon Blackstockin avioliiton tulleen tiensä päähän. Clarkson kirjasi oikeudelle jätettyihin papereihin eron syyksi ”sovittelemattomat ristiriidat”.

Parin liittoa pidettiin hyvin onnellisena, joten eroilmoitus tuli todellisena yllätyksenä. Julkisuudessa on epäilty, ettei parin liitto päättynyt kovinkaan mukavissa merkeissä. Nyt TMZ-sivusto kertoo, että Clarkson on haastanut ex-miehensä oikeuteen.

TMZ:n mukaan Clarkson syyttää ex-miehensä huijanneen häneltä miljoonia. Blackstock toimi parin liiton aikana myös tähden managerina.

New York Post -lehti kertoo Clarksonin olleen Blackstockin Starstuck Management -yrityksen asiakas, mutta poptähden mukaan ex-miehellä ei ole edes oikeuksia toimia managerina, sillä hänellä ei ollut tarvittavaa lupaa.

New York Postin mukaan poptähti toteaa oikeuden asiakirjoissa, että hän on joutunut maksamaan ex-miehensä yritykselle ”kohtuuttomia” palkkioita.

Clarkson nousi julkisuuteen vuonna 2002 voitettuaan ensimmäisen American Idol -kilpailun.­

Lehden mukaan Blackstockilla ja Clarksonilla on tilanteesta hyvin erilaiset näkemykset, sillä Blackstockin yritys puolestaan karhuaa tähdeltä noin 1,2 miljoonan euron edestä maksamattomia palkkioita.

TMZ ja New York Post kertovat, että tämän lisäksi Clarksonin ja Blackstockin avioeron yksityiskohtia tullaan käsittelemään tulevaisuudessa oikeudessa. Clarkson sai marraskuussa parin kahden lapsen huoltajuuden.

Blackstock on vaatinut ex-vaimoltaan 370 000 euroa kuukaudessa elatusmaksuja. New York Postin mukaan parilla on kuitenkin avioehto, jossa määritellään, ettei Blackstock ole oikeutettu elatusmaksuihin.