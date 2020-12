Joulua kohti tähtien tahdissa: Elastinen ja muut huippuartistit esiintyvät Tampere-talon joulukalenterivideoilla

Riku Niemi Orchestran säestämät livetaltioinnit ovat keränneet hurjia katsojalukuja netissä. Teemu Roivaisen laulamasta Pohjolan joulusta on nautittu jo yli 50 000 kertaa.

Livekeikoille ei ole nyt asiaa, kiitos koronaepidemian. Mutta onneksi on netti, jonka kautta voi katsoa vanhoja esiintymisiä – mutta myös uusia.

Esimerkiksi tänä aamuna on mahdollista kokea jotain upouutta Elastiselta. Kyse on Tampere-talon joulukalenterivideoista, joita on julkaisu joulukuun alusta saakka yksi päivässä.

Kalenteri tarjoaa kovan luokan laulajia taustallaan takuuvarma Riku Niemi Orchestra. Tähän mennessä julkaistuissa videoissa ovat esiintyneet muun muassa Teemu Roivainen, Laura Voutilainen, Sami Saari ja Costello Hautamäki.

Keikkoja ja konsertteja kaipaavat suomalaiset pääsevät nauttimaan joulukalenterista jouluaattoon saakka YouTuben ja Facebookin kautta. Luukusta paljastuu päivittäin yllätysartisti ja -kappale. Esitykset on taltioitu marraskuussa Tampere-talon Isossa salissa.

Esimerkiksi Teemu Roivaisen laulama Pohjolan joulu on kerännyt Facebookin kautta jo yli 50 000 katsojaa.

– Poikkeuksellisen vuoden jälkeen halusimme tuoda ystäviä yhteen ja kutsua koko Suomen mukaan joulukalenterirauhaamme, Riku Niemi sanoo.

– Haluamme viestittää yleisöllemme ja faneillemme, että olette edelleen meille tärkeitä. Katsomme luottavaisesti tulevaan ja teemme päivittäin työtä sen eteen, että elävä musiikki soi jatkossakin.

Videot Tampere-talon YouTubessa www.youtube.com/c/tamperetalo/videos

Videot Tampere-talon Facebookissa: www.facebook.com/tamperetalo/videos