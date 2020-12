Tempparit-Mattu, 23, hankki silikonit miellyttääkseen miestään, mutta sitten tuli ongelmia – joutui nyt uudelleen leikkauspöydälle

Temptation Islandissa tänä syksynä ja viime keväänä nähty Mattu joutui perjantaina rintansa korjausleikkaukseen.

Temptation Island Suomi -sarjasta tuttu Mathilda eli Mattu paljastaa Instagram-tilinsä Stories-osiossa, että hänelle suoritetaan perjantaina rintaleikkaus.

Mattu kertoo Instagramissa, että hänen toinen silikoni-implanttinsa vaihdetaan kapseloitumisen vuoksi.

– Tänään on leikkaus. Yllättävän hyvin sain nukuttua, vaikka heräilin kyllä tyyliin kahden tunnin välein vähintään, mutta kuitenkin sain nukuttua, vaikka olen tosi jännittynyt tästä päivästä. Oh my god, Mattu kertoo perjantaiaamuna julkaisemallaan videolla.

Duodecimin mukaan kapseloituminen on rintaimplanttien yleisin ongelma, jota esiintyy jopa 18 prosentilla potilaista. Kapseloitumisessa implantin ympärille normaalisti muodostunut sidekudoskerros arpeutuu aiheuttaen kipua, rinnan kovettumista ja muodon vääristymistä. Yleinen ongelma vaatii yleensä korjausleikkauksen.

Mattu kertoo Instagramissa, että hän hankki silikonit alun perin Virossa. Nyt häntä hermostuttaa uusi operaatio etenkin, kun korona-aikana sairaalaan ei saa tulla mukaan saattajaa.

– Nyt alkaa pelottaa, siis oikeasti pelottaa, vaikka ei mitään hätää. Viimeksi, kun olin leikkauksessa, olin Virossa, mutta siellä oli saattaja mukana ihan viimeiseen asti, niin oli enemmän mielenrauha, Mattu kertoo tilillään.

– Nyt tuntuu leuassa, että jännittää. Mulla stressi purkautuu silleen, että puren hampaita yhteen alitajuisesti aina nukkuessa, jos mua jännittää tai stressaa tai ahdistaa.

Mattu paljasti Temptation Island -ohjelmassa keväällä, että hän hankki silikoni-implantit, koska halusi miellyttää silloista puolisoaan Jarkkoa eli Japea.

– Ennen kuin mä tapasin Japen, mä olin kunnon hippityttö. Mulla ei ollut meikkiä, ei ollut tätä rusketusta, mä olin tosi vaalea, en käyttänyt rintsikoita, ei ollut silareita, hän kertoi sarjassa.

– Sit kun me tavattiin, niin pikkuhiljaa musta tuli tällainen. Valehtelisin jos sanoisin, että mä en ottanut pelkästään Japen takia silareita.

Jape ja Mattu päättivät toisen Tempparit-kokemuksensa jälkeen erota.­

Matun mukaan aisa tuli puheeksi parin kesken, sillä monella heidän yhteisellä kaverillaan oli silikonirinnat. Mattu oli tiedustellut kumppaniltaan, pitäisikö hänenkin hankkia rintoihinsa täytettä.

– Sit se sanoi, että joo tee se, se olis tosi kiva.

Mattu purskahti itkuun tv:ssä kertoessaan tapahtuneesta. Hänen mukaansa Jape ei ollut pitänyt häntä kauniina, kun pari tapasi.

– Jape on sanonut, että se ei pitänyt mua hyvännäköisenä silloin kun me tavattiin. Se tuli esiin, kun puhuimme siitä, miten paljon olen muuttunut. Hän sanoi mulle, että hän ei ajatellut mua yhtä hyvännäköisenä silloin kun me tavattiin, Mattu kertoi itkien.

Mattu ja Jape nähtiin Temptation Islandissa sekä viime keväänä että tänä syksynä. Pari päätti jättää kisan tällä kertaa dramaattisesti kesken ja poistui kuvauksista kesken kauden.

Pari erosi kuvausten jälkeen, mutta yritti vielä selvittää ongelmiaan. Myöhemmin he kuitenkin totesivat, ettei suhde tulisi toimimaan.

– Käytännössä me ollaan nyt erottu, et ei me enää samalla tavalla tapailla ja hengailla kuin ennen. Ei sitä tiedä, aika näyttää, että miten käy, Jape kertoi IS:lle marraskuussa.