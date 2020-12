Gustaf Nybom lähti 16-vuotiaana merille, mutta palasi vielä takaisin Helsinkiin. Nykyisin Nybomin kotitalo on valtion omistuksessa, ja siellä toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Suomessa vieraileva elokuvaohjaaja Francis Ford Coppola kertoi tällä viikolla Ilta-Sanomille etsivänsä helsinkiläissyntyisen Gustaf Nybomin (1842–1908) synnyinkotia. Nuorena merille lähtenyt Nybom perusti aikoinaan Kaliforniaan viinitilan, jonka Coppola osti vuonna 1975 Kummisetä-elokuvistaan tienaamillaan rahoilla.

Coppola kertoi toiveikkaina IS:lle, että haluaisi löytää Nybomin kotitalon ja viedä sinne pullollisen viinitilansa omaa tuotetta, Inglenookia.

IS selvitti Nybomin elämän vaiheita ennen kuin tämä lähti rakentamaan uutta elämäänsä Atlantin toiselle puolelle, ja samalla löytyi myös Nybomin synnyinkoti. Tietoja Nybomien omistamista taloista ei ole löytynyt, joten he ovat mitä todennäköisimmin asuneet vuokralla.

Sukututkija Juha Vuorela löysi tiedon Nybomin synnyinkodista sen aikaisesta väestörekisteristä eli Uudenmaan läänin henkikirjoista. Nybomin synnyinvuoden 1842 henkikirjasta paljastuu, että perhe asui Leopardi-nimisessä korttelissa, ja heidän kotiosoitteensa oli Aleksanterinkatu 3.

Rakennuksen nykyinen osoite on Aleksanterinkatu 4–10, ja siinä sijaitsee työ- ja elinkeinoministeriö. Korttelin etelälaidalla, Esplanadin puolella sijaitsevat Korkein oikeus sekä Presidentinlinna, joka vielä tuohon aikaan toimi Venäjän keisareiden Suomen palatsina.

Senaatti-kiinteistöjen verkkosivujen mukaan rakennus on valmistunut osissa vuosien 1812–1826 aikana, ja on käsittänyt alun perin neljä erillistä kauppiastaloa. Myöhemmin kiinteistössä on toiminut muun muassa hotelli, tyttökoulu ja lääninhallitus.

Vuosien saatossa kiinteistö on kokenut lähes täydellisen muodonmuutoksen, eikä varsinkaan Aleksanterinkadun puoleinen julkisivu vastaa juurikaan Nybomin aikaista näkyä. Helsingin Sanomien mukaan korttelista sai alkunsa myös vuoden 1808 tulipalo, joka tuhosi kolmasosan silloisesta Helsingistä.

Gustaf Ferdinand Nybom syntyi 31. elokuuta 1842 Helsingissä. Hänen vanhempansa olivat poliisina työskennellyt isä Anders Gustaf Nybom ja äiti Anna Johanna Nybom o.s. Nymalm. Vanhemmat olivat kotoisin läntiseltä Uudeltamaalta, isä Snappertunasta ja äiti Siuntiosta. Perheeseen kuului myös vuonna 1839 syntynyt isoveli Anders.

IS sai useita vihjeitä, joiden mukaan Gustaf Nybom olisi ollut sukua samoihin aikoihin Haminassa syntyneelle liikemies Fredrik Nybomille, joka toimi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa muun muassa Kansallis-Osake-Pankin toimitusjohtajana sekä valtiopäivämiehenä. Yhteyttä heidän välillään ei kuitenkaan ole löytynyt, ja myös sukututkija Vuorela epäilee tätä vahvasti.

– Yli 30 vuoden kokemuksella sanoisin, että eivät ole sukua. Gustaf ja hänen isänsä ovat kuitenkin niin sanottua ”tavallista sukua” Snappertunasta, ja sieltä on aika pitkä matka Haminaan, Vuorela sanoo.

Nybomien isä kuoli 31-vuotiaana keuhkotautiin nuoremman poikansa ollessa vasta nelivuotias. Saman vuoden lopulla sanomalehti Allmänna tidningen kertoi, että leskelle ja lapsille on myönnetty kahdeksannen luokan eläke, koska edesmennyt isä oli valtion palveluksessa.

16-vuotiaana Nybom lähti merille, mutta palasi parin vuoden kuluttua takaisin Helsinkiin opiskelemaan merenkulkua. Kulttuurihistorian professori Hannu Salmi Turun yliopistosta selvitti, että vuonna 1860 Nybom asui äitinsä kanssa Kilpikonna-nimisessä korttelissa osoitteessa Fabianinkatu 13. Ajankohta täsmää.

Henkikirjoista käy ilmi, että Nybomit asuivat Fabianinkadulla jo vuonna 1843. Tarkkaa muuttopäivää on mahdotonta selvittää, koska henkikirjat laadittiin aina kunkin vuoden alun tilanteen perusteella.

Nykyisen katunumeroinnin mukaan paikan osoite on Fabianinkatu 19–25. Salmi arvelee numero 13:n sijainneen tuohon aikaan korttelin keskivaiheilla, joka on nykyisin Fabianinkatu 21 tai 23.

Kortteli rajautuu Etelä-Esplanadiin, Fabianinkatuun, Unioninkatuun ja Pohjoiseen Makasiinikatuun. Nybomien aikaisia taloja tällä paikalla ei enää ole, mutta Helsingin Sanomien mukaan siellä sai alkunsa HS:n edeltäjän Päivälehden ensimmäinen numero.

Vuonna 1952 Suomen Kuvalehdessä julkaistun artikkelin mukaan Nybom sai perämiehen paperit Helsingin merenkulkukoulusta 19-vuotiaana vuonna 1861. Pari vuotta tämän jälkeen Nybom sai laivan komentoonsa ja purjehti kohti Alaskaa. Tässä välissä äitikin kuoli, ja Nybom lähti merten taakse tavoittelemaan amerikkalaista unelmaa.

Nybom rikastui Alaskassa turkisbisneksellä. Hän vaihtoi nimensä saksalaisperäiseksi, ja hänet tunnettiin jatkossa nimellä Gustave Niebaum. Viinejä rakastanut mies nai saksalais-amerikkalaisen Susan Shinglebergerin, jonka kanssa asettui San Franciscoon.

Jonkinasteinen suhde Suomeen hänellä kuitenkin säilyi. Vuonna 1880 hän peri oikeusteitse takaisin rahojaan, jotka oli lainannut helsinkiläiselle ravintoloitsijalle. Hovioikeus kuulutti asiasta lehdessä, koska kiistan toinen osapuoli oli kateissa.

Niebaum hankki Napan laaksosta skottilaisessa omistuksessa olleen Inglenookin maa-alueen 1879, jonne hän paria vuotta myöhemmin rakennutti viinitilan. Kun Niebaum kuoli 1908, tila siirtyi tämän sukulaisille. Vuonna 1975 viinitila päätyi ohjaaja Francis Ford Coppolan haltuun sattumalta.

– Alun perin ostin alueelta vain talon. Vanha jättimäinen viinitila oli siinä vaiheessa jaettu osiin. Aloin ostaa sitä takaisin pala kerrallaan, Coppola kertoo IS:lle.

Tilan ja kotitalon alkuperäinen omistaja on pysynyt Coppolan mielessä neljän vuosikymmenen ajan.

– Tuosta kauniista talosta tuli meidän talomme. Kaikki lapsemme ovat kasvaneet siellä aikuisiksi, Coppola kertoo ääni täynnä lämpöä.