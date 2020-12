Meryl Streep huomasi virheen Barack Obaman kirjassa – iski faktat tiskiin tv-lähetyksessä

Näyttelijätähti Meryl Streep kertoi oman versionsa hänen ja Barack Obaman kohtaamisesta.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama julkaisi hiljattain muistelmateoksen Luvattu maa. Kirjassaan Obama kertoo muun muassa ajastaan Valkoisessa talossa sekä avioliitostaan Michelle Obaman kanssa.

Kirjassa Obama muistelee myös tapaamiaan ihmisiä ja erilaisia tilaisuuksia, joihin hän Yhdysvaltain presidenttinä osallistui. Aivan kaikki yksityiskohdat presidentti Obaman kirjassa eivät kuitenkaan ole täysin oikein, jos Oscar-voittaja Meryl Streepiin on uskominen.

Streep nosti Obaman Luvattu maa -teoksen esille vierailtuaan The Late Show’ssa. Streep kertoi Obaman kuvailevan kirjassa Valkoisessa talossa järjestettyä illalliskutsua, jossa hän olisi lausunut runon.

– Meryl Streep lausui roolia varten oppimansa kappaleen sanat mandariinikiinaksi, Obama kirjoittaa.

Barack Obaman kirja Luvattu Maa julkaistiin marraskuussa.­

Streepin mukaan tilanne ei mennyt ihan Obaman kuvailemalla tavalla.

– Muistan sen hetken, mutta hänen tarinansa on hieman väärin. Hän on hyvä kirjoittamaan, mutta hänellä on huono muisti, Streep vitsaili Late Show’ssa.

– Aiotko iskeä presidentille faktat tiskiin? Eli et opetellut runoa roolia varten? Late Show’n juontaja Stephen Colbert nauroi.

Streepin mukaan hän lausui tekstin Obamalle, mutta kyseessä ei ollut laulu vaan runo. Hän ei ollut myöskään opetellut sitä roolia varten. Hän oli harjoitellut lausumaan Wang Wein runon mandariinikiinaksi ja hänen oli tarkoitus lausua se Pekigissä järjestetyssä tilaisuudessa vuonna 2011. Streepin mukaan hän kuitenkin jänisti viime hetkellä.

Streep sanoi pelänneensä, että hän lausuu sanat väärin ja nolaa itsensä kiinankielisen yleisön edessä.

– Kuulin, että Kiinan kulttuuriministeri osallistuu tilaisuuteen ja olin aivan kauhuissani. Kiinaksi jokin sana voi väärin lausuttuna tarkoittaa jotain ihan muuta. Kiinaa puhuvat olisivat tienneet, että olin sanonut jotain kamalaa, Streep naurahti.