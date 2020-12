Antti Railio muistelee kauhulla kevään koronapommia – keikasta ei jäänyt käteen penniäkään: ”Tuli parkkisakko ja 50 euroa takkiin”

Suurin pudottaja -kisassa nähdyn Antti Railion keikat on peruttu, mutta onneksi on perhe ja koiranpentu. Ne pitävät laulajan liikkeellä.

Suurin pudottaja Suomi -ohjelmaan tänä vuonna osallistunut laulaja Antti Railio nauttii täysillä joulun valmistelusta. Itsenäisyyspäivänä vietettiin nuorimmaisen, marraskuussa syntyneen tyttövauvan ristiäisiä: Isla Saara Elegia on Antti ja Siiri Railion uusperheen seitsemäs lapsi.

Ristiäiset olivat pienet, kuten olivat Antin ja Siirin kesähäätkin. Korona on sotkenut monin tavoin perheen elämää ja taloutta, sillä lähes kaikki Antin keikat ja konsertit on jouduttu perumaan.

– Toki tätä osattiin keväällä jo pelätäkin. Perheenä varauduimme tulevaan ja järjesteltiin asioita niin, että pärjätään tavalla tai toisella. Omat tuloni ovat kokonaan kiinni konserteissa, joita piti alun perin olla 26. Niistä lopulta vain kolme pystyttiin toteuttamaan.

Varsinkin joulukonserttien peruuntuminen harmittaa Anttia, sillä ne ovat olleet lähes aina loppuunmyytyjä. Nyt ainoaksi jäävä joulukonsertti striimataan yleisölle Tampereen Tuomiokirkosta 18. joulukuuta.

– Sinne voi ostaa lippuja. Konsertista tehdään tallenne, jota voi katsoa viikon ajan, vielä joulupäivänäkin. Eihän striimi ole live-esityksen veroinen, mutta tämä tehdään kirkossa ja uskon, että siitä tulee hieno.

Antti julkaisi myös joulusinglen, Sydämeeni joulun teen, joka on kunnianosoitus syyskuussa edesmenneelle Vexi Salmelle.

Joulua Railion perhe viettää kotona varaavan takan lämmössä omatekoisen pöydän ääressä.­

Antti Railio muistelee kauhulla kevättä, jolloin koko Suomi meni kiinni ja esiintymiset loppuivat kuin seinään.

– Esimerkiksi Helsingin-konsertista ei jäänyt käteen penniäkään, vaan kävi päinvastoin: tuli parkkisakko ja 50 euroa takkiin siitä keikasta, hän naurahtaa.

– Taloudellisesti tämä on ollut itsemurhavuosi ja katastrofi, mutta olen sanonut, että kaikki on hyvin niin kauan kun ympärillä on rakkautta, perhe ja lähimmäiset ihmiset ja tukijoukot.

Vertaistukea Antti on saanut isoveljeltään, keittiömestari-yrittäjä Saku Railiolta, jolla on Vaasassa useita ravintoloita.

– Pitkin vuotta on soiteltu, ja ne ovat olleet haikeita puheluita. Ollaan tsempattu toisiamme.

Mutta ei niin paljon pahaa, ettei jotain hyvääkin. Laulajalla on tänä vuonna ollut aikaa perheelle enemmän kuin koskaan ennen. Uusi harrastuskin on nostanut päätään: keväällä Antti kaivoi esiin vaimonsa Siirin maalaustarvikkeet ja tarttui siveltimeen.

– Kysyin Siiriltä keväällä, missä sulla on niitä maalaustarvikkeita. Hän on maalaillut nuorempana paljonkin, ja myös minä piirsin ja taiteilin joskus aktiivisesti. Voitin koulujenväliset taidekisatkin, joissa oli 50 000 osallistujaa. Tämä on nyt ollut uudelleen opettelua, mielenkiintoista, kivaa ja haastavaa hommaa.

Antti Railio meni naimisiin Siiri-vaimonsa kanssa tämän vuoden elokuussa.­

Tähän mennessä hän on maalannut kuvia sielunmaisemistaan ja haavepaikoistaan.

– On myös tarkoitus toteuttaa myös vähän abstraktimpia juttuja. Ideana on antaa mennä ja katsoa mitä tästä tulee. Olen ajatellut, että vaikka työt lähti alta, nyt on aikaa tehdä jotakin muuta.

Kesällä kuvatun Suurin pudottaja Suomi -kisan ja ohjelman myötä Antti Railio sai kipinän ryhtyä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Hän on jojoillut ja tehnyt elämäntaparemontteja ennenkin, ja nyt remonttiin ryhdyttiin telkkarissa.

Kisan voitti drag-artisti ja meikkitaiteilija Aarni Mikkola. Antti sijoittui kolmanneksi, vaikka kuvauksien aikana tulikin takapakkia. Esimerkiksi polveen tullut rasitusvamma haittasi treenaamista, ja samaan ajankohtaan osuivat myös naimisiinmeno, levynteko ja muutto uuteen kotiin.

– Ohjelmasta jäi ihan hyvät ja hienot fiilikset. Jo aika alusta lähtien oli aika selkeää, etten pysty kisaa voittamaan. Laskin, että mun pitäisi laihduttaa noin 45 kiloa, ja ajattelin, ettei se ole mahdollista tässä ajassa.

– Mutta pääasia ei ollutkaan, että kahdessa kuukaudessa pitäisi repiä kaikki mahdolliset kilot, vaan löytää tasapaino ja hyviä konsteja, joilla pystyy hektisessä kiireisessä elämässä pitämään huolta siitä, että elämän runko pysyisi balanssissa ja pystyisi noudattamaan terveellisiä elämäntapoja.

Antti Railio sijoittui Suurin pudottaja -kisassa toiseksi. Voiton vei drag-artisti ja meikkitaiteilija Aarni Mikkola, toiseksi sijoittui bloggaaja Veera Korhonen.­

Antti kertoo keskittyneensä ohjelman aikana rasvanpolttoon ja sen jälkeen voimaharjoitteluun. Projekti jatkuu tammikuussa aerobisen rasvanpolttoliikunnan lisäämisellä.

– Olen nyt kerännyt takaisin lihasvoimaa, joka oli kadonnut laihduttamisen ja muiden juttujen ohella. Olinkin vähällä tippua ohjelmasta, sillä kun aloin koventaa tahtia ja lisätä painoa salilla, paino ei enää pudonnutkaan.

– Jos pitää laihduttaa nopeasti, silloin ei pitäisi treenata isoilla painoilla, jottei kertyisi nestettä lihaksiin. Pitkällä tähtäimellä on kuitenkin parempi, jos on lihasta. Silloin kroppa polttaa enemmän kaloreita.

Suurin pudottaja -ohjelma lisäsi motivaatiota elämäntaparemontin jatkamiseen.

– Sain Janni Hussilta hyviä vinkkejä ja ideologiaa harjoitteluun: nyt treenaan oman elämäni ehdoilla. En enää tunne pakokauhua, jos tulee ajanjakso, jolloin en ehdi tai jaksa treenata. Kun on työ ja iso perhe, aina ei välttämättä jaksa tai ole aikaa lähteä salille. Tavallaan en ota siitä stressiä enää.

Myös kotiharjoittelu erilaisilla treenivälineillä on tuonut helpotusta harjoitteluun. Nyt Antilla on myös uskollinen treenikaveri, akita inu -rotuinen koiranpentu Ginga, joka tuli taloon marraskuussa.

– Tässä on nyt hoidettu kahta vauvaa. Hienosti on mennyt, ja pentu osaa jo kaikennäköisiä temppuja. Vähän pitää vielä olla tarkkana, että huomataan päästää pentu tarpeeksi usein pihalle.

– Olin lapsena Hopeanuoli-fani, ja pienestä pojasta lähtien olen haaveillut omasta akitasta. Rodussa kiehtoi sen äärimmäinen lojaalisuus ja ylpeä olemus. Tämä on ihana ja aivan mahtava koira, ja tuntuu hyvältä, kun sain vihdoin toteuttaa päähänpinttymäni.

Koiraharrastus tuli Antille tutuksi jo lapsuudessa, sillä hänen kotonaan oli kenneltoimintaa ja Antti sai toimia muun muassa tuomarina ajokokeissa.

– Me oltiin koiraperhe. Pääosin meillä oli suomenajokoiria, ja viimeksi oli labradorinnoutaja. Vuosikausiin ei ole ollut koiraa, mutta nyt päätin hommata koiran, kun saatiin hyvät tilat ja ympärillä maat ja mannut.

Antti Railio toivoo, että koirasta tulisi Isla-tytölle ystävä ja suojelija. Vaikka koira on vielä pieni, vahti- ja suojeluvaisto ovat Antin mukaan jo näkyvissä.

– Hauva ei tule häiritsemään, kun pidän vauvaa sylissä, vaan antaa minun keskittyä rakkaan vauvelin hoitamiseen.

Vauva-arki on sujunut isän mukaan suurin piirtein hyvin.

– Onhan tässä ollut asiaankuuluvaa väsymystä ja uupumusta ja vauvalla pientä itkuisuutta ja yöheräilyä, mutta silti oikein ihanaa. Saan nukkua vauvan kanssa päikkäreitä, ja jos hänellä on vatsanväänteitä, iskän syli on turvallinen paikka.

Antti Railion perheen uusi koti on Seinäjoella maalaismaisemassa. Neliöitä ja tilaa on koko porukalle, myös koiranpentu Gingalle.­

Isän hommiin kuuluvat vauvanhoidon lisäksi lasten kuskaaminen, ruuanlaitto, paikkojen siistiminen ja kaikenlainen muu perässäjuokseminen. Lapset ovat iältään 0-, 6-, 7-, 8-, 12-, 13-, ja 14-vuotiaita. Lapsista neljä on Siirin, kaksi Antin ja vauva on yhteinen.

– Pienenä poikana haaveilin, että jos menen naimisiin, haluan ison perheen. Kun kerroin Siirille tästä haaveestani, hän naureskeli ja totesi, että pitäisi vähän varoa mitä toivoo. Minut heitettiin heti syvään päätyyn, mutta nautin kun ympärillä on kunnon remmi ja paljon äksöniä. Voisi ajatella, että meillä voisi olla isokin kaaos, mutta kaikki on mennyt tosi hyvin. On tämä perhe oikea onnenpotku ja siunaus.

Perhe muutti tänä syksynä omaan, 250-neliöiseen kotiin, joka on maaseutumaisemassa, mutta silti vain alle viiden minuutin päässä Seinäjoen kaupungin keskustasta.

– Täällä saa olla peltojen keskellä omassa ylhäisessä yksinäisyydessä ja herran kukkarossa. Ulkorakennukseen saan oman huippuluokan studion, jossa onnistuu levynteko ja kaikenlaiset tilaustyöt.

– Sitä osaa arvostaa, kun on yhdessä entisessä kodissa joutunut laulamaan ja tekemään levyä pienessä vaatekomerossa. Läppäri oli siinä vaatehyllyllä, hän nauraa.

Joulua Railion perhe viettää kotona varaavan takan lämmössä omatekoisen pöydän ääressä.

– Kinkku on ollut pakkasessa jo pidemmän aikaa. Ruokapöydässä meillä on itse tehtyjä laatikoita, karjalanpaistia ja muita perinteisiä jouluruokia. Mihinkään erikoisuuksiin ei tänä jouluna ole varaa, mutta me nautitaan lämmöstä ja läheisyydestä, pelataan lasten kanssa pelejä ja syödään vatsat täyteen hyvää jouluruokaa.

Antti on Railion perheen jouluruokakokki, mutta karjalanpaisti on Siirin bravuuri. Isännän bravuuri taas on venäläinen sillisalaatti ilman silliä.

– Inhoan rosollia, mutta tämä on ollut aina Railion suvun juttu.

Venäläinen sillisalaatti Antin tapaan syntyy punajuuresta, suolakurkusta, munankeltuaisesta ja -valkuaisesta sekä etikalla maustetusta kermasta. Ainekset raastetaan erikseen ja ne asetellaan kalanmuotoiselle lautaselle raidoiksi. Etikkakermavaahto pursotetaan raitojen väliin.

– Siihen kylkeen sitten lihaleike tai jokin pasteija. Se on aivan paras joulusalaatti.