Raskaana oleva Petra Korpi sairastui koronaan – kertoo Instagramissaan lievistä flunssan oireista, jotka paljastuivat koronaksi

Petra Korpi kertoo Instagramissa voivansa hyvin.

Hyvinvointivalmentaja Petra Korpi kertoo Instagramissaan, että hänellä ja hänen puolisollaan Kapasiteettiyksikkö-yhtyeestä tunnetulla räppäri Markku Wettenrannalla on todettu koronavirustartunta. Korpi ja Wettenranta odottavat esikoistaan.

– Meillä molemmilla on Markun kanssa todettu koronavirus. Voimme hyvin (vauva myös), ja tähän mennessä taudista on selvitty minimaalisin oirein ja eristyskaranteeni on käynnissä. Myös kaikille lähikontaktissa olleille on ilmoitettu, hän kirjoittaa.

Korpi sanoo hänellä olleen hyvin vähäisiä oireita, mutta tästä huolimatta hän meni testeihin saadakseen varmuuden siitä, onko kyseessä korona.

– Nyt Suomessa on jo yli 30 000 ihmistä, jotka tietää miltä tuntuu saada positiivinen koronatestitulos. Menin testeihin ”varmuuden vuoksi”, pienen nenän tukkoisuuden takia. Prosessi oli helppo, nopea ja ilmainen. Haluan kannustaa kaikkia testiin, vaikka oireet olisivat kuinka pienet, Kopri kirjoittaa.

– Suurkiitos terveydenalan ammattilaisille avustanne, teette niin haastavaa ja tärkeää työtä! Kaikille: stay safe, muistakaa ottaa varotoimet tosissaan ja koettakaa pysyä terveinä.

Petra Korpi on ex-taitoluistelija Kiira Korven isosisko ja hänet tunnetaan myös AVA-kanavan kanavaemäntänä, bloggaajana sekä hyvinvointivalmentajana. Markku Wettenranta puolestaan tunnetaan Tasis-taiteilijanimeä käyttävänä rapartistina. Korpi ja Wettenranta avioituivat kauniissa talvihäissä uudenvuodenaattona 2017. Pari meni naimisiin vuosien seurustelun jälkeen Tampereella.