Pahisrooleista tunnettu näyttelijä Tommy Lister on kuollut – esiintyi urallaan yli 200 elokuvassa ja tv-sarjassa

Tommy ”Tiny” Lister oli 62-vuotias.

Amerikkalaisnäyttelijä Tommy ”Tiny” Lister on kuollut 62-vuotiaana, kertoo TMZ-sivusto. TMZ:n mukaan Lister löydettiin torstaina kuolleena Marina Del Reyssa sijaitsevasta asunnostaan. Lister sairasti aiemmin tänä vuonna koronaviruksen ja tähden manageri kertoo Variety-lehdelle, että näyttelijä oli ennen kuolemaansa sairastellut ja hänellä oli ollut jälleen samankaltaisia oireita kuin koronavirustartunnassa.

Managerin mukaan Lister oli viime viikkoina kuvannut elokuvaa, mutta oli joutunut jäämään sairauslomalle heikentyneen vointinsa takia.

Los Angelesin poliisista kerrotaan TMZ:lle, ettei kuolemaan epäillä liittyvän rikosta.

Tiny-lempinimellä tunnettu näyttelijä aloitti uransa 80-luvulla. Järkälemäinen 195-senttinen näyttelijä tunnettiin erityisesti pahisrooleistaan, mutta lähipiirin mukaan Lister oli todellisuudessa oikea ”lempeä jättiläinen”.

– Hän upea mies, jolla oli kultainen sydän. Kaikki rakastivat häntä. Hän oli oikea lempeä jättiläinen. Olemme murheen murtamia, manageri Cindy Cowan sanoo Varietylle.

Lister nähtiin uransa aikana yli 200 elokuvassa ja tv-sarjassa. Hän on tehnyt pikkuroolit muun muassa elokuvissa Yön ritari ja The Fifth Element.