Rosanna Kuljun inboxiin kilahti tökerö viesti, joka sai hänet raivon valtaan – väitettiin hankkineen Rolexinsa kyseenalaisin keinoin

Tuntemattoman lähettämä viesti sai Rosanna Kuljun avautumaan aiheesta suorasukaisesti.

Miss Helsingiksi vuonna 2015 kruunattu Rosanna Kulju tunnetaan nykyään sometähtenä, jolla on kymmeniä tuhansia seuraajia.­

Somevaikuttaja ja Miss Helsinki -kilpailun järjestäjä Rosanna Kulju, 29, on tunnetusti kertonut avoimesti saamastaan palautteesta sosiaalisessa mediassa. Tällä kertaa sometähden yksityisviesteihin ilmestyi kommentti, joka sai Kuljun näkemään punaista.

Valetililtä lähetetyssä viestissä kommentoitiin Kuljun itselleen ostamaansa kelloa, joka kiinnitti tuntemattoman huomion.

– Kuvasin aiemmin storya ihan muina naisina, jossa sattui näkymään mun uus kello, jonka ostin itselleni joululahjaksi. Sain välittömästi feikkitililtä viestin, jossa luki: ’noloa näytellä perseellä saatua rollea’. Tämmöiset kommentit suorastaan naurattaa mua, Kulju kirjoittaa päivityksessään.

– Eikö nainen tosiaan voi ostaa itselleen lahjaa vuonna 2020 ilman että olisi myynyt persettään? Ihan totta. Sitten oli munkin pakko heittää vitsiksi ja todeta että onhan se tavallaan totta. Tällä perseellä on käpsytelty satoihin palavereihin, istuttu koneen ääressä lukuisia tunteja ja ja ja, hän jatkaa hämmästyneenä.

Viesti sai Kuljun raivon valtaan, sillä hänen mielestään kommentti oli mauton ja täysin aiheeton.

– Ja mitä sitten jos olisi saanut näin kauniin lahjan mieheltä/naiselta? Ei siinäkään mitään vikaa ole. Minä henkilökohtaisesti oon teinistä asti tehnyt jokaisen pennin itse ja arvostan lahjana enemmän yhteistä aikaa kuin materiaa, mutta se olen vain minä. Iloa teidän viikonloppuun mussukat! Ja pieni finkku niille, jotka heittää tuommoista kommenttia, Kulju täräyttää.

Kuljun seuraajat ovat yhtä häkeltyneitä tuntemattoman viestistä, ja moni pitää kommenttia tökerönä.

– Ihminen kävi kuussa 51 vuotta sitten, mutta nainen ei voi ostaa itselle omalla rahalla arvolahjaa, eräs seuraajista heittää.

– En kestä! Oot tehnyt paljon duunia ja ansaitset palkita itsesi ja varmaan on siihen hiukan varaakin.

– Kateellisia ovat.

Kulju korostaa tehneensä nuoresta lähtien paljon töitä tulojensa eteen.­

Kulju on ottanut useasti kantaa negatiivisiin kommentteihin. Syksyllä hän jakoi yli 74 000 seuraajilleen kuvan, joka sai erään seuraajaan utelemaan, onko Kulju raskaana ”pömppikseen” viitaten. Somevaikuttaja huomautti välittömästi kommentin olevan asiaton ja loukkaava.

Hän myös muistutti ihmisten kehorauhasta ja huomautti, että mahdollisesta raskaudesta kysyminen on monille naisille arka aihe, sillä taustalla voi olla esimerkiksi lapsettomuutta.

– On mielestäni hyvin hurjaa miten nykyään kuvitellaan olevan ok kommentoida kasvottomasti ja nimettömästi moisia kommentteja. Unohtuuko se, että myös minulla on tunteet vain sen takia, että työskentelen somessa? Ei ole mitään syytä olemassa, joka oikeuttaisi toisen ulkonäön negatiivisen kommentoinnin, Kulju kirjoitti Instagramissaan.