Tähtijuontaja Piers Morgania epäiltiin Yksin kotona 2 -elokuvan ”pulunaiseksi” – hämmentävä yhdennäköisyys johti erikoiseen tilanteeseen

Brittijuontaja Piers Morgan joutui kiistämään suorassa lähetyksessä pari vuotta velloneet väitteet.

Britanniassa esitettävässä Good Mornin Britain -aamuohjelmassa koettiin tiistaina erikoinen tilanne, kun ohjelman tähtijuontaja Piers Morgan joutui kiistämään näytelleensä Yksin kotona 2 -elokuvassa.

Morganin fanit olivat nimittäin panneet merkille, että juontaja näytti erehdyttävästi kulttimaineeseen nousseen elokuvan ”pulunaiselta”.

Vuonna 1992 ilmestyneessä Yksin kotona 2 -elokuvassa nähdään kohtaus, jossa yksinäinen nainen syöttää puluja New Yorkin keskuspuistossa ja elokuvan pääosassa nähtävän Macaulay Culkinin Kevin-hahmo säikähtää tätä kuollakseen. Myöhemmin selviää, ettei nainen olekaan lainkaan pelottava, vaan yksin pulujensa kanssa elävä erakko.

Independentin mukaan Piers Morganin on parin vuoden ajan epäilty tehneen salaisen cameoroolin pulunaisena, vaikka todellisuudessa tätä näyttelee elokuvassa Brenda Fricker.

Tiistaisessa Good Morning Britain -ohjelman lähetyksessä Morganin ”salaisen roolin” nosti esiin hänen juontajaparinsa Susanna Reid. Reid totesi ohjelmassa, että he voisivat katsella Yksin kotona 2 -elokuvaa, koska se on niin loistava ja koska monet ovat epäilleet, että Morgan on mukana siinä. Morgania ajatus lähinnä ärsytti.

– Miksi tämä nousee aina esiin? Se en ole minä. Minä en ole se kassialma Yksin kotona 2 -elokuvassa, hän totesi napakasti.

Reid jatkoi juttuaan kaivamalla esiin kuvan, jossa Morgan oli pulujen peitossa.

Twitter-käyttäjät innostuivat aamuohjelmasta suunnattomasti ja moni kommentoi huomanneensa yhdennäköisyyden myös itse. Osa puolestaan naureskeli sille, että Morgan todella joutui kiistämään suorassa lähetyksessä, ettei hän näytellyt pulunaista.

Teoria Morganin salaisesta roolista alkoi Independentin mukaan vuonna 2018, kun hänen poikansa Spencer nosti isänsä ja Fickerin roolihahmon yhdennäköisyyden esiin Twitterissä. Spencer vitsaili tuolloin, ettei hän koskaan muista Morganin tähdittävän lastenelokuvaa.

Roolissa oikeasti nähty Brenda Fricker on 75-vuotias irlantilaisnäyttelijä, joka on nähty useissa brittiläisissä ja irlantilaisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa. Hän on voittanut parhaan naissivuosan Oscar-palkinnon vuonna 1989 ilmestyneestä Minun elämäni -elokuvasta.