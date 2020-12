Karita Mattilan, 60, treenikuva sai fanit haltioihinsa – ”Vau, mitkä hauikset!”

Sopraano Karita Mattilan salikuva ihastuttaa Twitterissä.

Oopperalaulaja Karita Mattila on kertonut haastatteluissa pitävänsä huolta kunnostaa säännöllisellä salitreenillä. Turkulaissopraano poseeraakin tuoreessa Twitterissä julkaisemassaan kuvassa kuntosalilla.

– Torstai on toivoa täynnä, Mattila kirjoittaa Twitterissä.

Kuvassa oopperalaulaja venyttelee tummassa treeniasussa. Tähden Twitter on nopeasti täyttynyt viesteistä, joissa ihastellaan sporttisen laulajan kovaa kuntoa.

– Hyvä Karita! Näytät kyllä hyvää esimerkkiä meille muille, Twitterissä kehutaan.

– Kova!

– Vau, mitkä hauikset! somekommenteissa ihastellaan.

– Olen ylpeä lähinnä leveistä hartioistani. Ja nekin on peritty äidiltä, Mattila vastaa kehuihin Twitterissä.

Mattila sai itsenäisyyspäivänä merkittävän tunnustuksen, kun hänelle myönnettiin Suomen Leijonan ensimmäisen luokan komentajamerkki.

Mattila kuitenkin sai tiedon hänelle myönnetystä kunniamerkistä hieman epätavallisella tavalla. Hän nimittäin sai lukea asiasta Twitteristä, sillä eräs Mattilan faneista riensi onnittelemaan laulajaa jo ennen kuin tieto tunnustuksesta oli tavoittanut turkulaissopraanon.

– Paljon onnea Karita Mattila Suomen Leijonan I luokan komentajamerkistä, Twitterissä onniteltiin.

– WOW. Kiitos paljon tiedosta! Tuli itsellekin uutisena. Mikä suuri kunnia! Mattila kiitteli.

Karita Mattila on luonut pitkän kansainvälisen uran oopperan parissa. Hän on matkustanut uransa varrella runsaasti ympäri maailmaa. Mattilan uran kannalta tärkeä hahmo on ollut hänen ex-puolisonsa Tapio Kuneinen, joka on toiminut hänen managerinaan.

Mattilan oopperaura lähti huimaan nousukiitoon, kun hän voitti vuonna 1983 BBC:n Singer of The World -kilpailun.

Mattila on napannut pitkän uransa aikana kaksi arvostettua Grammy-palkintoa.