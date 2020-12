Heidi Klumin 16-vuotias Leni-tytär debytoi mallimaailmassa – ainutlaatuinen hetki sai äidin tunteet pintaan

Leni Klum poseeraa Saksan Voguen kannessa. Myös hänen äitinsä komeili lehden kannessa uransa alkuaikoina.

Heidi Klumin Leni-tytär seuraa äitinsä jalanjäljissä ja poseeraa Saksan Voguen kannessa. Myös Klum on aikoinaan poseerannut lehdelle.­

Huippumalli Heidi Klumin, 47, esikoistytär seuraa äitinsä jalanjäljissä muotimaailmaan. 16-vuotias Helene ”Leni” Klum debytoi Saksan Voguen tammi-helmikuun numeron kannessa yhdessä pitkän mallin uran tehneen äitinsä kanssa.

Äiti ja tytär poseeraavat kuuluisan muotilehden kannessa yhteen sointuvissa asuissa ja heidän pitkät hiuksensa ovat auki. Kaksikko muistuttaa suuresti toisiaan, ja Klum muiskauttaa tyttärensä poskelle hellän suukon.

Leni Klum kertoo Instagramissa, että kansikuva on hänen debyyttinsä mallimaailmassa.

– Niin innoissani ensimmäisestä kannestani!! Minulla oli todella hauskaa Saksan Voguen kuvauksissa. En voisi kuvitellakaan parempaa aloitusta. Kiitos, että oli vierelläni Heidi Klum, nuori malli toteaa.

– Rakastan sinua suloinen Leni, Klum vastaa tyttärelleen.

Myös Heidi Klum julkaisi kuvan yhteiskannesta tyttärensä kanssa Instagram-tilillään ja kertoo sen pitkässä kuvatekstissä olevansa äärimmäisen ylpeä tyttärestään.

– Olen niin ylpeä sinusta, enkä vain siksi, että valitsit tämän polun. Tiedän, että mihin suuntaan ikinä lähdetkin, se tulee olemaan oma juttusi. Tiedät aina tasan tarkkaan, mitä haluat ja mitä et halua. Et ole mini-minä. Olen onnellinen puolestasi, että voit nyt näyttää kuka SINÄ olet, Klum kirjoittaa tunteikkaassa tekstissä saksaksi.

Klum myöntää, ettei hänen lapsenaan ole välttämättä aina ole ollut helppoa. Saksalaismalli nousi kuuluisuuteen 1990-luvulla ja on ollut siitä lähtien yksi maailman tunnetuimmista huippumalleista. Hänen lapsensa ovat kasvaneet parrasvaloissa ja välillä myös rikkonaisessa perheessä.

Lenin isä on liikemies Flavio Briatore, mutta Klumin ex-puoliso Seal adoptoi hänet. Nykyään Klum on naimisissa Tokio hotel -yhtyeestä tunnetun Tom Kaulitzin kanssa.

– Tiedän, ettei tyttärenäni olo ole aina helppoa. Sinulla ei ole ikinä ollut tilaisuutta kasvaa isoksi ”normaalisti”. Mutta mitä normaali on? Kasvaminen eri isien kanssa ei varmaankaan ole sitä. Mutta sinulla on lahja nähdä kaikessa hyvää. Ja sinä sanoisit: mikään siitä ei vahingoittanut sinua, vaan päinvastoin, olet itsevarma nuori nainen, joka taistelee tavoitteidensa puolesta. Ja vielä tärkeämäpää: olet todella mahtava ihminen, jolla on sydän paikallaan.

Klum kertoo Instagramissa toivovansa, että missä ikinä Leni onkin, hän kantaa mukanaan kaikkea sitä, mitä on oppinut äidiltään.

– Ja vaikka et usein halua luulla äitisi nokkelia neuvoja, tässä on silti yksi: älä tee ikinä mitään, mitä et halua tehdä ja kuuntele sisintä vaistoasi.

Klum uskoo, että hänen tyttärellään on edessä loistava ja jännittävä tulevaisuus.

– Vogue on paras tapa aloittaa ura, josta sinä haaveilet. Ja vaikka minun on vaikea päästää sinut maailmalle, teen aina kaikkeni, jotta olet onnellinen ja unelmasi toteutuvat. Olen ylpeä, että saan olla äitisi!

Klum julkaisi Instagramissa myös lyhyen videon, jolla äiti ja tytär poseeraavat yhdessä Voguen kuvauksissa.

Heidi Klumilla on Lenin lisäksi kolme nuorempaa lasta.