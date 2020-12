Pirkko Mannola on nähnyt lapsen­lapsensa viimeksi helmi­kuussa – edessä varsin poikkeuksellinen joulu

– Koronarajoitukset tekevät joulusta hyvin poikkeuksellisen, ikisuosikki Pirkko Mannola sanoo.

– Suomessa on neljä vuodenaikaa. Se, miten niihin suhtautuu, on asennekysymys, tammikuussa 75 vuotta täyttävä meikkitaiteilija Raili Hulkkonen huomauttaa rakkaalle ystävättärelleen, viihteen ikilegendalle Pirkko Mannolalle, 81.

Näin Hulkkonen vastaa Mannolan harmitteluun siitä, että elämme parhaillaan hyvin pimeää vuodenaikaa.

– Vaikka Raili sanoisi mitä, kyllä tämä pimeys nujertaa ainakin minut, Mannola huomauttaa.

Parivaljakko on herännyt jo aamuvarhaisella, sillä he lupautuivat touhuamaan ja maistelemaan glögiä sekä kertomaan rakkaimpia joulumuistojaan Helsingin Esplanadilla sijaitsevassa Balmuir-liikkeessä. Joulun tunnelma olikin käsin kosketeltavissa, kun ystävättäret sytyttivät kynttilöitä ja maistelivat piparkakkuja sekä omenapohjaista glögiä.

Positiivista molempien mielestä tässä ajassa on se, että jossain vaiheessa mennään kohti valoa ja päivät pitenevät.

– Ensin mennään kuitenkin joulua kohti, he sanovat.

Pirkko ja Raili viettävät erilaisen joulun tänä vuonna.­

Molempien mielestä tämän vuoden joulusta tulee hyvin poikkeuksellinen. Koronarajoitukset sanelevat pyhien juhlintaa ja on toivottu, ettei kovin moni kokoontuisi yhteen joulua viettämään.

– Joulu tulee varmasti olemaan monelle poikkeuksellinen. Hoivakodeissa oleville ihmisille aika on varmasti raskas, sillä he eivät todennäköisesti saa tavata lähimmäisiään, Pirkko Mannola miettii.

– Ei kaikilla ole tietokoneitakaan, jotta he voisivat jutella FaceTimessa läheistensä kanssa. Kun näitä asioita ajattelee, tuntee olonsa hieman surulliseksi, Mannola sanoo.

Raili Hulkkonen on puolestaan kuullut, että jopa jotkut kutsuvat yksinäisiä ihmisiä luokseen aattoa viettämään.

– Sellainen on todella hienoa ja epäitsekästä. Suuri kiitos näille ihmisille, hän kiittelee.

Kun Pirkolta utelee hänen rakkainta joulumuistoaan, vastaus tulee heti.

– Lapsuuden jouluissa oli ihanaa taikaa, kun istuimme vällyjen alla reessä matkalla joulukirkkoon, hän herkistyy.

Raili puolestaan kertoo, miten hänen nyt jo 19-vuotias lapsenlapsensa suhtautui joulupukkiin.

– Juuso oli kolme vuotias, kun Ismo Kallio tuli meille joulupukiksi pukeutuneena. Ismo oli valloittava ja Juuso oli aivan hänen lumoissaan, Raili muistelee.

Pirkko tunnustaa, että hän ei ole jouluihmisiä.­

Molemmat ovat viettäneet ikimuistoisia jouluja, mutta tänä vuonna he miettivät tarkkaan, mitä koronarajoitusten takia voi tehdä.

Pirkko pähkäilee parhaillaan, matkaako hän tyttärensä Heidin ja tämän perheen luo Ruotsiin, vai viettääkö hän juhlan elämänkumppaninsa, jääkiekkovaikuttaja Göran Stubbin, 84, ja tämän perheen kanssa.

Tosin pariskunta empii sitä, uskaltavatko he viettää aattoa edes Göranin lasten ja heidän perheidensä kanssa. Mannola ja Stubb kun ovat iältään koronan riskiryhmässä ja siksi on hyvä olla varovaisia.

– Olen tavannut Heidin perheen ja 4- ja 7-vuotiaat tyttärentyttäreni viimeksi helmikuussa. Toki olemme soitelleet paljon FaceTime-puheluita, mutta olisi ihana tavata heidät. Uskon, etten ole ainoa, joka miettii, miten ja ja kuinka monen ihmisen kanssa joulun uskaltaa viettää, Pirkko Mannola tuumaa.

Hän myöntää tasapainottelevansa sen kanssa, uskaltaako hän matkustusrajoitusten takiakaan matkustaa Ruotsiin.

– Olen kahden vaiheilla. Vaikka Ruotsissa koronatilanne on paha, Heidi perheineen asuu Närken maakunnassa, jossa tautitilanne on ollut muita alueita parempi. Toki olen ollut heistä huolestunut, mutta onneksi kaikki on kuitenkin hyvin, Pirkko Mannola kiittää.

Raili Hulkkonen kertoo rakastavansa perinteistä joulunviettoa kaikkine jouluruokineen ihan vain omassa tai tyttärensä kodissa. Hänen juhlapöydän suosikkejaan ovat kalaruoat. Pirkko puolestaan kertoo kaipaavansa äitinsä tekemää, ruiskuorrutettua kinkkua.

– Me kokoonnumme tyttäremme kotiin ja nautimme yhdessäolosta. Lapsenlapsia on 11–19-vuotiaita kolme ja toki heille lahjat hommataan, mutta muuten emme paketteja hanki, Raili sanoo huomauttaen, että heitä on aattona pöydän ympärillä vain kymmenen henkilöä.

Mannolan Ruotsissa asuville lapsenlapsille on pienet paketit jo ostettu. Jos Pirkko ei lähde Ruotsiin, lahjat saadaan kyllä pienokaisille toimitettua.

Vaikka lahjoja on aina ostettu, on Pirkon mielestä joulusta jossain suhteessa vuosien saatossa tullut liian ylenpalttinen ja sitä myötä sen merkitys on hämärtynyt.

– Toki pikkuisille pitää muutama paketti antaa, sillä jouluhan on lasten juhla ja pakettien saamisessa on sitä ihanaa joulun taikaa. Muuten en ole oikein jouluihminen, Pirkko Mannola tunnustaa.

Pirkko paljastaa laittavansa tyttärensä tilille lapsenlapsilleen jouluna rahaa.

– Heidi sitten ostaa heille, mitä he tarvitsevat. Näin ei tule hankittua mitään turhaa. Ostamme Göranin kanssa toisillemme käytännöllisiä lahjoja, hän kertoo ja toivoo pukinkonttiin kirjapaketin.

– Minä olen muuten niin perinteinen ihminen, että kirjoitan ja postitan kaikille jopa joulukortit, Raili huomauttaa.

Ystävykset Helsingissä joulukuussa 2020.­

Pirkko Mannola ja Göran Stubb ovat olleet yhdessä viisi vuotta. He tapasivat joulun alla 2015.

– Hyvin on mennyt ja rakkaus kestää, Pirkko sanoo.

Sen verran Mannola on koristanut yhteistä kotia jouluun, että pöydillä on amarylliksia, ulkona on jouluvalot ja kuusi sekä ajoittain kuunnellaan joulumusiikkia. Hulkkosen perheen kuusi on parvekkeella.

– Koronan aikana päivät ovat sujuneet, joogaten, kuntoillen, metsässä sauvakävellen ja telkkaria katsellen, Pirkko Mannola kertoo tästä poikkeuksellisesta ajasta.

Raili Hulkkonen puolestaan muistuttaa ihmisten vastuullisuudesta.

– Toivottavaa olisi, etteivät ihmiset järjestäisi suuria kokoontumisia. Ei elämä kaadu siihen, jos ei nyt voi juhlia. Muistetaan vastuullisuus ja huomioidaan toisemme, hän sanoo.